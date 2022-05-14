УКР
У Києві з 16 травня повертають плату за проїзд у комунальному транспорті

Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті. Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка під посольством РФ у Києві: активісти намагаються перешкодити росіянам проголосувати на виборах до Держдуми (оновлено). ФОТОрепортаж+ВІДЕО


Міський голова Кличко зазначив, що мплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

+6
Угадай с трех раз! Очевидно это в Германии разбомбили все нефтебазы

Сколько украинцев в Германии, для которых бесплатный проезд? 0,001% от количества населения?
14.05.2022 16:11 Відповісти
+4
Ну да. В Польше украинские беженцы только тем и занимаются, что раскатывают на общественном транспорте с утра до вечера.
Сидел бы ты молча, новорожденный...
14.05.2022 16:22 Відповісти
+3
Ще би розповіли коли і як буде вирішуватися паливний колапс. Бо вже 2 тижні одні лиш обіцянки, а ситуація на АЗС тільки погіршується
14.05.2022 16:05 Відповісти
Надо же, в Германии у украинцев не берут плату за проезд, а в родной стране берут? Где война то идёт, не понял?
14.05.2022 16:05 Відповісти
А сколько в Польше? Больше чем всех киевлян вместе с областью. Как то справляются.
14.05.2022 16:13 Відповісти
Ну да. В Польше украинские беженцы только тем и занимаются, что раскатывают на общественном транспорте с утра до вечера.
Сидел бы ты молча, новорожденный...
14.05.2022 16:22 Відповісти
А в Киеве катаются с утра до вечера, старичек? За два месяца проехал два раза на 10 автобусе. Бесплатно. Жена НИ РАЗУ. Она моложе, может нормально ходить.
14.05.2022 16:36 Відповісти
на самом деле так и есть. съезди сам проверь....
14.05.2022 17:13 Відповісти
Сейчас у населения итак денег нет. Кто-то без работы остался, кто-то без кормильца.... какая ещё плата в данной ситуации? Реально, вся Европа бесплатно возит украинцев, а сама Украина нет. Бредово и нелогично опять всё это.
14.05.2022 16:19 Відповісти
Зараз у Європі масово ростуть ціни на пальне і їжу. Поясни, чому уряд Німеччини не зробив безкоштовний проїзд німцям у транспорті? Люксембург зміг, а німецькі швайнери не можуть так зробити аби люди економили?
14.05.2022 16:38 Відповісти
Шо ви кажете, нєлагічна? Ще й як лагічна! Чи в Київпастрансі працюють не люди? Їм зарплати платить не треба? Норм взагалі що 70+% персоналу сидить дома за свій рахунок, нє? Чи ви думаєте, звідки беруться гроші на виплату зарплат людям, з кишені?

