Верещук, Маляр та Лапутіна зустрілися із родичами захисників "Азовсталі": Відбулася змістовна та щира розмова
Сьогодні в Будинку офіцерів віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та заступниця міністра оборони Ганна Маляр зустрілися з родичами захисників "Азовсталі".
Про це Верещук повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, відбулася змістовна та щира розмова.
"Сподіваюся, нам вдалося донести до родичів, що саме робить влада для порятунку наших військових на "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.
"Дякую за участь у зустрічі міністерці у справах ветеранів Юлії Лапутіній, заступниці міністра оборони Ганні Маляр, заступниці міністра внутрішніх справ Катерині Павліченко, а також представникам Генштабу, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. І, звичайно, велика подяка родичам захисників Азовсталі за стійкість та віру. Разом ми їх врятуємо!" - зауважила Верещук.
Цей артист сподобається багатьом українкам й навіщо їм тут серети у борщ ?!
Подавна більшість жінок по-іншому мислять й відчувають й Ви їх таким чином ніколи не переконаєте . Ніколи й ніяк . А ось налагодити до національного срачам -- цілком верогітно .
Моя жінка довгий час обожнувала Білана й Кірковова й поки вони з тещєю ходили на цю каку , я слухав свій "Deep Purple" & "Metallica" . Ось може чоловік , який слухає Хендрікса чи Сантану ходити на Кіркорова й тим більше Білана ?!
Я навіть прикалувався так з публіки , яка виходить така задоволення після солоких хлопців в тріко й тут "Child in the Time" ...
А я надцять років прожив в жінкою тому , що знав межи тролінга її вкусів . Ось як можно любити й театри й літературу , читати Моема й після цього платити гроші за Білана ? Виявляється можно бо це жінка . Логіка й послідовність це не про неї ...
То гормони гормонами і відсутність логіки - то не гріх, але відсутність ППО навкруг Маріуполя та незірвані мости - то прямий логічний наслідок чийогось вибору навесні 2019 року
опитуваннявкиди піар-менеджерів влади.
І тут без згадки за упиря не обійшлось
А прізвища ? Нєхіло так про%бався. Скільки міст захоплено. Люди не виїхали, бо приймали багато заспокійливого у вигляді аристовища , зе і абри бородатої.
Коли військовий корабель отримав пробоїну, то треба викачувати воду, а латати пробоїну будемо потім.
Десь така логіка у Ze-команди
1. Зашишать.
2. Це не буде кінцем їх кар'єри.
3. На наступних виборах вони отримають більшість.
4. Коля Катлєта знову буде в Раді в команді Арахамії.
5. Татаров отримає якогось ордена.
6. Бужанський і Дубінський стануть депутатами облрад.
7. Вішати локшину набагато ефективніше, ніж навчити голуба грати в шахи
@KhersonKim
·
https://twitter.com/KhersonKim/status/1525403475957493763 4 ч
В Умани в госпитале лежит военный родом с https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD?src=hashtag_click #Херсон -а, он не может разговаривать, перенёс много операций, ищут родственников, зовут Шановский Максим 20 лет, может кто-то знает?
Контактное лицо: медсестра Юля 0991463422
https://bykvu.com/ua/bukvy/minkult-proty-vidstoronennia-nyzky-mediinykiv-iaki-ranishe-poshyriuvaly-prorosiiski-naratyvy/
Війна буде безпреревно, поки наріт буде їх слухати та толерувати їх маячню
Не розцілувались на прощання? Нє?
Розводять на людських почуттях. Огидно.
У щурів прищур, а не щирість.
Джерело:
Це за версією Верещучки, яка в грудні 2013, під час Майдану, нахвалювала *****.
Цікаво, що думають з приводу цієї зустічі рідні азовців.
"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/17/7259771/
А Ганна Маляр (при усій повазі до фаху) може за її посадою лише звітувати про становище справ ... Інші дві дами взагалом не до чого , ну можлив дітей можуть влаштувати якось крайще ніж зараз , або метеріальну допомогу .
Але справа зараз в рятуванні найкращих українців , й найперших -- вважаю , що жінки зараз не за допомогою для себе йшли й навіть можуть образитися , якщо з ними заговорять да дітсадочки й гроші для існування !
Помічу , що колишня однопартійка Верещучки десь так 25 лютого росповідала своїм виборцям з Бучи , що требо пересідіти в подвалах , бо нібито ворога цікавить виключно інфраструктура , а приватних осіб вони чекати не будуть . Й вона дуже патріотична й навіть в теробороні потім була .
Але чомусь я своїй донці й її подрузі в Київі й Броварах порадив негайно брати дітей під руки й їхати ... Й ще казав , що масиви Київа орки будуть руйнувати нещадно й без зупинки , може центр будуть не чепати ... Я знав , що Кихв їм не захопити , але або будут від люті руйнувати й вбивати усіх, або захоплять Воскрисенку , Ліпки чи Лісовий почнуть шукати горілку й молодих жінок . Виявилось , що й моє уявлення про збоченність й дикунство москавитів не достатньо глибоко пійшло . Ім підлітків захотілося и навіть немовлят .
Ось я й питаю, я не депутат й чомусь про орків знав більше ніж так дама ....