Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями, - Шольц

шольц

Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу, але для набуття членства Київ має виконати всіх необхідні для цього критерії, які не скасовує війна.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю t-online, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми будемо супроводжувати Україну на її європейському шляху. Європейська рада у Версалі щойно підтвердила це", – зазначив Шольц.

Але, продовжив він, "йдеться про те, щоб критерії вступу не розмивалися…, тож має бути ще зрозумілішим, що країна може стати членом ЄС, якщо вона тривалий час є ліберальною демократією і може гарантувати верховенство права та соціальну ринкову економіку". Це, підкреслив політик, чіткі критерії для вступу до Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС, - заступник постпреда РФ при ООН Полянський

При цьому Шольц згадав, що ЄС пообіцяв країнам західних Балкан, що вони незабаром можуть стати його членами, багато з них наполегливо працювали для досягнення цієї мети роками, але поки залишаються розчарованими, що досі не набули членства.

Шольц не відповів конкретно на запитання, коли він може здійснити візит до України, зауваживши, що "політично відповідальна людина має їхати до Києва перш за все, якщо є конкретні речі, які обов’язково потрібно обговорювати на місці". При цьому він запевнив, що в будь-якому випадку підтримка Німеччиною України залишається сильною, що німецькі політики регулярно контактують з українськими колегами та що жодних політичних і дипломатичних непорозумінь між країнами наразі немає.

Канцлер також не став коментувати слова українського посла Андрія Мельника, який назвав главу уряду ФРН "ображеною ліверною ковбасою" через начебто його небажання їхати до Києва. Важливим наразі є, за словами Шольца, не чіплятися до слів, а зосередитися на найголовнішому – допомогти Україні захиститися. "І разом із нашими союзниками ми хочемо змусити Росію зупинити зброю та вивести війська з України", – сказав Шольц.

