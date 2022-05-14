У нас немає зайвих шести місяців, щоб чекати на нафтове ембарго ЄС, поки Росія продовжує вбивати українців, - Устенко

Ембарго Європейського Союзу на імпорт російської нафти має набути чинності негайно, адже Україна не може чекати зайвих шість місяців, поки Росія продовжує вбивати наших громадян.

Про це заявив радник президента України Олег Устенко в інтерв'ю міжнародній медіаорганізації Project Syndicate.

Він зазначив, що Україна вітає пропозицію Європейської комісії щодо припинення імпорту російської сирої нафти, але вважає, що відкладання впровадження цього рішення на шість місяців неприйнятне. Адже Російська Федерація використовує надходження від реалізації енергоносіїв для фінансування своєї військової машини.

"Росія отримує один мільярд доларів на день від експорту нафти. Ви можете собі уявити, скільки ракет, зброї та бомб вони можуть купити за шість місяців до повного запровадження ембарго. Наша позиція чітка. Ми хочемо, щоб це ембарго набуло чинності негайно. У нас немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян. За цих обставин ми вважаємо, що Європа повинна діяти негайно", – наголосив радник президента.

За його словами, після запровадження повного ембарго на російську нафту у короткостроковій перспективі ціни на неї у світі зростуть, що може спричинити збитки для Європи. Але в середньостроковій перспективі відбудеться корекція цін, адже країни – виробники нафти не тільки на Близькому Сході, а й в Африці збільшать обсяги виробництва, і це має знизити ціни.

"По-друге, китайська економіка сповільнюється, а це означає, що вона споживатиме менше нафти. Це також приведе ринки до нової рівноваги та знизить ціни", – переконаний Устенко.

У довгостроковій перспективі виграє весь світ, оскільки він буде більш безпечним, передбачуваним і стабільним, а отже, й доходи бізнесу зростуть.

Щоб пом’якшити короткостроковий негативний ефект від ембарго, радник президента України пропонує, наприклад, обмежити на перехідний період ціну на російську нафту.

"Гранична вартість видобутку російської нафти становить близько 10 доларів за барель. Росії слід дозволити забирати ці 10 доларів за проданий барель, а кошти понад цю суму слід конфіскувати за допомогою санкцій. Ці гроші мають надійти до спеціального фонду для відбудови України", – сказав він.

Щодо природного газу, то тут, на думку Устенка, Європа може продовжувати купувати російське паливо, але кошти від продажу мають надходити на ескроу-рахунок, яким керує спеціальна рада.

"Зі схвалення ради частина коштів може надійти в Росію для критичного імпорту, наприклад, фармацевтичних препаратів. Це дасть Росії певний стимул продовжувати продавати природний газ Європі, навіть в умовах нових санкцій. І ця ж рада може схвалити більші виплати Росії, якщо вона виведе війська з України та припинить війну", – зазначив радник глави держави.

За його словами, адмініструвати цей ескроу-рахунок має рада, сформована союзниками України – США та країнами Євросоюзу чи Європейською комісією. Наша держава також повинна мати представництво в правлінні.

Крім того, як зауважив Устенко, поряд із посиленням обмежень на імпорт нафти й природного газу українська сторона хотіла б запровадження нових санкцій щодо представників російської влади.

"Деякі санкції були запроваджені для осіб вищого рівня, але поки не для членів їхніх сімей. Усіх членів партії президента Росії Володимира Путіна "Єдина Росія" потрібно відрізати від Європи. Вони та члени їхніх родин усе ще проводять час у Європі, а не живуть у Росії. Їм слід заборонити це робити, щоб у них був більший стимул тиснути на Путіна з метою припинення війни", – пояснив радник глави держави.

Також за його словами, необхідно припинити будь-яку торгівлю з Росією. Страховим компаніям необхідно заборонити надавати покриття для суден, що виходять із російських портів, також потрібно виключити всі російські банки із системи міжнародних платежів.