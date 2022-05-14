40 військових РФ привезли до лікарень Мелітополя з розстрощеними кінцівками, в Запорізькій ОВА підозрюють "самостріли"
До лікарні Мелітополя доправили 40 російських військових із вогнепальними пораненнями кінцівок, імовірно через необережне поводження зі зброєю.
Про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Днями до лікарні Мелітополя були доставлені 40 військовослужбовців рф із вогнепальними пораненнями кінцівок", - йдеться у дописі.
В ОВА зауважили, що одна з імовірних версій того, що відбулося, - самостріл через невміле поводження зі зброєю.
Нагадаємо, міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров заявив, що всі мелітопольські лікарі щодня чергують у міських лікарнях, але відмовилися працювати у військовому госпіталі загарбників.
Раны полученные вблизи и раны полученные издалека выглядят совсем по разному
Та багато чого видумували!
Если ветеринары кацапов и различат самострел от ранения, то нарисуют нужный диагноз за взятку.
Кто знает, что означает слово "каламбур"?
"даже к финским скалам бурым
обращаюсь с каламбуром"
Кедрин, запахивая пальто, серьезно добавил:
- Со сна.
Мокин заржал.
Тищенко съежился, непонимающе переступил. Кедрин поправил кепку, пристально посмотрел на него:
- Не дошло?
Председатель заискивающе улыбнулся, пожал плечами.
- Так до него, Михалыч, как до жирафы. - Мокин обхватил Кедрина за плечо, дружески качнул. - Не понимает он, как мы каламбурим.
- Как мы калом бурим, - улыбнувшись, добавил секретарь.
© Владимир Сорокин "Норма"
Если Путин пойдет на третий президентский срок, то все тележурналисты
будут работать на двух государственных каналах: удачливые на Первом,
неудачливые - на Беломоро-Балтийском...
Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
У того яйцо не трется,
И не надо сапога.