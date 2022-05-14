Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США: Розраховую на подальше посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – сказав він.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – акцентував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріли Росією нашої цивільної інфраструктури: Намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не до снаги. ФОТОрепортаж

Глава держави подякував США за лідерство в підтримці України.

Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.

Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.