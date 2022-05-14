УКР
13 110 30

Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров. ФОТОрепортаж

федоров

За допомогою штучного інтелекту з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося розпізнати сотні ліквідованих росіян та написати тисячам їхніх друзів і родичів у соціальних мережах.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, "ми продовжуємо використовувати технології на кіберфронті".

"За допомогою штучного інтелекту за цей час ми розпізнали сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах", - зазначив очільник Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - у Мінцифри продовжують доносити правду родичам окупантів

Водночас, ідеться у повідомленні, родич російського солдата на звістку про його смерть на війні в Україні відповів: "Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами".

Як бачимо, підкреслив Федоров, росіяни підтримують війну та не дуже переймаються за померлих родичів.

"Це в черговий раз доводить, що відповідальність за розвʼязану війну та вбивства мирних українців несе не тільки путін та політичне керівництво, але і всі пересічні росіяни, хто вже більше 20 років обирає диктатора президентом", - наголосив міністр.

Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров 01
Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров 02
Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров 03
Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні ліквідованих росіян, - Федоров 04

армія рф (18810) ліквідація (4463) Федоров Михайло (935)
+12
Сканы найденных на трупах военных билетов - это "искусственный интеллект" и "технологии"?
14.05.2022 16:32
+11
Боты в виде девок - ужасно пошло. И дурь вроде "не отправляйте его на спецоперацию" нужно заменить на запрос массы орка, для того, чтобы заказать мешки нужной крепости. Чтобы не порвались. А вообще любопытно почитать реакцию кацапья.
14.05.2022 16:20
+9
Ни убавить, ни прибавить. Орки, сэр...
14.05.2022 16:19
Это, конечно, нужное дело для международного трибунала. Но надо еще пленных в Мариуполь отправить для живого щита с видеофиксацией как рабссияне гасят своих же. Это не бесчеловечность Украины, это справедливость для рашоорков.
14.05.2022 16:16
Ни убавить, ни прибавить. Орки, сэр...
14.05.2022 16:19
Книгу ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЕКОВОГО ГЕНОЦИДА УКРАИНЦЕВ КАЦАПАМИ надо делать и чтобы она была в электронном доступе и в печатном и на английском тоже .
Чтобы все знали, что кацапы - потенциальные убийцы с детства
14.05.2022 16:20
Боты в виде девок - ужасно пошло. И дурь вроде "не отправляйте его на спецоперацию" нужно заменить на запрос массы орка, для того, чтобы заказать мешки нужной крепости. Чтобы не порвались. А вообще любопытно почитать реакцию кацапья.
14.05.2022 16:20
Реакцию можно посмотреть здесь - https://www.youtube.com/watch?v=3GxFivtdOuU
В ближайшем обозримом будущем ничего не изменится.
14.05.2022 16:29
боже, яке кончене...
14.05.2022 19:00
100%. Нужно просить чтобы приехали забрать трупы ато собаки и вороны растаскали.
14.05.2022 16:50
а нащо тобі опізнавати грохнутих касабів? касабска мама 10 баксів пообіцяла?..
загорни бульдозером і не мороч голову..
взагалі-там більше немає роботи? ви 6500 все всім роздали??
гнати тебе треба копняком за таку турботу
14.05.2022 16:22
Там ничего не исправить даже за сотню лет.
И никаких серверов не хватит.

