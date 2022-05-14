УКР
5 482 43

Верещук, Маляр та Лапутіна зустрілися із родичами захисників "Азовсталі": Відбулася змістовна та щира розмова

азовсталь

Сьогодні в Будинку офіцерів віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та заступниця міністра оборони Ганна Маляр зустрілися з родичами захисників "Азовсталі".

Про це Верещук повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відбулася змістовна та щира розмова.

"Сподіваюся, нам вдалося донести до родичів, що саме робить влада для порятунку наших військових на "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

"Дякую за участь у зустрічі міністерці у справах ветеранів Юлії Лапутіній, заступниці міністра оборони Ганні Маляр, заступниці міністра внутрішніх справ Катерині Павліченко, а також представникам Генштабу, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. І, звичайно, велика подяка родичам захисників Азовсталі за стійкість та віру. Разом ми їх врятуємо!" - зауважила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі заблокованих на "Азовсталі" воїнів просять лідера Китаю Сі Цзіньпіна посприяти евакуації захисників Маріуполя

Автор: 

Маріуполь (3268) Азов (820) Азовсталь (450) 36 окрема бригада морської піхоти (214) Верещук Ірина (687) Маляр Ганна (525) Лапутіна Юлія (65)
Топ коментарі
+36
Зараз клоунська шобла продовжує переконувати лошар, що циркачі не винуваті у тому прикрому моменті війни в якому південь здали за три дні.
14.05.2022 16:40 Відповісти
14.05.2022 16:40 Відповісти
+30
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри. Взяли цю ношу, прийшли на брехні - вперед до перемоги і щоб визволили життя найкращих Синів і Дочок України. Замість того, щоб використовувати гроші на свій піар, на подушечки, футболки і труселя із зображенням Боневтік, Люсі, та інших, витрачайте на зброю і підготовку спецгрупи для спецоперації. Юзіка, Васі Богатиря, Колю Котлєту,сівоху,татарова, спеців із ДБР, Бужанського і Дубінського не забудьте прихопити. У них в кожного є по 40 машин . Їх мами "******* скорость". А вішати локшину на вуха горем вбитих людей не потрібно!
14.05.2022 16:45 Відповісти
14.05.2022 16:45 Відповісти
+30
Они ещё и пиарятся на созданной ими же трагической ситуации. Мерзость зелёная...
14.05.2022 17:00 Відповісти
14.05.2022 17:00 Відповісти
А жена Люси-пол-полковником побоялась на встречу прийти?
14.05.2022 16:35 Відповісти
14.05.2022 16:35 Відповісти
Може не требо тут ось це згадувати ?!

Цей артист сподобається багатьом українкам й навіщо їм тут серети у борщ ?!

Подавна більшість жінок по-іншому мислять й відчувають й Ви їх таким чином ніколи не переконаєте . Ніколи й ніяк . А ось налагодити до національного срачам -- цілком верогітно .

Моя жінка довгий час обожнувала Білана й Кірковова й поки вони з тещєю ходили на цю каку , я слухав свій "Deep Purple" & "Metallica" . Ось може чоловік , який слухає Хендрікса чи Сантану ходити на Кіркорова й тим більше Білана ?!
Я навіть прикалувався так з публіки , яка виходить така задоволення після солоких хлопців в тріко й тут "Child in the Time" ...

А я надцять років прожив в жінкою тому , що знав межи тролінга її вкусів . Ось як можно любити й театри й літературу , читати Моема й після цього платити гроші за Білана ? Виявляється можно бо це жінка . Логіка й послідовність це не про неї ...
14.05.2022 18:01 Відповісти
14.05.2022 18:01 Відповісти
Ви цілком слушні речі кажете, але саме тому назріла ініціатива введення якогось екзамену на право голосувати за кандидатів до влади.

То гормони гормонами і відсутність логіки - то не гріх, але відсутність ППО навкруг Маріуполя та незірвані мости - то прямий логічний наслідок чийогось вибору навесні 2019 року
14.05.2022 18:28 Відповісти
14.05.2022 18:28 Відповісти
Будь ласка, не узагальнюйте. Більшості жінок подобається, коли їх поважають, *******, цінують. Тих, кому може подобатися самозакоханий півень, люся аферістович, меншість, не зважаючи на опитування вкиди піар-менеджерів влади.
14.05.2022 19:54 Відповісти
14.05.2022 19:54 Відповісти
вы передайте тем тупым женщинам что им ничего не светит - так как он "педалург"
14.05.2022 20:28 Відповісти
14.05.2022 20:28 Відповісти
зараз такі жахи, війна, багато людей будуть мати купу проблем, а цей хайпожер буде тим користуватися.
14.05.2022 22:13 Відповісти
14.05.2022 22:13 Відповісти
Лапутіна ?
І тут без згадки за упиря не обійшлось
14.05.2022 16:36 Відповісти
14.05.2022 16:36 Відповісти
Зараз клоунська шобла продовжує переконувати лошар, що циркачі не винуваті у тому прикрому моменті війни в якому південь здали за три дні.
14.05.2022 16:40 Відповісти
14.05.2022 16:40 Відповісти
Они ещё и пиарятся на созданной ими же трагической ситуации. Мерзость зелёная...
14.05.2022 17:00 Відповісти
14.05.2022 17:00 Відповісти
Хтось ?
А прізвища ? Нєхіло так про%бався. Скільки міст захоплено. Люди не виїхали, бо приймали багато заспокійливого у вигляді аристовища , зе і абри бородатої.
14.05.2022 17:11 Відповісти
14.05.2022 17:11 Відповісти
Не на часі !

