Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США: Розраховую на подальше посилення санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.
Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться з російським агресором, захищаючи не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.
"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – сказав він.
Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.
Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.
"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – акцентував Зеленський.
Глава держави подякував США за лідерство в підтримці України.
Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.
Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.