14.05.2022 16:24
Можно и очень быстро. Применить по ним тот тип вооружения которым они пугают мир.
14.05.2022 16:29
нова методичка, чи ти справді так думаєш?
14.05.2022 19:43
сдается мне, что внук и дед уже воссоединились в аду...
14.05.2022 18:17
а в грузовичке небось груз 200 на рассию домой везут?
14.05.2022 19:01
Сканы найденных на трупах военных билетов - это "искусственный интеллект" и "технологии"?
14.05.2022 16:32
тсссс,не пали кантору))))
14.05.2022 22:22
больные и уже неизлечимые люди...
14.05.2022 16:34
Шкода, що біологічна зброя, на кшталт унеможливлення розмножуватися по генетичним маркерам є тілько у НФ та у їх хворій уяві
14.05.2022 16:48
Цю переписку слід продовжувати і щодня розсилати генсеку ООН, Папі Римському і тим лідерам країн ЄС, які всупереч всім опитуванням, проведеним на московії, заявляли, що це лише путін поганий, і що вони не вірять, що зайвохромосомне стадо хоче війни. Здається, навіть в Йосипа Байдена щось таке проскакувало. Хоча зазвичай маску ідеалістичного інфантилізму на межі розумової недостатності політики надягають, коли вкрай хочуть зберегти сумнівні грошові потоки. Дієва протидія - без упину тицькати їх писком у лайно за допомогою мас-медіа.
14.05.2022 16:49
А навіщо? Це бур'ян, який нікому не потрібен. Навіть їхній дебільній рідні. 7 лямів-ось їхня ціль. В "ванька" повинен вмерти для цього. Бабі ісчо наражают.
14.05.2022 17:01
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.
14.05.2022 17:46
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…



Богдан недаром з булавою

З колін Вкраїну підіймав

І гайдамака ніж «свячений»

В крові недарма гартував….



Кує Вкраїна перемогу

Вкладають сили всі щомить

За неї, матінку єдину,

Душа у кожного щемить.



Поглянь! Черкаська кров гаряча

Із вени в вену прудко струменить,

Луганський хлопець, з мертвих наче,

Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!



Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім

Дітей твоїх я груддю прикривав…

А ти спасла мене… Тобі і слава…

Недаром я життям ризикував…».



Старенька бабця чимчикує

З торбинкою, спинитись просить:

«Візьміть, прошу, хай мій сухар

В бою поможе хлопцям встоять…».



Все знадобиться, щоб здобуть свободу -

Шмат сала, чи сухар, чи автомат

І сплетений дитячими руками

Бійцю на фронті білий маскхалат.



Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»

«Вернись живим, не впавши у борні!»

Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,

Встояти і не згинути в огні.
14.05.2022 17:47
Прийде весна!!! Калинові суцвіття

Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть

І клекотом лелеки провозвістять

Нове життя, і нашу нову путь.



На півночі ж, хай чорний ворон кряче,

Як поминання про козацьку сталь,

Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,

Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…



Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…



А нам орать, плекать родючу ниву,

Кувать залізо і ростить дітей,

І берегти, всім серцем, Україну

Для тих, що будуть після нас,

людей...



С. Гайдамака

6.12. 2014 р.
14.05.2022 17:48
Дожили-искусственный интеллект пытается определить тех у кого его от рождения не было.
14.05.2022 17:07
Если в будущем учёным удастся создать перепрограммирование мозга, то у орков ещё какая нибудь надежда есть.
14.05.2022 18:22
А навіщо їх розпізнавати? Здох кацап,та і йух з ним. Прикопали москаля край дороги,видно руки,видно ноги, видно роги...
14.05.2022 17:09
що це за зрадницька принижена позиція - "прошу вас", уніженно мотая хвостіком. гидко читати.
ми з дівчатами посилали їм фото трупів і окремих деталей під назвою "собєрі папку". вважаю, що це набагато більше переконує не пускати опаришів на війну.
14.05.2022 19:07
До якого дідька нам особистості ліквідованих орків. Займіться чим більше корисним. Лайно під ногами нам не цікаве. А з Вас с часом спитаем-щов поклали на важелі перемоги? Поки що сенсу від вас як і з вашого чабана Зеленого -ніц.
14.05.2022 20:19
Очередное подтверждение, что оккупантов на нашей земле нужно убивать чем больше, тем лучше. Моральные страдания о переживаниях их родственников абсолютно отсутствуют
14.05.2022 20:28
Панчлайн от Alexandr,конечно, доставил
14.05.2022 21:36
Чогось згадалося Біблійне:"Не давайте святыню псам и не сыпте жемчуг свой пред свиньями..."орків треба розпізнавати тільки з метою притягнення до відповідальності.Нехай самі собі шукають своїх загиблих родичів.Їх сюди ніхто не кликав
27.07.2022 20:54
 
 