У Києві з 16 травня повертають плату за проїзд у комунальному транспорті
Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті. Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", - йдеться у повідомленні.
Макс Полиграф
Сергей Кушнир
Straight Ahead
Сколько украинцев в Германии, для которых бесплатный проезд? 0,001% от количества населения?
Сидел бы ты молча, новорожденный...
Окремо хочу сказать "кармільцам", які повтікали в Європи і кидаються коричневим звідти. Повертайтесь, кармільци. Вже пора. Хоча про що це я, нахіба повертатися коли в Європі нашаріка по 700 євро на місяць дають, вірно? І нічого робить не треба, можно цілий день на цензорі гадить, посасуя німецьке пивко під німецьки сосисончики...
Підприємство комунальне, все вірно, але це тільки на словах, на ділі ж у нас в державній сфері всюду сидять ехвективні "антикризові" манагери, які вміють робити лише одне - різати кошти, причому різати виключно витрати на нижню ланку, себе і своїх друзів по менеджменту ці суки не обділяють ніколи. Отже, ви не платите за проїзд, це значить, нема приходу в бюджет. Нема приходу в бюджет - нема й зарплат, ремонтів рухомого складу і тд. Нема зарплат - люди йдуть працювати туди де є. Нових набрати в умовах війни не просто і не швидко. Немає ремонтів - стає значно менше рухомого складу. Отже, своїм бажанням зекономити нікчемні 20 гривень в день ви ефективно вбиваєте громадський транспорт, штовхаючи людей в маршрутки. Тому ви б вже визначилися, вам ГТ чи маршрутки? Чи держава має персонально вас нахаляву катать бо ви такий красивий?
У мене в будинку живуть троє людей, теж таких само красивих, які вважають, що за комуналку їм платити не обов'язково. Й не платять. Причому всі троє взагалі не бідні і мають по 2 машини в сім'ї, а також загородні маєтки. А наша розчудесна держава, нажаль, так і не спромоглася за 30 років незалежності узаконить стягнення комунальних боргів з злостних боржників...
До центру - або метро, або маршрутки
Что єто за диверсия ?