Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров. ФОТОрепортаж
За допомогою штучного інтелекту з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося розпізнати сотні ліквідованих росіян та написати тисячам їхніх друзів і родичів у соціальних мережах.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За словами Федорова, "ми продовжуємо використовувати технології на кіберфронті".
"За допомогою штучного інтелекту за цей час ми розпізнали сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах", - зазначив очільник Мінцифри.
Водночас, ідеться у повідомленні, родич російського солдата на звістку про його смерть на війні в Україні відповів: "Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами".
Як бачимо, підкреслив Федоров, росіяни підтримують війну та не дуже переймаються за померлих родичів.
"Це в черговий раз доводить, що відповідальність за розвʼязану війну та вбивства мирних українців несе не тільки путін та політичне керівництво, але і всі пересічні росіяни, хто вже більше 20 років обирає диктатора президентом", - наголосив міністр.
Чтобы все знали, что кацапы - потенциальные убийцы с детства
В ближайшем обозримом будущем ничего не изменится.
загорни бульдозером і не мороч голову..
взагалі-там більше немає роботи? ви 6500 все всім роздали??
гнати тебе треба копняком за таку турботу
И никаких серверов не хватит.
ми з дівчатами посилали їм фото трупів і окремих деталей під назвою "собєрі папку". вважаю, що це набагато більше переконує не пускати опаришів на війну.