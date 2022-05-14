Верещук, Маляр та Лапутіна зустрілися із родичами захисників "Азовсталі": Відбулася змістовна та щира розмова

Сьогодні в Будинку офіцерів віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та заступниця міністра оборони Ганна Маляр зустрілися з родичами захисників "Азовсталі".

Про це Верещук повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відбулася змістовна та щира розмова.

"Сподіваюся, нам вдалося донести до родичів, що саме робить влада для порятунку наших військових на "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

"Дякую за участь у зустрічі міністерці у справах ветеранів Юлії Лапутіній, заступниці міністра оборони Ганні Маляр, заступниці міністра внутрішніх справ Катерині Павліченко, а також представникам Генштабу, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. І, звичайно, велика подяка родичам захисників Азовсталі за стійкість та віру. Разом ми їх врятуємо!" - зауважила Верещук.