Коли військовий корабель отримав пробоїну, то треба викачувати воду, а латати пробоїну будемо потім.

Десь така логіка у Ze-команди
14.05.2022 19:12 Відповісти
14.05.2022 19:12 Відповісти
І що ці три мавпи можуть путнього сказати?
14.05.2022 16:43 Відповісти
14.05.2022 16:43 Відповісти
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри. Взяли цю ношу, прийшли на брехні - вперед до перемоги і щоб визволили життя найкращих Синів і Дочок України. Замість того, щоб використовувати гроші на свій піар, на подушечки, футболки і труселя із зображенням Боневтік, Люсі, та інших, витрачайте на зброю і підготовку спецгрупи для спецоперації. Юзіка, Васі Богатиря, Колю Котлєту,сівоху,татарова, спеців із ДБР, Бужанського і Дубінського не забудьте прихопити. У них в кожного є по 40 машин . Їх мами "******* скорость". А вішати локшину на вуха горем вбитих людей не потрібно!
14.05.2022 16:45 Відповісти
14.05.2022 16:45 Відповісти
Тільки спробуйте залишити "Азовців" та інших захисників Маріуполя, то це не тільки буде кінець вашої кар'єри.

1. Зашишать.

2. Це не буде кінцем їх кар'єри.

3. На наступних виборах вони отримають більшість.

4. Коля Катлєта знову буде в Раді в команді Арахамії.

5. Татаров отримає якогось ордена.

6. Бужанський і Дубінський стануть депутатами облрад.

7. Вішати локшину набагато ефективніше, ніж навчити голуба грати в шахи
14.05.2022 19:18 Відповісти
14.05.2022 19:18 Відповісти
І я не здивуюся, що 73% це зроблять повторно. Вони собі знайшли виправдовування своїх тупих дій, як наприклад вчора, одне мудило в автобусі заявило, що добре що вибрали Боневтіка, а то якби був Порошенко то за неділю здав Україну. Припомнив йому, що він був і не здав, а створив армію і вніс в Конституцію наш рух в ЄС і НАТО.
14.05.2022 21:12 Відповісти
14.05.2022 21:12 Відповісти
Суки беспородные встретились с женами настоящих защитников Украины. У этих сук даже головного мозга нет чтобы понять просьбы.
14.05.2022 16:47 Відповісти
14.05.2022 16:47 Відповісти
Тимчасово в окупації

@KhersonKim

·
https://twitter.com/KhersonKim/status/1525403475957493763 4 ч

В Умани в госпитале лежит военный родом с https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD?src=hashtag_click #Херсон -а, он не может разговаривать, перенёс много операций, ищут родственников, зовут Шановский Максим 20 лет, может кто-то знает?

Контактное лицо: медсестра Юля 0991463422
14.05.2022 16:47 Відповісти
14.05.2022 16:47 Відповісти
14.05.2022 16:50 Відповісти
14.05.2022 16:50 Відповісти
Хто ці посадовці (яких через рік забудуть) щоб говорити з близькими Нескорених Героїв, пам'ять про яких вічна? Їм не соромно?
14.05.2022 16:50 Відповісти
14.05.2022 16:50 Відповісти
Звідки сором там де немає совісті...
14.05.2022 17:07 Відповісти
14.05.2022 17:07 Відповісти
У Міністерстві культури України виступили проти відсторонення від етерів низки медійників, які раніше працювали на проросійських велеканалах, що належали підозрюваному у держзраді нардепу віктору медведчуку.
https://bykvu.com/ua/bukvy/minkult-proty-vidstoronennia-nyzky-mediinykiv-iaki-ranishe-poshyriuvaly-prorosiiski-naratyvy/
Війна буде безпреревно, поки наріт буде їх слухати та толерувати їх маячню

