Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

херсонщина,херсонська

Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку. Окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця. Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу", - зазначає Денісова.

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні. Наголошую, що будь-які сценарії і маніпуляції російських окупантів та колаборантів зі "статусом" Херсонської області є юридично та політично нікчемними", - резюмувала Омбудсман.

Денісова Людмила (883) окупація (6866) перепис населення (141) Херсонська область (6237)
+7
Колись при німцях також потрібно було мати аусвайс. І люди його не цурались, а навпаки, якось намагалися одержати. Бо життя іде, а їсти все рівно треба. Тут не маємо права засуджувати людей. Вони зараз поставлені у скрутне становище і не мали змоги його уникнути. Після звільнення викинуть бамажку до унітазу. Та й забудуть.
14.05.2022 16:18 Відповісти
+5
Хер вам, рашистские собаки , а не Херсон
14.05.2022 16:20 Відповісти
+3
я не понимаю этот фетиш, здать Херсонскую область, да и юг вцелом, и теперь рассказывать про планы орков ... зато уже распаковали методичку по повторную атаку на Киев ... эх, как бы хотелось чтобы азовцы вошли в Киев и развесили бибину шайку по столбам
14.05.2022 16:38 Відповісти
Колись при німцях також потрібно було мати аусвайс. І люди його не цурались, а навпаки, якось намагалися одержати. Бо життя іде, а їсти все рівно треба. Тут не маємо права засуджувати людей. Вони зараз поставлені у скрутне становище і не мали змоги його уникнути. Після звільнення викинуть бамажку до унітазу. Та й забудуть.
14.05.2022 16:18 Відповісти
Все верно. В 14 году в Крыму я лично отправил жену и дочку получать этот гребаный аусвайс. Там ждали и меня, на тот момент майора ПС ЗСУ, но так и не получили массовый переход военнослужащих ЗСУ на сторону рабссеи... Хотя из Крыма (Бельбек)вышло примерно треть из кадрового состава. Помешала в этом одна деталь: призывать и набирать по контракту местных.
14.05.2022 16:34 Відповісти
перепись мусора всякого убитых кацапов скоро будет..так таки да... я бы кацапам посоветовал как в Годы 2 Мировой медальон с данными солдата /офицера или гильза с бумажкой в целофане напечатанным текстом.... кто откуда и так далее --чтобы родных известили...
14.05.2022 16:39 Відповісти
Тоже получал. Там же. Что бы переоформить жилье под кацапские документы и продать. Ибо ехать с голой жопой и в возрасте в никуда желания не было. Сейчас пришлость уже под взрывами уходить из Ирпеня. Второй раз беженцы. Квартира, Слава Богу уцелела, в отличии от многих соседских домов. Жили и орки , и соседи, и наши. Но целая. Как дадут свет воду будем восстанавливать быт.
14.05.2022 17:15 Відповісти
жесть, вот это у вас история... сам живу в оккупированом Энергодаре, и понимаю, что если уеду - хату скорее всего отожмут... в таком случае лучше продать. но по бросовым ценам... мда, уж...
14.05.2022 17:40 Відповісти
Хер вам, рашистские собаки , а не Херсон
14.05.2022 16:20 Відповісти
14.05.2022 16:26 Відповісти
я не понимаю этот фетиш, здать Херсонскую область, да и юг вцелом, и теперь рассказывать про планы орков ... зато уже распаковали методичку по повторную атаку на Киев ... эх, как бы хотелось чтобы азовцы вошли в Киев и развесили бибину шайку по столбам
14.05.2022 16:38 Відповісти
Азов предали, юг тоже подарили оркам Херсон , байка про то что накопим оружие и пойдем в наступ ,это просто ******,в Донбасе будут пулять в друг друга как 2014 без толку и тянуть время пока орки займут весь ЮГ Украины,оркам сраный Донбас помойка им нвфуй не нужен , им нужен богатый Херсон где выращивают продукты для Крыма
14.05.2022 17:22 Відповісти
да этой орде нужно все, куда они могут докаочевать ... а то что потом это все будет стоять и зарастать сорняком, это уже им не интересно ... у орков кроме москвабада все тлен
14.05.2022 18:33 Відповісти
Та не вийде їм це зробити по одній причині, де ми добре пам'ятаємо виступ одного одіозного молодого політика на стадіоні, який кричав і звинуватив минулого президента в здачі Криму і прямо так і сказав, що якщо він був би Президентом, то помер би на полі бою, а Крим не здав. Тому фіг кацапам, а не Херсон, цей політик сьогодні не втік, він не лох, він не краде і визволить не тільки Херсон, а по інерції виправить помилки президентів, які вже на пенсії. Я нічого не переплутав?
14.05.2022 16:57 Відповісти
Украине надо срочьно поменять направление для наступление подарит временно Донбас и Спасать Херсон и сносить крымский мост а потом возвращается а заберать Донбас ,да вот только не захотят ЗСУ поднимать свои жопы с насиженных с 2014 года и пристроенных мест Донбаса где они как у себя дома , и не какой Залужный их от туда не выцарапать кому охота а отаку ити на Херсон
14.05.2022 17:30 Відповісти
 
 