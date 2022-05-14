Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями, - Шольц

Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу, але для набуття членства Київ має виконати всіх необхідні для цього критерії, які не скасовує війна.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю t-online, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми будемо супроводжувати Україну на її європейському шляху. Європейська рада у Версалі щойно підтвердила це", – зазначив Шольц.

Але, продовжив він, "йдеться про те, щоб критерії вступу не розмивалися…, тож має бути ще зрозумілішим, що країна може стати членом ЄС, якщо вона тривалий час є ліберальною демократією і може гарантувати верховенство права та соціальну ринкову економіку". Це, підкреслив політик, чіткі критерії для вступу до Європейського Союзу.

При цьому Шольц згадав, що ЄС пообіцяв країнам західних Балкан, що вони незабаром можуть стати його членами, багато з них наполегливо працювали для досягнення цієї мети роками, але поки залишаються розчарованими, що досі не набули членства.

Шольц не відповів конкретно на запитання, коли він може здійснити візит до України, зауваживши, що "політично відповідальна людина має їхати до Києва перш за все, якщо є конкретні речі, які обов’язково потрібно обговорювати на місці". При цьому він запевнив, що в будь-якому випадку підтримка Німеччиною України залишається сильною, що німецькі політики регулярно контактують з українськими колегами та що жодних політичних і дипломатичних непорозумінь між країнами наразі немає.

Канцлер також не став коментувати слова українського посла Андрія Мельника, який назвав главу уряду ФРН "ображеною ліверною ковбасою" через начебто його небажання їхати до Києва. Важливим наразі є, за словами Шольца, не чіплятися до слів, а зосередитися на найголовнішому – допомогти Україні захиститися. "І разом із нашими союзниками ми хочемо змусити Росію зупинити зброю та вивести війська з України", – сказав Шольц.