14.05.2022 16:52 Відповісти
14.05.2022 16:52 Відповісти
А Ви сподівалися на інше?
14.05.2022 17:02 Відповісти
14.05.2022 17:02 Відповісти
В цих діях вся суть і гниль Боневтіка. Його середовище і прихильність до отаких "журналістів", до "партії регіонів", а не до патріотів. Він вміє гарно говорити і прикидатися патріотом, а всередині в чистому вигляді регіонал і малорос.
14.05.2022 17:14 Відповісти
14.05.2022 17:14 Відповісти
згодна з усім, крім того, що він уміє гарно говорити. тільки за умови, що хтось притомний написав йому текст. сам він двох слів зв'язати не може.
14.05.2022 18:43 Відповісти
14.05.2022 18:43 Відповісти
знову набрехала ця ОПа...
14.05.2022 16:53 Відповісти
14.05.2022 16:53 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
14.05.2022 17:01 Відповісти
14.05.2022 17:01 Відповісти
Там де піар, там і зелені мухи. Тисячі вбитих і поранених, ви маєте носитися між госпіталямм з пораненими і родинам вбитих, і вдень і вночі, щоб спокутувати свою провину перед ними, бо ви - влада і вина на вас. А примудрятися піаритися, реєструвати бренди, приймати нагороди і звання - це не верх цинізму, це ознака того, що ви невиліковно хворі, як казав про орків пан презедент.
14.05.2022 17:01 Відповісти
14.05.2022 17:01 Відповісти
"За її словами, відбулася змістовна та щира розмова."
Не розцілувались на прощання? Нє?
Розводять на людських почуттях. Огидно.
14.05.2022 17:02 Відповісти
14.05.2022 17:02 Відповісти
І постійно оця щирість..
У щурів прищур, а не щирість.
14.05.2022 17:12 Відповісти
14.05.2022 17:12 Відповісти
"Развод на доверии."
14.05.2022 17:32 Відповісти
14.05.2022 17:32 Відповісти
Спочатку зрадити і все просрати ...а потім щиро розмовляти... типова метода зільоних рукавадітєлєй...
14.05.2022 17:05 Відповісти
14.05.2022 17:05 Відповісти
Що вони можуть вірішити?
14.05.2022 17:06 Відповісти
14.05.2022 17:06 Відповісти
"Відбулася змістовна та щира розмова!

Джерело:

Це за версією Верещучки, яка в грудні 2013, під час Майдану, нахвалювала *****.
Цікаво, що думають з приводу цієї зустічі рідні азовців.
14.05.2022 17:37 Відповісти
14.05.2022 17:37 Відповісти
Верещук розмовляючи з журналістами російського журналу "Огонёк" у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупція Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію "авторитаризмом з демократичним обличчям" і водночас зізналася:

"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/17/7259771/
14.05.2022 17:39 Відповісти
14.05.2022 17:39 Відповісти
крім того, вона ще й крадійка, на західному кордоні рава руська це всі знають. і демагог.
14.05.2022 18:49 Відповісти
14.05.2022 18:49 Відповісти
А требо, що б представництво було Презідент й Залужний . Вони хоча б щось вирішуют від них щось залежить .
А Ганна Маляр (при усій повазі до фаху) може за її посадою лише звітувати про становище справ ... Інші дві дами взагалом не до чого , ну можлив дітей можуть влаштувати якось крайще ніж зараз , або метеріальну допомогу .

Але справа зараз в рятуванні найкращих українців , й найперших -- вважаю , що жінки зараз не за допомогою для себе йшли й навіть можуть образитися , якщо з ними заговорять да дітсадочки й гроші для існування !

Помічу , що колишня однопартійка Верещучки десь так 25 лютого росповідала своїм виборцям з Бучи , що требо пересідіти в подвалах , бо нібито ворога цікавить виключно інфраструктура , а приватних осіб вони чекати не будуть . Й вона дуже патріотична й навіть в теробороні потім була .

Але чомусь я своїй донці й її подрузі в Київі й Броварах порадив негайно брати дітей під руки й їхати ... Й ще казав , що масиви Київа орки будуть руйнувати нещадно й без зупинки , може центр будуть не чепати ... Я знав , що Кихв їм не захопити , але або будут від люті руйнувати й вбивати усіх, або захоплять Воскрисенку , Ліпки чи Лісовий почнуть шукати горілку й молодих жінок . Виявилось , що й моє уявлення про збоченність й дикунство москавитів не достатньо глибоко пійшло . Ім підлітків захотілося и навіть немовлят .

Ось я й питаю, я не депутат й чомусь про орків знав більше ніж так дама ....
14.05.2022 17:37 Відповісти
14.05.2022 17:37 Відповісти
голимый пиар , сами создали эту ситуацию , по их вине погибли десятки тысяч мирных , теперь еще хватает наглости на такой откровенно- беспринципный пиар. спасают свои жопы понтами .
14.05.2022 17:59 Відповісти
14.05.2022 17:59 Відповісти
три цариці під вікном....п....зділи вечерком...
14.05.2022 19:26 Відповісти
14.05.2022 19:26 Відповісти
на хера кому нужен содержательный и искренний разговор
14.05.2022 19:30 Відповісти
14.05.2022 19:30 Відповісти
вже традиційно залишаю тут нагадування:

14.05.2022 19:38 Відповісти
14.05.2022 19:38 Відповісти
14.05.2022 23:22 Відповісти
14.05.2022 23:22 Відповісти
 
 