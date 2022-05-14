УКР
Новини Війна
40 військових РФ привезли до лікарень Мелітополя з розстрощеними кінцівками, в Запорізькій ОВА підозрюють "самостріли"

мелітополь

До лікарні Мелітополя доправили 40 російських військових із вогнепальними пораненнями кінцівок, імовірно через необережне поводження зі зброєю.

Про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Днями до лікарні Мелітополя були доставлені 40 військовослужбовців рф із вогнепальними пораненнями кінцівок", - йдеться у дописі.

В ОВА зауважили, що одна з імовірних версій того, що відбулося, - самостріл через невміле поводження зі зброєю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - загарбник вчить російської "історії" українських дітей в окупованому Скадовську. ВIДЕО

Нагадаємо, міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров заявив, що всі мелітопольські лікарі щодня чергують у міських лікарнях, але відмовилися працювати у військовому госпіталі загарбників.

Автор: 

армія рф (18810) Мелітополь (779) ОДА (1635)
Ой для як жалко, плачу та ридаю...шкода що по головах не вціліли... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
14.05.2022 15:31 Відповісти
Стріляли б один одному по яйцях і не було б жодних підозр у самострілі.
14.05.2022 16:10 Відповісти
Ще в ІІ світову "штрафники" вміли таке робить Стріляли через дошку, або через подушку патроном, з якого відсипали частину пороху Підбирали осколки дрібні від снарядів, заряджали замість кулі в патрон і стріляли В Афгані самостріли робили через пластикову пляшку з водою...
Та багато чого видумували!
14.05.2022 15:55 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
14.05.2022 15:26 Відповісти
Самострел из-за неумения пользоваться оружием? И все по конечностям? Ерунда какая-то...
14.05.2022 15:28 Відповісти
Ты с Ссызрани, Засрани или какой ещё Мухосранской волости?
14.05.2022 19:55 Відповісти
Пишите правильно - убийц, оккупантов , недобитых рашистов ,захватчиков , а то складывается впечатление , что Вы их уважаете
14.05.2022 15:57 Відповісти
Опытные военные врачи еще со времен Первой Мировой самострел определяют за 2 секунды, без всяких экспертиз, путем осмотра, визуально.
Раны полученные вблизи и раны полученные издалека выглядят совсем по разному
14.05.2022 15:36 Відповісти
Ці горе-вояки не такі дурні, вони змовляються і стріляють один в одного. Якійсь досвід в них є.
14.05.2022 15:50 Відповісти
паталогоанатоми теж на цьому знаються
14.05.2022 15:54 Відповісти
В Афгані пляшок пластикових ще не було, хіба що грілка гумова.
14.05.2022 18:11 Відповісти
Та невже? Ото дивина так дивина.
14.05.2022 19:57 Відповісти
При всем уважении к профессии врача, мы говорим про население, представители которых копали окопы в Чернобыльской зоне.

Если ветеринары кацапов и различат самострел от ранения, то нарисуют нужный диагноз за взятку.
14.05.2022 23:28 Відповісти
"В ОВА заметили, что одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием".
Кто знает, что означает слово "каламбур"?
14.05.2022 15:37 Відповісти
))
"даже к финским скалам бурым
обращаюсь с каламбуром"
14.05.2022 15:41 Відповісти
Мокин долго отряхивался, раскорячив ноги. Застегнувшись, он вытер руку о галифе и продекламировал: - На севере диком. Стоит одиноко. Сосна.

Кедрин, запахивая пальто, серьезно добавил:

- Со сна.

Мокин заржал.

Тищенко съежился, непонимающе переступил. Кедрин поправил кепку, пристально посмотрел на него:

- Не дошло?

Председатель заискивающе улыбнулся, пожал плечами.

- Так до него, Михалыч, как до жирафы. - Мокин обхватил Кедрина за плечо, дружески качнул. - Не понимает он, как мы каламбурим.

- Как мы калом бурим, - улыбнувшись, добавил секретарь.

© Владимир Сорокин "Норма"
14.05.2022 18:34 Відповісти
Телевизионный каламбур.

Если Путин пойдет на третий президентский срок, то все тележурналисты
будут работать на двух государственных каналах: удачливые на Первом,
неудачливые - на Беломоро-Балтийском...
14.05.2022 16:26 Відповісти
нужно не хило владеть оружием, чтобы при неумелом обращении с ним, так попасть себе в ногу, с минимальными последствиями в будущем. причём при абсолютно тупых парашных познаниях в анатомии ))
14.05.2022 15:40 Відповісти
Не проще еще до военкомата руку сломать или при рождении указательный палец удалять
14.05.2022 15:42 Відповісти
Тогда не дадут компенсацию за ранение 3 ляма срублей. А так приехал, выстрелил себе в ногу или кого то попросил чтобы не выглядело самострелом и домой еще и компенсациюи орден за ранение получит, Кстати дед рассказывал что во Второй мировой солдаты советскоц армии тоже руки и ноги из окопов высовывали чтобы получить ранение. Живыми только те и остались что ранения получили
14.05.2022 15:46 Відповісти
Их и так не дадут.
14.05.2022 15:56 Відповісти
Всі знання з анатомії у кацапів вкладаються у наступну формулу:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
У того яйцо не трется,
И не надо сапога.
14.05.2022 18:54 Відповісти
Топ))))
14.05.2022 22:49 Відповісти
Оце в нашому Мелітополі лікувати то нещастячко((( Хай в Ростові самострільні рани залізують!
14.05.2022 15:54 Відповісти
Добить, чтоб не мучились
14.05.2022 15:58 Відповісти
У Другу Світову так і робили. Самостріл? - "к стенке!"
14.05.2022 18:05 Відповісти
курси--"мистецтво самострілу"
14.05.2022 16:22 Відповісти
стріляйте в свої тупі бошки-точно попадете в ..госпіталь
14.05.2022 16:24 Відповісти
Может они в футбол решили поиграть. И перепутали футбольное поле с минным
14.05.2022 17:01 Відповісти
О . Це нова традиція і доходна
14.05.2022 17:11 Відповісти
Орки , краще яйця собі відстрвлюйте , щоб таке лайно , як ви не розмножувалось
14.05.2022 17:28 Відповісти
дауны надо было бежать в армению киргистан или турцию - до мобилизации.. а так и не воевали и стали инвалидами
14.05.2022 17:57 Відповісти
То тільки ті, котрих довезли. А скільки тих, що з лисами та вовками спілкуються? Та най наш хробак вдуси від переїдження!
14.05.2022 20:02 Відповісти
ага, ВСУ устроило им зажарку))
14.05.2022 20:33 Відповісти
 
 