Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку. Окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця. Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу", - зазначає Денісова.

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні. Наголошую, що будь-які сценарії і маніпуляції російських окупантів та колаборантів зі "статусом" Херсонської області є юридично та політично нікчемними", - резюмувала Омбудсман.