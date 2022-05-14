У Києві з 16 травня повертають плату за проїзд у комунальному транспорті

Київська адміністрація відновлює електронну оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті міста з 16 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті. Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка під посольством РФ у Києві: активісти намагаються перешкодити росіянам проголосувати на виборах до Держдуми (оновлено). ФОТОрепортаж+ВІДЕО



Міський голова Кличко зазначив, що мплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".