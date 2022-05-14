УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6937 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 074 23

Родичі заблокованих на "Азовсталі" воїнів просять лідера Китаю Сі Цзіньпіна посприяти евакуації захисників Маріуполя

азовсталь

Родичі українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, просять главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна посприяти евакуації бійців з території металургійного комбінату "Азосталь" за процедурою екстракції.

Відповідне звернення до лідера Китаю родичі українських бійців оголосили під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у світі після всіх переговорів є ще одна людина, якій Путіну складно буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати рішення в ім'я блага, в ім'я цінностей, оскільки стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного лідера Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов і турботу і світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - сказала Наталія Зарицька, дружина українського військовослужбовця, який перебуває на "Азовсталі".

Батько бійця "Азова" Ставр Вишняк додав, що українські військовослужбовці перебувають під постійними ударами російських військовослужбовців, без належної медичної допомоги, без медикаментів і запасів води та їжі.

"Ми, батьки, рідні та близькі бійців, знову і знову просимо все світове співтовариство провести процедуру екстракції, ми просимо вивести наших воїнів, поранених бійців, а також тіла вбитих в третю країну, де вони будуть залишатися до закінчення військових дій", - сказав Вишняк.

Читайте також: Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО

Він нагадав, що родичі українських військовослужбовців зверталися до всіх світових лідерів по допомогу у сприянні процедурі екстракції.

"Єдина людина, до якої ще можна звернутися – це лідер КНР Сі Цзіньпін. Ми просимо голову КНР вжити всіх необхідних заходів для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити посередником і виступити в ролі третьої сторони і гарантом безпеки", - заявив батько українського бійця.

Він зазначив, що Китай має великі економічні та політичні зв'язки з РФ, а лідер Китаю має вплив особисто на президента Росії.

"Просимо втрутитися і стати миротворцем, стати порятунком для бійців на "Азовсталі", - підсумував Вишняк.

Військовослужбовець морської піхоти Анна Івлєєва, дружина українського військовослужбовця, також морського піхотинця, що перебуває на "Азовсталі", додала, що лідер Китаю може піти з Путіним на діалог. "Тому ми дуже просимо провести цей плідний діалог і за допомогою процедури екстракції вивезти наших бійців в третю країну", - підсумувала вона.

Автор: 

Китай (4922) Маріуполь (3268) евакуація (2424) Сі Цзіньпін (364) Азов (820) Азовсталь (450) 36 окрема бригада морської піхоти (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Про "сильний і благородний Китай" жіночки дещо перебрали, бо це далеке від реальності... Хоча: лестощі у східній політиці - традиційна страва...
показати весь коментар
14.05.2022 14:47 Відповісти
+7
Єдиний шанс це взяти скажемо під кривим рогом свинособак в котел.
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
+4
Они на это не пойдут. Это очевидно. Благородства от кацапов? Не смешите!
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они на это не пойдут. Это очевидно. Благородства от кацапов? Не смешите!
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
Китаец приказует, кацап выполняет❗Точка
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
Китайцы приказывают кацапам сделать эвакуацию азовцев? Не смешите. Или это такой злобный анекдот?
показати весь коментар
14.05.2022 14:45 Відповісти
А почему бы и нет⁉️ Веса прибавить в мировой политике. Что им вообще эта тема? Вообще пох на марик. А авторитет это авторитет❗
показати весь коментар
14.05.2022 14:50 Відповісти
Китайцы за кацапов. Только сами зависимы от Запада из-за денег, поэтому предпочитают помалкивать(но внутри Китая топят за кацов). Поэтому про такие приказы и речи нет.
показати весь коментар
14.05.2022 15:03 Відповісти
Єдиний шанс це взяти скажемо під кривим рогом свинособак в котел.
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
Рашисты пробили в очередной раз дно. Казалось бы, что это уже невозможно, но подлости рассеян нет границ. Они собирают личные данные близких людей и родственников защитников Мариуполя в своем Мордоре, чтобы этих людей уничтожали по возможности в дальнейшем.
показати весь коментар
14.05.2022 14:47 Відповісти
Так нам самим потрібно, офіційно чи неофіційно запровадити службу на кшталт Мосад, та нищити цих істот на їх території .
Я - готовий. Направте мене тілько.
показати весь коментар
14.05.2022 16:36 Відповісти
Просять у людожера? Марна справа.
показати весь коментар
14.05.2022 14:47 Відповісти
Не гоже українцям так принижуватись та показувати свою слабкість перед кровожерливим ворогом. Ворог розуміє тільки мову сили. Маріуполь буде звільнено від кацапської орди.
показати весь коментар
14.05.2022 14:47 Відповісти
Про "сильний і благородний Китай" жіночки дещо перебрали, бо це далеке від реальності... Хоча: лестощі у східній політиці - традиційна страва...
показати весь коментар
14.05.2022 14:47 Відповісти
нарешті родичам дійшло звернутися до єдиної на планеті людини, яку теоретично може послухатися *****
показати весь коментар
14.05.2022 14:48 Відповісти
События в Мариуполе это огромная трагедия.
Но, когда я вижу в очередной раз новую идею, я реально не могу понять, что происходит.
Это война. Тут нельзя, находясь в окружении сказать - я устал, я ранен, у меня патроны кончились, я наверное домой пойду, в больницу лягу полечиться и на склад за боеприпасами.
Ну не бывает так. И Украина бы в такой ситуации тоже бы ахрененно удивилась, если бы москали о таком попросили.

