5 868 28

Є шанс на евакуацію із "Азовсталі" за участю ООН і Червоного Хреста, - Верещук

азовсталь,азов,поранені

Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.

Про це повідомила сьогодні під час телемарафону віце-прем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ. - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3268) поранення (2847) евакуація (2424) Азов (820) Азовсталь (450) Верещук Ірина (687)
Топ коментарі
+19
У тебя, Верещучка, був шанс, щоб Херсон не был в оккупации и ты его просрала. Когда начнут эвакуировать, тогда и пиши об этом. Трепло бессовестное.
показати весь коментар
14.05.2022 17:46 Відповісти
+19
Знову у зе-гнид імітація бурхливої діяльності. Замість того аби видавати реальні факти проробленої ними роботи, вони годують країну порожніми балачками
показати весь коментар
14.05.2022 17:50 Відповісти
+9
Коли зробите, таді скажете. І не забудь повідомити, на яких умовах.
показати весь коментар
14.05.2022 17:59 Відповісти
Дай Бог.
показати весь коментар
14.05.2022 17:37 Відповісти
бог i так знами i з АЗОВОМ..питання а як в очi подивитися??
показати весь коментар
14.05.2022 17:41 Відповісти
120 рублей через яндекс получи..свиня довбойобнута
показати весь коментар
14.05.2022 18:08 Відповісти
Андрюша! Ты вообще военный? Или совковый пенсионер? Ты в армии хоть служил когда-нибудь?
показати весь коментар
14.05.2022 18:23 Відповісти
У тебя, Верещучка, був шанс, щоб Херсон не был в оккупации и ты его просрала. Когда начнут эвакуировать, тогда и пиши об этом. Трепло бессовестное.
показати весь коментар
14.05.2022 17:46 Відповісти
не просрала , а скоріше свідомо проє..ла
показати весь коментар
14.05.2022 18:06 Відповісти
А зеледент здесь не при чем? Красивый мальчик?
показати весь коментар
14.05.2022 18:16 Відповісти
Знову у зе-гнид імітація бурхливої діяльності. Замість того аби видавати реальні факти проробленої ними роботи, вони годують країну порожніми балачками
показати весь коментар
14.05.2022 17:50 Відповісти
Від виборів і після виборів вони всіх годували обіцянками, чому повинно щось змінитися? Нарід 2.5 все ковтав і зараз ковтне і не поперхнеться, а бенямарафон поможе.
показати весь коментар
14.05.2022 17:55 Відповісти
Просте питання: от хто з серйозних людей буде про щось там говорити в дєушкою, котра висіла на підйомному крані. З парасолькою висіла!
показати весь коментар
14.05.2022 17:52 Відповісти
Вона, заради влади, без мила в .... залізе, а ви про парасольку.
показати весь коментар
14.05.2022 17:57 Відповісти
Міський голова

Віталій Кличко («УДАР») 50,52 % ...Олександр Попов («ОПЗЖ») 9,51 % ...Сергій Притула («Голос») 7,87 % ...Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») 6,33 % ...Ірина Верещук («Слуга народу») 5,44 % ...Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») 5,30 % ...
показати весь коментар
14.05.2022 17:58 Відповісти
Одна висела с парасолькой над Киевом, другой ху...м играл на пианино, а в итоге они руководят страной.
показати весь коментар
14.05.2022 19:31 Відповісти
Коли зробите, таді скажете. І не забудь повідомити, на яких умовах.
показати весь коментар
14.05.2022 17:59 Відповісти
почитал..питання.. а за кого ви падло голосувало в 2019 ?
показати весь коментар
14.05.2022 18:09 Відповісти
В рашкованию, гражданка совка, да?
показати весь коментар
14.05.2022 18:10 Відповісти
Говорящая у неё фамилия...Пиарится на крови.Что за гнидское у вас правительство...У нас правда не лучше...
показати весь коментар
14.05.2022 18:20 Відповісти
Ось навіщо таке оприлюднювати , якщо хлопці поки в небеспеці .
На-хе-ра ?!!

Стільки раз "вже домовилися" ... Це інформація може бути користною тільки таємно й виключно для родичів захістників Маріуполя .
Головне , що ворог нічого не знав про публічність данної інфи . Тоді в його не буде спокуси продовжувати грати на почуттях українців й отримувати від цього задоволення .
Подавна більшість маньякальних садистів , коли відчували інформованість про його дії суспільства й його можливості грати масовими почуттями йще більш активно вбивав, гвалтував . Як тільки вдавалось переконувати мас-медіа "замовчати" , ман"як деорінтовувався и припиняв (інколи на десятирічча) свої злочини .

Зробіть потім піартеся на цьому !

А то усе так виглядає , що це імітація спроб . Й спроба довести родичам , що щось влада робить .
показати весь коментар
14.05.2022 18:20 Відповісти
ні, не ріже. часто коменти з'являються з деякою затримкою.
показати весь коментар
14.05.2022 18:38 Відповісти
Швидше там ворушіться, а то буде пізно.
показати весь коментар
14.05.2022 18:39 Відповісти
Не хотілося би накаркати, але якщо верещучка про це проверещала, то...
показати весь коментар
14.05.2022 19:14 Відповісти
Читаю та дивуюсь! Де ви усі взялися? Жоден не запропонував реального виходу для героїв азовців, зате скільки отрути вилилося з ваших поганих гнилих ротів! Замовкніть орки!
показати весь коментар
14.05.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 23:19 Відповісти
********** в своём репертуаре....
Ещё них не сделала, а уже пиарится....
Ей каждый день выдавать заявления о эвакуации как мне в туалет сходить.
показати весь коментар
15.05.2022 02:50 Відповісти
 
 