Окремо хочу сказать "кармільцам", які повтікали в Європи і кидаються коричневим звідти. Повертайтесь, кармільци. Вже пора. Хоча про що це я, нахіба повертатися коли в Європі нашаріка по 700 євро на місяць дають, вірно? І нічого робить не треба, можно цілий день на цензорі гадить, посасуя німецьке пивко під німецьки сосисончики...
14.05.2022 16:39 Відповісти
А що робити тім людям які не працюють від слова зовсім, бо фізично знищене підприємство. І їм також не платять? А водії комунального транспорту абсолютно не залежать від того платить клієнт чи ні. На те воно і комунальне. Так що непотрібно плач про ніщіх вадітєлєй трамвая. Їхня зарплатня залежить виключно від держави. Друга річ, що якщо продовжувати безкоштовний міський комунальний транспорт, то хто буде їздити на приватних маршрутках за гроші і під шансон.
14.05.2022 16:46 Відповісти
Я вам по секрету розкажу, люди використовують маршрутки по двом причинам: 1. маршрутки їздять туди, куди не їздить громадський транспорт, і 2. маршрутки їздять часто, на відміну від громадського транспорту. ГТ і до війни їздив з інтервалами по півгодини, що було б не страшно, аби транспорт дотримувався графіку руху, якого він не дотримується і постійно приїзжає раніше призначеного часу. Варіанти при цьому: чекаєте 30-40 хвилин іншого, або сідаєте до шансоновоза і через 20 хвилин ви приїхали туди куди їхали. Вибір очевидний... і той факт, що больше 70 відсотків працівників сидять дома за свій рахунок, робить інтервали між приїздами ГТ ще більшими.
Підприємство комунальне, все вірно, але це тільки на словах, на ділі ж у нас в державній сфері всюду сидять ехвективні "антикризові" манагери, які вміють робити лише одне - різати кошти, причому різати виключно витрати на нижню ланку, себе і своїх друзів по менеджменту ці суки не обділяють ніколи. Отже, ви не платите за проїзд, це значить, нема приходу в бюджет. Нема приходу в бюджет - нема й зарплат, ремонтів рухомого складу і тд. Нема зарплат - люди йдуть працювати туди де є. Нових набрати в умовах війни не просто і не швидко. Немає ремонтів - стає значно менше рухомого складу. Отже, своїм бажанням зекономити нікчемні 20 гривень в день ви ефективно вбиваєте громадський транспорт, штовхаючи людей в маршрутки. Тому ви б вже визначилися, вам ГТ чи маршрутки? Чи держава має персонально вас нахаляву катать бо ви такий красивий?
У мене в будинку живуть троє людей, теж таких само красивих, які вважають, що за комуналку їм платити не обов'язково. Й не платять. Причому всі троє взагалі не бідні і мають по 2 машини в сім'ї, а також загородні маєтки. А наша розчудесна держава, нажаль, так і не спромоглася за 30 років незалежності узаконить стягнення комунальних боргів з злостних боржників...
14.05.2022 18:48 Відповісти
педаля же крепкий хозяйственник... мля... дорога с ипподрома на левобережку с ожиданием по 40 минут поезда и пересадками занимает больше 2 часов! и за это педаля предлагает еще и заплатить!
14.05.2022 17:15 Відповісти
работы нет - какой платный проезд ? спасибо налоговой крысе Гетьманцеву и его саботажу бизнесу
14.05.2022 17:47 Відповісти
В Берліні громадський транспорт для укр біженців - платний. Шара вже давно закінчилася
14.05.2022 16:33 Відповісти
Насчет Берлина точно не уверен, но спорить не буду. В Баварии платного проезда для украинских беженцев, на сегодняшний день, нет.
14.05.2022 16:53 Відповісти
електрички не люкс класа бесплатные
14.05.2022 17:48 Відповісти
Та і давно пора вже, насправді.
14.05.2022 16:06 Відповісти
а работа зарплата есть? вы в своем уме?
14.05.2022 17:49 Відповісти
Ну тобто, вам треба нашару кататься, тому ви пропонуєте роботу і зарплату відбирать у співробітників Київпастрансу? Який молодець.
14.05.2022 18:49 Відповісти
А підприємства з зарплатнею вже відкрились?
14.05.2022 16:12 Відповісти
Лучше бы на мажоров налог ввели, а то гоняют по окружной и городу ... им что топливо по 70 ,что 100 гривен покуй!
14.05.2022 16:25 Відповісти
Коли відновлять пошкоджену в боях з дрг тролейбусну мережу в Києві?
До центру - або метро, або маршрутки
14.05.2022 16:37 Відповісти
2 месяца большинство работников пастранса дома БЕЗ ЗАРПЛАТ! Вообще. Ни 2/3, ни 6500 , НИЧЕГО!
Что єто за диверсия ?
14.05.2022 18:13 Відповісти
я надеюсь, после этого метро будет ходить как раньше, а не раз в 20 мин и останавливаться на всех станциях???
14.05.2022 22:05 Відповісти
 
 