Німеччина (7738) членство в ЄС (1392) Євросоюз (14185) Шольц Олаф (1142)
+40
Да ребятки, запрыгнуть экспрессом в ЕС и НАТО , оправдываясь войной, не получится. Всё-таки придётся придерживаться критериев, особенно по борьбе с нашей топ-коррупцией и схематозом. Вот здесь Шольц возможно и прав, как бы нам не казалось обратное
показати весь коментар
14.05.2022 14:49 Відповісти
+33
А почему кидок? Вы хотите,что бы коррупция процветала, судьи все были ручными у власти, я уже молчу о демократии, закрывают каналы которые не нравяться ОП и в тоже время мы были членами евросоюза? Это как взять в семью уголовника.
показати весь коментар
14.05.2022 15:04 Відповісти
+14
Беню не віддамо! Канали тільки кошерні! Інвестняню кожному. Тільки так. Тільки такі умови
показати весь коментар
14.05.2022 14:45 Відповісти
Евросоюз не нянька Украины.
показати весь коментар
14.05.2022 16:04 Відповісти
ты скотина кацапская у нас война через таких мудаков как ты - которые "устали от войны" и выбрали зе-каломойшу голобородька
показати весь коментар
14.05.2022 18:43 Відповісти
"Евросоюз придёт - порядок наведёт"? Это так не работает.
Кроме политического символизма, ЕС это чёткие принципы свободы перемещения людей, услуг и капитала, а также отсутсвие внутренних пошлин (широкий доступ к рынку), инвестиции, доплаты фермерам и прочие приятные вещи. Членство в ЕС нужно заработать. При всей симпатии и уважении к Майдану, ВСУ (и другим формированиям), волонтёрским организациям и т.д., Вы (украинцы) все отлично знаете, что коррупция до сих существует, и власть не борется с ней достаточно серьёзно. Все слышали о коррупции на таможне и перепродаже имущества купленного на деньги собранные волонтёрами, а такие действия должны наказываться быстро, строго и даже показательно. Есть это? Пока не заметил.
Да, в Румынии и особенно Болгарии тоже есть коррупция, но это относителььно небольшие страны, и вероятно условному Бундестагу было проще закрыть на это глаза. Украина же страна большая, могут придираться долго (надеюсь что не будут делая скидку на войну). Но вполне может быть, что даже за 5 лет после возвращения территорий Украине не удастся выполнить всех условий вступления. Можно в этом плане посмотреть на Турцию, на территории которой нет войны, но есть проблемы с демократией. Турция топталась на пороге ЕС, но к ней долго придирались, и она на это в итоге плюнула.
показати весь коментар
14.05.2022 15:55 Відповісти
Да украинцы против коррупции. И Майданы были против них. Проблема в том, что наша власть делает всё чтобы уменьшить влияние протеста. Она не подавляет его, а просто саботирует. Так что пусть их теперь пинает Евросоюз. Хотя мы тоже будем пинать по возможности.
показати весь коментар
14.05.2022 16:05 Відповісти
Короче, демократические силы вместе с Шольцем. И никто не будет рассматривать такие вещи как предательство Европы. Не беспокойтесь по этому поводу.
показати весь коментар
14.05.2022 16:06 Відповісти
Про ливерную колбасу, то это немецкая идиома, которая значит человека, который излишне резко реагирует или что-то такое.
показати весь коментар
14.05.2022 15:32 Відповісти
Абсолютно верно, причем Шольца так назвало НЕМЕЦКОЕ издание, еще до высказывания Мельника. Он по сути повторил тезис этой газеты, тут конечно ему нужно быть выдержанней и мудрее. Но когда тебя официальные лица Германии зовут на концерт кацапских музыкантов в разгар этой подлой войны, его (Мельника) можно понять.
показати весь коментар
14.05.2022 15:54 Відповісти
Шольц очень неуклюжий в своем поведении. Видно что он не политик, а бюрократ. Хотя в нашем случае я бы сказал что это неплохо.
показати весь коментар
14.05.2022 16:15 Відповісти
от тільки що дозволено Юпітеру,не дозволено бику.в тому то справа що НІМЕЦЬКЕ видання його так назвало,а Мельник мав стулити ****** і говорити ввічливо але НАПОЛЕГЛИВО,а не займатись під'*******
показати весь коментар
14.05.2022 22:42 Відповісти
З Банкової доносяться хрипи: "Яких ще вам рехворм потрібно?".
Все правильно Шольц каже цього разу. Україна повинна відповідати певним критеріям без усіляких винятків. Насамперед, подолання корупції.
Достатньо згадати, що відбувалося напередодні війни - карманні суди, саботування конкурсів в анти-корупційні інстітуції, відкати, запрлатня в ковертах в ВР, викрадення Чауса, зам'яте вбивство Полякова, справа Вергнерівців, зашквари Слуг і т.д.
показати весь коментар
14.05.2022 15:32 Відповісти
Вряд ли кто-то вменяемо сможет сказать, зачем нужно вступление в ЕС.
показати весь коментар
14.05.2022 15:40 Відповісти
Ще і як скажу - заради знищення олігархічної мафіозної системи. Яка 30 років поспіль занурює нас в економічну прірву. Просто подивіться на https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR:ESTOL:MAR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false тренди . І їх ніколи вже не виправити, якщо до цього хтось ззовні не примусить нашу мафію впасти.
показати весь коментар
14.05.2022 15:54 Відповісти
как ни парадоксально это звучало бы, но я тоже уверен что без западной интервенции нам не вылезти из болота...
показати весь коментар
14.05.2022 18:42 Відповісти
Если тут в комментах присутствуют дегенераты пишушие - нэ выддамо ебэню, наша корупция нас бэрэжэ! На какое будущее с таким наридом можно надеяться?
показати весь коментар
14.05.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 17:27 Відповісти
это все фигня - главное уровень зарплаты(рост) а он у нас был не плохой только при порохе и даже чуть дольше до войны ..
показати весь коментар
14.05.2022 18:49 Відповісти
Во первых, что бы нас не подмял *****.
показати весь коментар
14.05.2022 18:11 Відповісти
вам кацапам не нужно никуда вступать вы уже вступили в путинское говно и будет еще долго вонять
показати весь коментар
14.05.2022 18:46 Відповісти
победить коррупцию не возможно в принципе как и преступность, если они Ждут прям ПОБЕДЫ над коррупцией и её полного искоренения то это Утопия. Коррупция есть везде в той или иной степени и шашни Европы с рашкой тому явный пример. Украина боротся с коррупцие в ОДИНОЧКУ не сможет а искоренить коррупцию НЕ ВОЗМОЖНО НИ ГДЕ.
показати весь коментар
14.05.2022 15:41 Відповісти
Вона є, але не на такому рівні, як в Україні.
Одне діло - це лобіювання власних інтересів, не задаючи шкоди державі, а друге - це грабунок країни і її народу. Перетворити прибуткові Енергоатом, та Нафтогаз в компанії з мільярдними збитками - це треба неабиякий хист і апетит.
Нехтування Конституцією, при спробах відібрати засаду голови ОГА у мера Київа, поркшення регламенту ВР, при звільненні Розумкова, кришування пройдисвітів з Зе-Слуг, карманні суди, приймаючі рішення на шкоду державі і т.д.
Тільки в 2021 році Коломойському скасували 8млрд. грн штрафів та податків. А перед цим він на 4млрд.грн нагрів Енергоатом на пільгових тарифах. А в наприкінці 2021 року відсудив у держави не менше половини всіх запасів газу.
А переслідування проукраїнської опозиції, та закриття проукраїньких каналів?
А перевторення України із держави-імпортера електроенегрії, в державу-імпортера. Причому імпорт відбувався з тих країн, які наразі не є дружніми(м'яко кажучи).
показати весь коментар
14.05.2022 15:59 Відповісти
"А перевторення України із держави-імпортера-експортера електроенегрії"
показати весь коментар
14.05.2022 16:43 Відповісти
Одна справа прихована і ризикована дрібна (за нашими мірками) корупція в демократичному світі з потужною розвиненою економікою, а інша - мафіозна система олігархів, в якої все побудоване на корупційних схемах із неминучими наслідками деградації економіки від того. І це неспростовна істина. А оскільки критерієм її, як відомо, є практика, дивимось на результати у порівнянні цивілізованих сусідів з нами

