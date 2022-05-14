УКР
Ворог продовжує штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби та задіюючи важку артилерію і танки, - "Азов"

азовсталь

Ворог продовжує штурм території заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

Як зазначається, протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки.

"Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій. Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдських зусиль, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук, Маляр та Лапутіна зустрілися із родичами захисників "Азовсталі": Відбулася змістовна та щира розмова

Автор: 

армія рф (18810) Маріуполь (3268) Азов (820) Азовсталь (450)
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захиснким
14.05.2022 17:04 Відповісти
Наших Воінів не можна перемогти чи подолати , так як Вони НЕПЕРЕМОЖНІ 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 17:10 Відповісти
молюсь каждый день за АЗОВ и УКРАИНУ.спаси и сохрани!
14.05.2022 17:16 Відповісти
14.05.2022 23:21 Відповісти
Кучма знов виліз.Цьому батькові корупції та вбивці Гонгадзе не час на концерт Кобзона?
15.05.2022 11:32 Відповісти
циничные твари... нелюди...ошибка природы...отрыжка человечества...
вот так дерьмо русосвиноматок отреагировало на победу Украины ...

15.05.2022 10:16 Відповісти
 
 