40 військових РФ привезли до лікарень Мелітополя з розстрощеними кінцівками, в Запорізькій ОВА підозрюють "самостріли"

До лікарні Мелітополя доправили 40 російських військових із вогнепальними пораненнями кінцівок, імовірно через необережне поводження зі зброєю.

Про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Днями до лікарні Мелітополя були доставлені 40 військовослужбовців рф із вогнепальними пораненнями кінцівок", - йдеться у дописі.

В ОВА зауважили, що одна з імовірних версій того, що відбулося, - самостріл через невміле поводження зі зброєю.

Нагадаємо, міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров заявив, що всі мелітопольські лікарі щодня чергують у міських лікарнях, але відмовилися працювати у військовому госпіталі загарбників.