показати весь коментар
14.05.2022 17:16 Відповісти
Це навіть треба робити, перевиховувати багатьох українців треба інакше совка не позбудемось. Дуже гарна пропозиція
показати весь коментар
14.05.2022 15:42 Відповісти
Наші топ-корупція, схематоз і фактично повна 30-річна ізоляція економіки від закордонних інвестицій є похідними однієї єдиної речі - залізобетонної підкацапської олігархічної мафіозної системи. Без тотального зовнішнього примусу до її практичної ліквідації, без реального приєднання України до світового ринку нам не стати успішною країною вільного світу - так і будемо конкурувати на одному рівні з Марокко, від якої у 1989 році мали ВВП на душу у 2,5 рази вищій.

Тому у цьому випадку Шольц абсолютно правий - лише чітка програма конкретних дій і жорсткий алгоритм примусу до її виконання, бо стара і нова позеленіла мафія опиратимуться несамовито.
показати весь коментар
14.05.2022 15:45 Відповісти
Так, але таж козломордія, в яку ми так інтегровані, сама в свою чергу інтегрована в світову єкономіку і в ній повно інвестиційних підприємств набудовано. В той час у нас практично нічого. Тобто світовому хамлу гроші і технології завжди давали, а нам тільки обіцянки. Як ЦЕ розуміти?
показати весь коментар
14.05.2022 15:56 Відповісти
В России финансировали деньги в начале девяностых. Тогда у нас был коммунист Кравчук и красный директор Кучма, а в России демократ Ельцин. Основные финансирования, которые имеет Россия пришли с начала девяностых.
показати весь коментар
14.05.2022 16:09 Відповісти
Нікуди вона не інтегрована. Інакше з її природними ресурсами не мала обсяг ВВП менший від Італії чи Південної Кореї. Там живуть виключно за рахунок вуглеводнів і ВСЕ. Решта економіки лише як придаток.
В нас мафія сіла в 90-х на старі радянські ресурси (нічого нового практично не створюючи), на сьогодні видоїла їх вщент і безумовно розраховує (особливо нова генерація потенційних володарів країни) міцно та монопольно присмоктатися до "плану маршала", аби за наслідками стати новими ахметовими - споживачами того, що урвали.
Лише жорсткий диктат Заходу з пряниками, але і з батогами, може витягти нас з прірви.
показати весь коментар
14.05.2022 16:43 Відповісти
Накуй підуть ці нові ахмєтки, перший план Маршалла мав жорсткий аудит, і цей таким буде.
показати весь коментар
14.05.2022 18:42 Відповісти


Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями,

Німеччина підтримає Україну _______________, але__________________ - готове кліше потрібне вписати

Шольц - Штайнмайер - Меркель (МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.), Schröder - Schröder-изація Європи в стадії "перестойки", яка розпочалася 24 лютого 2022 р



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
показати весь коментар
14.05.2022 15:54 Відповісти
Угорщина підходить до цих чітких крітеріїв?
показати весь коментар
14.05.2022 16:00 Відповісти
Да. Орбан переобулся в Лукашенко почти десятилетие позже.
показати весь коментар
14.05.2022 17:39 Відповісти
Оны поддерживают Украину пока не наступает пора принимать решение
Потом начинают крутить одним местом сколько раз так было
показати весь коментар
14.05.2022 16:03 Відповісти
якщо співставити критерії за котрими штангельциркуль десь в "роснефті" відмивав сотні тисяч євро щомісячно , або курва Меркель за те, що народила для куйла ордло , котре він спланував - на території України ,критерії за котрими ця ж сама курва продавлювала європейскі країни .територіями котрих проходила газова рашистська труба, критерій за котрим фріци не поставляли Україні зброю, в той самий час як рашист вбивав українців.поставка рашисту в обхід санкцій товарів подвійного призначення, то очевидно .що в ЄС ,ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЦІЙ ШАРАЗІ Є РАШИСТСЬКИЙ КРИТЕРІЙ В ЛИЦІ ФРІЦІВ.ЖАБОЇДІВ .УГОРЩИНИ .НЕ виключено Італія .Австрія.Греція.
показати весь коментар
14.05.2022 16:06 Відповісти
Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу... но оружие вам не дадим - Шольц.
показати весь коментар
14.05.2022 16:09 Відповісти
В общем понятно. Мы поддерживаем, но процесс затянется на десятилетия. В аналогичном тоне и Макрон вещал, а также австрийцы. Это как с НАТО - двери открыты, но вы не готовы и будете готовы позже (неизвестно когда). При этом Болгария, Румыния, Венгрия, Греция ну никак не проходили по критериям вступления - ни по коррупции, ни по экономике, ни по законодательству. Их принятие - это чисто политическое решение. Для своих - пожалуйста. Для Украины - вот вам тонна рекомендаций, стремитесь, развивайтесь. А как экономика будет не хуже нашей, да и коррупция меньше нашей - это пожалуйста. Нафиг только нам тогда Евросоюз нужен будет в этом случае. Короче мудозвоны. Наверное единственный путь для нас - это максимально тесный экономический + военный альянс с дружественными странами. С Польшей, Прибалтикой, возможно Чехией (если захотят). Который был бы альтернативой и ЕС и НАТО.
показати весь коментар
14.05.2022 18:02 Відповісти
Все потому, что Украину до сих пор считают сферой влияния паРаши, хоть и не говорят об этом в глаза. Если паРаша против - нас никуда попросту не возьмут, хоть 100 раз им соответствуй.
показати весь коментар
14.05.2022 18:14 Відповісти
хватит тут бред кацапсикй пихать - не позорьтесь своей тупизной
показати весь коментар
14.05.2022 18:52 Відповісти
Тобто, нас мусять взяти скрізь до західних структур, дозволивши при цьому залишатися дикунами з корупційно-олігархічною економікою мароканського рівня. Отоді Захід зробить вірно?
показати весь коментар
14.05.2022 20:04 Відповісти
Сколько же дегенератов в комментах! Ничего в этой стране и война не изменит...
показати весь коментар
14.05.2022 18:40 Відповісти
Немецкие зеленые и либералы скоро преподнесут урок демократии самому Шольцу.
показати весь коментар
14.05.2022 19:14 Відповісти
Мне просто интересно, а Шольц досидит свой срок вообще? Потому что Анналена гораздо лучше понимает Байдена.
показати весь коментар
15.05.2022 05:48 Відповісти
