Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста, - Денісова

Інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

Про це повідомила у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова.

За її словами, найбільша проблема у Маріуполі – це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста.

"Враховуючи кількість тіл, які знаходяться під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія. Через закриття гуманітарних коридорів, багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами місцевої влади, лише через епідемії до кінця року у місті можуть загинути близько 10 тисяч людей.

"Згідно зі статтею 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, має вживати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій", - зауважує Денісова.

Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.