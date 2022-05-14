УКР
Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США: Розраховую на подальше посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – сказав він.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – акцентував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріли Росією нашої цивільної інфраструктури: Намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не до снаги. ФОТОрепортаж

Глава держави подякував США за лідерство в підтримці України.

Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.

Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) Конгрес США (1262) росія (67966) США (24380) ленд-ліз (56)
14.05.2022 16:08 Відповісти
+6
+5
Санкції??? То оце називаються санкції ???



Ще десять європейських покупців газу відкривають рубльові рахунки для платежів
Доходи від нафти в Росії цього року зросли на 50%, незважаючи на бойкот, повідомляє МЕА
Рубль перевищив бразильський реал як найефективніша валюта року
14.05.2022 16:00 Відповісти
14.05.2022 16:02 Відповісти
Ермак в этой компании показывает кремльблю что все под контролем
14.05.2022 16:15 Відповісти
А где "пачиму мы не в НАТе?" Это три года надо было для осознания?
14.05.2022 16:02 Відповісти
І чому я не здивований - ЗОВСІМ . !
..Трамп розкритикував демократів через витрати на Україну в той час, як американські діти «голодують» ......Про це https://thehill.com/news/administration/3487836-trump-criticizes-spending-for-ukraine/ повідомляє американське видання The Hill.
показати весь коментар
14.05.2022 16:06 Відповісти
14.05.2022 16:08 Відповісти
В Словакии даже на карантинных масках у власти были вышиты гербы Словакии
14.05.2022 16:10 Відповісти
14.05.2022 16:13 Відповісти
показати весь коментар
В січні стане більшистю.Зе -стратєг..
14.05.2022 16:25 Відповісти
цікаво, що ОПа не друкує того, що саме сенатори сказали Зе... Випадково, чи ні?
14.05.2022 16:30 Відповісти
США допомогли Україні майже на 15 ярдів долярів з 24 лютого...допомогу в 40 ярдів тимчасово заблокував один з з сенаторів..сподіваюся що все буде гаразд до початку червня...,Зеля каже мало.. iноді здаєцця що Зеля...це Коломойскій...Нє???
14.05.2022 18:35 Відповісти
https://newsua.one/news-military/66142.html Розвідка США проводить аналіз помилок в прогнозах щодо України та Афганістану
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.
15.05.2022 10:44 Відповісти
 
 