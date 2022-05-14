Родичі заблокованих на "Азовсталі" воїнів просять лідера Китаю Сі Цзіньпіна посприяти евакуації захисників Маріуполя

Родичі українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, просять главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна посприяти евакуації бійців з території металургійного комбінату "Азосталь" за процедурою екстракції.

Відповідне звернення до лідера Китаю родичі українських бійців оголосили під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у світі після всіх переговорів є ще одна людина, якій Путіну складно буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати рішення в ім'я блага, в ім'я цінностей, оскільки стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного лідера Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов і турботу і світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - сказала Наталія Зарицька, дружина українського військовослужбовця, який перебуває на "Азовсталі".

Батько бійця "Азова" Ставр Вишняк додав, що українські військовослужбовці перебувають під постійними ударами російських військовослужбовців, без належної медичної допомоги, без медикаментів і запасів води та їжі.

"Ми, батьки, рідні та близькі бійців, знову і знову просимо все світове співтовариство провести процедуру екстракції, ми просимо вивести наших воїнів, поранених бійців, а також тіла вбитих в третю країну, де вони будуть залишатися до закінчення військових дій", - сказав Вишняк.

Читайте також: Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО

Він нагадав, що родичі українських військовослужбовців зверталися до всіх світових лідерів по допомогу у сприянні процедурі екстракції.

"Єдина людина, до якої ще можна звернутися – це лідер КНР Сі Цзіньпін. Ми просимо голову КНР вжити всіх необхідних заходів для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити посередником і виступити в ролі третьої сторони і гарантом безпеки", - заявив батько українського бійця.

Він зазначив, що Китай має великі економічні та політичні зв'язки з РФ, а лідер Китаю має вплив особисто на президента Росії.

"Просимо втрутитися і стати миротворцем, стати порятунком для бійців на "Азовсталі", - підсумував Вишняк.

Військовослужбовець морської піхоти Анна Івлєєва, дружина українського військовослужбовця, також морського піхотинця, що перебуває на "Азовсталі", додала, що лідер Китаю може піти з Путіним на діалог. "Тому ми дуже просимо провести цей плідний діалог і за допомогою процедури екстракції вивезти наших бійців в третю країну", - підсумувала вона.