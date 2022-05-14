УКР
Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста, - Денісова

маріуполь

Інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

Про це повідомила у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, найбільша проблема у Маріуполі – це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста.

"Враховуючи кількість тіл, які знаходяться під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія. Через закриття гуманітарних коридорів, багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами місцевої влади, лише через епідемії до кінця року у місті можуть загинути близько 10 тисяч людей.

"Згідно зі статтею 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, має вживати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій", - зауважує Денісова.

Також читайте: Холера, дизентерія та кишкова паличка: близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й антисанітарію

Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Маріуполь (3268) епідемія (218)
+3
Не надо выдумывать. Земля не их, а вот ответственность - да, по всем законам их.
14.05.2022 16:00 Відповісти
+3
Та вже краще помовчати цій кацапці після слів, що катували українців не росіяни, а буряти і чеченці. Що і в Маріуполі все зробили буряти і чеченці, а кацапи добрі? Йди нах, після того, що ти сказала визиває лють і ненависть до кожного твого слова.
14.05.2022 17:03 Відповісти
+2
Фиг там. У меня, например, родственники там. Сначала не хотели бросать дом, в который душу вложили, теперь боятся. Работали в тюрьме, оба военные. Боятся фильтрации. Они и рады бы свалить уже. Но все, поздняк метаться.
14.05.2022 15:15 Відповісти
Відкрию страшний секрет Полішинеля)) у Маріуполі залишились ''любітелі руззгава мірра'',які чекали асвАбадітелей от і дочекались а тепер хай насолоджуються.Ці ''люди'' може нарешті зрозуміють,що за кожним вибором є свій наслідок.Хоча я сумніваюсь у їхніх розумових здібностях і моральних якостях.
14.05.2022 15:05 Відповісти
Фиг там. У меня, например, родственники там. Сначала не хотели бросать дом, в который душу вложили, теперь боятся. Работали в тюрьме, оба военные. Боятся фильтрации. Они и рады бы свалить уже. Но все, поздняк метаться.
14.05.2022 15:15 Відповісти
Это не только касается Мариуполя, но всего приАзовья и Донбасса. Отсутствие нормальной воды, плохое питание из-за чего иммунитет будет ослаблен и жара начнут убивать людей. Они будут сгорать как спички. Чего это будет эпидемия непонятно, но посмотрим. На выбор. От холеры, дизентерии до чумы.
14.05.2022 15:21 Відповісти
Думаю в июле будет куча смертей. Может не меньше, чем от вторжения России.
14.05.2022 15:43 Відповісти
Украина НЕ СМОГЛА защитить Мариуполь, российские-фашисты клали на эту 56 статью. она Денисова обращается видимо к росийско-фашисткому-режиму таким макаром, что типа теперь это ваша земля и ваша ответственность.
14.05.2022 15:45 Відповісти
В Сталинграде до самого переименования (61-й год) запах хлорки стоял не убиваемый - с эпидемией боролись.
14.05.2022 16:06 Відповісти
Мій найстарший дядько загинув в сталінградській битві. Від холєри. Згідно післявоєнній статистиці, там більшість вояків загинули не в боях і в госпіталях в результаті поранень, а саме від епідемій. Теж саме було в І світовій війні.
14.05.2022 16:32 Відповісти
після ІІ СВ уже десталінізований Волгоград просмердівся хлоркою, бо спалахи холери були там щоліта аж до 1980-х

до речі, найдієвіші ліки проти холерного вібріона нині - це "ізодібут" української розробки, препарат для лікування ускладнень діабету
14.05.2022 23:21 Відповісти
"Азов - сталь!"

Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання".
14.05.2022 23:17 Відповісти
 
 