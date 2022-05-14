В Україні працюють 89 із 90 гаубиць США: переважна більшість - на передовій, - Пентагон

В Україну доставили вже 89 із 90 американських гаубиць, більша частина з яких працює на передовій.

Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Всі, окрім однієї з 90 гаубиць, є на території України", – сказав представник Пентагону.

За його словами, переважна більшість із цих 155-міліметрових гаубиць працюють на передовій.

"Я не можу вам точно сказати, де або з якою швидкістю вони витрачають боєприпаси, але ми знаємо від українців, що більшість беруть участь у бою, та відгуки, які ми отримуємо від артилеристів в Україні, дуже позитивні щодо корисності M777", – сказав представник Пентагону.

Він розповів, що майже 370 українських військовослужбовців пройшли навчання використанню гаубиць M777, близько 30 із них пройшли курс технічного обслуговування, ще 17 наразі проходять двотижневий тренінг з техобслуговування.

М777 – 4,2-тонна британська 155-міліметрова причіпна гаубиця від BAE Land Systems. Дальність – від 24 (звичайні снаряди) до 40 км. Можна робити два постріли на хвилину у нормальному режимі або сім – у максимальному. На випробуваннях із 14 випущених снарядів на відстань у 24 км 13 снарядів влучили менш ніж за 10 м від цілі.