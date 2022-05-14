УКР
В Україні працюють 89 із 90 гаубиць США: переважна більшість - на передовій, - Пентагон

В Україну доставили вже 89 із 90 американських гаубиць, більша частина з яких працює на передовій.

Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Всі, окрім однієї з 90 гаубиць, є на території України", – сказав представник Пентагону.

За його словами, переважна більшість із цих 155-міліметрових гаубиць працюють на передовій.

"Я не можу вам точно сказати, де або з якою швидкістю вони витрачають боєприпаси, але ми знаємо від українців, що більшість беруть участь у бою, та відгуки, які ми отримуємо від артилеристів в Україні, дуже позитивні щодо корисності M777", – сказав представник Пентагону.

Він розповів, що майже 370 українських військовослужбовців пройшли навчання використанню гаубиць M777, близько 30 із них пройшли курс технічного обслуговування, ще 17 наразі проходять двотижневий тренінг з техобслуговування.

М777 – 4,2-тонна британська 155-міліметрова причіпна гаубиця від BAE Land Systems. Дальність – від 24 (звичайні снаряди) до 40 км. Можна робити два постріли на хвилину у нормальному режимі або сім – у максимальному. На випробуваннях із 14 випущених снарядів на відстань у 24 км 13 снарядів влучили менш ніж за 10 м від цілі.

+36
Дякуємо США.
14.05.2022 14:25
+31
Радует что инфа от пентагона. Бо наши сказочник-такие сказочники
14.05.2022 14:24
+23
Джо Байден назначил троих крутых аудиторов в Украине,которые прилетели в Киев и будут контролировать распределение финансовой гуманитарной и военных грузов прибывающих из USA...есть подозрение что воровство растет очень и очень...каже .блогер Юрий Швец....
14.05.2022 14:53
Радует что инфа от пентагона. Бо наши сказочник-такие сказочники
14.05.2022 14:24
І правильно роблять наші, що таким сдиванним стратегам як ти розповідають через тиждень чи два від подій.
14.05.2022 14:48
"..отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень положительные ", а теперь надо спросить об этом и противоположную сторону, как они оценивают убойные качества амеровских М777, можно по десятибалльной системе.. )
14.05.2022 15:05
А как трупы будут говорить?)
14.05.2022 15:29
По количеству, по количеству.. )
14.05.2022 16:53
С тем светом ещё связь не налажена
14.05.2022 22:37
"... але ми знаємо від українців, що більшість беруть участь у бою"
показати весь коментар
14.05.2022 15:31
Работайте, братья!
14.05.2022 14:24
Дякуємо США.
14.05.2022 14:25
А ще одна де? Загубили? Мабуть приїде разом з 4 канадськими, бо австралійці свої 6 теж уже завезли.
14.05.2022 14:26
Обладнання перед відправкою ретельно перевіряють. Одна перевірку не пройшла. Підрихтують і пришлють з наступними партіями допомоги.
14.05.2022 14:30
Порошенко вкрав
14.05.2022 22:38
я так розумію, одну залишили для тренування?
14.05.2022 14:27
Надо ещё 900 ...
14.05.2022 14:36
Чтобы были следующие 90 (900), надо показать эффективность использования уже прибывших, а также окончательно оформить финансирование ленд-лиза и активно работать над превращением замороженных финсредств Рашки в арестованные, а потом и конфискованные на нужды перевооружения ( а не очередного Вэлыкого дербана на асфальтировании) Украины
14.05.2022 14:44
Зачем? Основной вопрос сейчас это боеприпасы. Вспомните еще и про самоходные гаубицы Швеции, Франции, Германии, Нидерландов. Они все 155 мм. Сложности с обеспечением должного количества боеприпасов для всех заявленных гаубиц будут очень большие.
14.05.2022 15:00
Ріаллі? Звідки такі думки? Яке джерело? Всі гаубиці 155 мм, уніфікований НАТОвський стандарт, мають де-факто нескінченний запас *********** в країнах НАТО і можливості виготовляти їх швидше, ніж ми зможемо вистріляти.
14.05.2022 15:05
снаряды 155 все унификованы, отличаются лишь немного по заряду.
показати весь коментар
14.05.2022 15:34
США поставили гаубиці з *********** що відповідає технічному РЕСУРСУ гаубиць!
Американці комплексно вирішують проблеми!
14.05.2022 15:35
А одну в Киеве оставили для музея
14.05.2022 14:38
Вона не прибула.Тобто поки що не на території України.
14.05.2022 14:56
89 поставляемых попали под контроль поставки американцам. а вот первая из поступивших гаубиц попала в руки братвы из оп-ы. и они ей цены не сложат, кому же продать повыгоднее. дерьмак лоббирует парашников, как покупателей.
14.05.2022 14:39
Теза кцпських ІПСО #1 в коментарі твоєму.

