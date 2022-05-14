В Україні працюють 89 із 90 гаубиць США: переважна більшість - на передовій, - Пентагон
В Україну доставили вже 89 із 90 американських гаубиць, більша частина з яких працює на передовій.
Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Всі, окрім однієї з 90 гаубиць, є на території України", – сказав представник Пентагону.
За його словами, переважна більшість із цих 155-міліметрових гаубиць працюють на передовій.
"Я не можу вам точно сказати, де або з якою швидкістю вони витрачають боєприпаси, але ми знаємо від українців, що більшість беруть участь у бою, та відгуки, які ми отримуємо від артилеристів в Україні, дуже позитивні щодо корисності M777", – сказав представник Пентагону.
Він розповів, що майже 370 українських військовослужбовців пройшли навчання використанню гаубиць M777, близько 30 із них пройшли курс технічного обслуговування, ще 17 наразі проходять двотижневий тренінг з техобслуговування.
М777 – 4,2-тонна британська 155-міліметрова причіпна гаубиця від BAE Land Systems. Дальність – від 24 (звичайні снаряди) до 40 км. Можна робити два постріли на хвилину у нормальному режимі або сім – у максимальному. На випробуваннях із 14 випущених снарядів на відстань у 24 км 13 снарядів влучили менш ніж за 10 м від цілі.
не все так однозначно
а вот с ручными гранотометами и пзрк там да - винегрет.
Американці комплексно вирішують проблеми!
Зараз використовуються такі основні напрями ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, якщо хтось ще не знає) ворога. Будьте уважні на Цензорі теж є ворожі агенти і корисні ідіоти, які розганяють ці тези. Не ставайте корисним ідіотом самі.
Отже:
1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).
АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.
2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.
3. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
Сподіваюсь що винних будуть судити по американським законам в американському суді. Так як вони намагались обікрасти американських платників податків.
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.