Ворог продовжує штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби та задіюючи важку артилерію і танки, - "Азов"

Ворог продовжує штурм території заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

Як зазначається, протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки.

"Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій. Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдських зусиль, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника", - йдеться у повідомленні.