Зараз використовуються такі основні напрями ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, якщо хтось ще не знає) ворога. Будьте уважні на Цензорі теж є ворожі агенти і корисні ідіоти, які розганяють ці тези. Не ставайте корисним ідіотом самі.

Отже:

1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).

АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.

2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.

3. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
14.05.2022 14:42
Жечь базы и аэродромы, с которых наносятся по нам удары, на территории врага это одно. Это самооборона. Главное, что мы на их поганые территории не претендуем, это очень важно с точки зрения международного права
14.05.2022 22:47
Кто спер одну гаубицу? Чисто 10% кто то себе откат взял
14.05.2022 14:51
1,1%.
14.05.2022 14:58
Поставит у входа своего лесного домика. Чтобы медведей отпугивать.
14.05.2022 15:00
Ну почаму сразу откат? Ищут люди, где Беня прячется, найдут, отработают и сразу на фронт.
14.05.2022 15:01
Джо Байден назначил троих крутых аудиторов в Украине,которые прилетели в Киев и будут контролировать распределение финансовой гуманитарной и военных грузов прибывающих из USA...есть подозрение что воровство растет очень и очень...каже .блогер Юрий Швец....
14.05.2022 14:53
Настолько я понял, три по видам, и еще один главный над ними. И что важно, по словам Швеца, их представительства будут по всей стране.
14.05.2022 15:04
Якщо правда то це дуже важливий крок.

Сподіваюсь що винних будуть судити по американським законам в американському суді. Так як вони намагались обікрасти американських платників податків.
14.05.2022 15:32
14.05.2022 15:06
В уламках російського гелікоптера, що впав, знайшли пральну машину:
14.05.2022 15:09
А може це таке "імпортозаміщення"? І автоматичне управління пралки керує лопатями геліка? 😉
14.05.2022 15:26
Писали що русні мікросхем не вистачає, тому почали використовувати з пральних машин та холодльників. Мабудь просто не знають як зняти мікросхему тому запхали разом з машинкою. Коротше то не пральна машина, а супєркомпьютєр іскуствєнного інтєлєкта. )))
14.05.2022 15:45
Лётчики были очень чистоплотными. Когда Игла пролетала мимо, стирали нижнее белье прямо на борту
14.05.2022 22:58
ну где же та самая одна последняя пушечка, ее так не хватает
14.05.2022 15:20
14.05.2022 15:33
90-ая гаубица возможно стоит в ОП для защиты яневтіків.
14.05.2022 15:33
Ще напишіть де вони дислокуються... От навіщо вказувати кількість?
14.05.2022 15:58
Хто спер, хто спер, певно, що Беня, той як не вкраде-жити не зможе.
14.05.2022 16:41
thx USA!
14.05.2022 18:05
https://newsua.one/news-military/66142.html Розвідка США проводить аналіз помилок в прогнозах щодо України та Афганістану
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.
15.05.2022 10:45
 
 