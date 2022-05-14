Є шанс на евакуацію із "Азовсталі" за участю ООН і Червоного Хреста, - Верещук
Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.
Про це повідомила сьогодні під час телемарафону віце-прем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ. - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.
На-хе-ра ?!!
Стільки раз "вже домовилися" ... Це інформація може бути користною тільки таємно й виключно для родичів захістників Маріуполя .
Головне , що ворог нічого не знав про публічність данної інфи . Тоді в його не буде спокуси продовжувати грати на почуттях українців й отримувати від цього задоволення .
Подавна більшість маньякальних садистів , коли відчували інформованість про його дії суспільства й його можливості грати масовими почуттями йще більш активно вбивав, гвалтував . Як тільки вдавалось переконувати мас-медіа "замовчати" , ман"як деорінтовувався и припиняв (інколи на десятирічча) свої злочини .
Зробіть потім піартеся на цьому !
А то усе так виглядає , що це імітація спроб . Й спроба довести родичам , що щось влада робить .
Ещё них не сделала, а уже пиарится....
Ей каждый день выдавать заявления о эвакуации как мне в туалет сходить.