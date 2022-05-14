Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями, - Шольц
Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу, але для набуття членства Київ має виконати всіх необхідні для цього критерії, які не скасовує війна.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю t-online, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, ми будемо супроводжувати Україну на її європейському шляху. Європейська рада у Версалі щойно підтвердила це", – зазначив Шольц.
Але, продовжив він, "йдеться про те, щоб критерії вступу не розмивалися…, тож має бути ще зрозумілішим, що країна може стати членом ЄС, якщо вона тривалий час є ліберальною демократією і може гарантувати верховенство права та соціальну ринкову економіку". Це, підкреслив політик, чіткі критерії для вступу до Європейського Союзу.
При цьому Шольц згадав, що ЄС пообіцяв країнам західних Балкан, що вони незабаром можуть стати його членами, багато з них наполегливо працювали для досягнення цієї мети роками, але поки залишаються розчарованими, що досі не набули членства.
Шольц не відповів конкретно на запитання, коли він може здійснити візит до України, зауваживши, що "політично відповідальна людина має їхати до Києва перш за все, якщо є конкретні речі, які обов’язково потрібно обговорювати на місці". При цьому він запевнив, що в будь-якому випадку підтримка Німеччиною України залишається сильною, що німецькі політики регулярно контактують з українськими колегами та що жодних політичних і дипломатичних непорозумінь між країнами наразі немає.
Канцлер також не став коментувати слова українського посла Андрія Мельника, який назвав главу уряду ФРН "ображеною ліверною ковбасою" через начебто його небажання їхати до Києва. Важливим наразі є, за словами Шольца, не чіплятися до слів, а зосередитися на найголовнішому – допомогти Україні захиститися. "І разом із нашими союзниками ми хочемо змусити Росію зупинити зброю та вивести війська з України", – сказав Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кроме политического символизма, ЕС это чёткие принципы свободы перемещения людей, услуг и капитала, а также отсутсвие внутренних пошлин (широкий доступ к рынку), инвестиции, доплаты фермерам и прочие приятные вещи. Членство в ЕС нужно заработать. При всей симпатии и уважении к Майдану, ВСУ (и другим формированиям), волонтёрским организациям и т.д., Вы (украинцы) все отлично знаете, что коррупция до сих существует, и власть не борется с ней достаточно серьёзно. Все слышали о коррупции на таможне и перепродаже имущества купленного на деньги собранные волонтёрами, а такие действия должны наказываться быстро, строго и даже показательно. Есть это? Пока не заметил.
Да, в Румынии и особенно Болгарии тоже есть коррупция, но это относителььно небольшие страны, и вероятно условному Бундестагу было проще закрыть на это глаза. Украина же страна большая, могут придираться долго (надеюсь что не будут делая скидку на войну). Но вполне может быть, что даже за 5 лет после возвращения территорий Украине не удастся выполнить всех условий вступления. Можно в этом плане посмотреть на Турцию, на территории которой нет войны, но есть проблемы с демократией. Турция топталась на пороге ЕС, но к ней долго придирались, и она на это в итоге плюнула.
Все правильно Шольц каже цього разу. Україна повинна відповідати певним критеріям без усіляких винятків. Насамперед, подолання корупції.
Достатньо згадати, що відбувалося напередодні війни - карманні суди, саботування конкурсів в анти-корупційні інстітуції, відкати, запрлатня в ковертах в ВР, викрадення Чауса, зам'яте вбивство Полякова, справа Вергнерівців, зашквари Слуг і т.д.
Одне діло - це лобіювання власних інтересів, не задаючи шкоди державі, а друге - це грабунок країни і її народу. Перетворити прибуткові Енергоатом, та Нафтогаз в компанії з мільярдними збитками - це треба неабиякий хист і апетит.
Нехтування Конституцією, при спробах відібрати засаду голови ОГА у мера Київа, поркшення регламенту ВР, при звільненні Розумкова, кришування пройдисвітів з Зе-Слуг, карманні суди, приймаючі рішення на шкоду державі і т.д.
Тільки в 2021 році Коломойському скасували 8млрд. грн штрафів та податків. А перед цим він на 4млрд.грн нагрів Енергоатом на пільгових тарифах. А в наприкінці 2021 року відсудив у держави не менше половини всіх запасів газу.
А переслідування проукраїнської опозиції, та закриття проукраїньких каналів?
А перевторення України із держави-імпортера електроенегрії, в державу-імпортера. Причому імпорт відбувався з тих країн, які наразі не є дружніми(м'яко кажучи).
імпортера-експортера електроенегрії"
Тому у цьому випадку Шольц абсолютно правий - лише чітка програма конкретних дій і жорсткий алгоритм примусу до її виконання, бо стара і нова позеленіла мафія опиратимуться несамовито.
В нас мафія сіла в 90-х на старі радянські ресурси (нічого нового практично не створюючи), на сьогодні видоїла їх вщент і безумовно розраховує (особливо нова генерація потенційних володарів країни) міцно та монопольно присмоктатися до "плану маршала", аби за наслідками стати новими ахметовими - споживачами того, що урвали.
Лише жорсткий диктат Заходу з пряниками, але і з батогами, може витягти нас з прірви.
Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями,
Німеччина підтримає Україну _______________, але__________________ - готове кліше потрібне вписати
Шольц - Штайнмайер - Меркель (МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.), Schröder - Schröder-изація Європи в стадії "перестойки", яка розпочалася 24 лютого 2022 р
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
Потом начинают крутить одним местом сколько раз так было