Мне представляется реальным только обмен раненых. И даже это сложно реализовать.
показати весь коментар
14.05.2022 15:44 Відповісти
Китай за рашку
показати весь коментар
14.05.2022 15:51 Відповісти
Надо прорыть подземный тоннель. Там куча шахт и ходов оставшихся ещё от союза. Это более реалистично чем просить КимЧинЫна с Цьсян3иьПином
показати весь коментар
14.05.2022 15:55 Відповісти
Так Сі Цзіньпін вже не лідер,у Китаю новий курс.
показати весь коментар
14.05.2022 15:57 Відповісти
Совершенно верно.

https://ghall.com.ua/2022/05/13/smi-glava-kitaya-si-tszinpin-de-fakto-otstranen-ot-vlasti/ Глава Китая Си Цзиньпин де-факто отстранен от власти.
показати весь коментар
14.05.2022 16:46 Відповісти
Автори звернення не знають, що лідер КНР Сі Цзіньпін недавно відсторонений на пленумі КПК від влади де-факто саме за його зв'язок з путіним.
показати весь коментар
14.05.2022 16:17 Відповісти
Це сильний хід, який похитне китайську позицію "моя хата з краю". Якщо втрутиться в ситуацію - добре, якщо відмовиться - всьому світу стане зрозуміло, що Китай підтримує рашку не тільки фінансово.
показати весь коментар
14.05.2022 16:18 Відповісти
Не все так просто, Китай баче як консолідувався блок НАТО, як Сполучені Штати та Британія повертають свій авторитет, це йому дуже не вигідно, може так статися Китай таємно почне допомагати Росії.
показати весь коментар
14.05.2022 16:44 Відповісти
А що до Боневтіка довіри вже немає? Він показав свою провесійність і розбіжності слова і справи. Одно, когось висміювати і дивитися збоку, а інше приймати самому рішення, а розуму і сміливості нуль.
показати весь коментар
14.05.2022 17:10 Відповісти
Цей міг би посприяти, але не буде точно
показати весь коментар
14.05.2022 17:40 Відповісти
А що компартії Китаю з цього буде від світу? Від кацапстанії - дешевий газ і бензин. А з визволення АЗОВЦІВ, що їм буде?
Слави вони не потребують, якогось визнання у чомусь їм не потрібно. А от сісти на берегу річки і очікувати коли пропливуть трупи їхніх ворогів це по-їхньому.
Тобто, я би на них не розраховувала. Це тільки даремна трата часу.
Десь була прочитала, що вели переговори з Ізраїлем і Турками - це можливе. А китайці 😏????
А путлєр не буде їх слухати ніколи. 😌
показати весь коментар
14.05.2022 20:06 Відповісти
 
 