Є шанс на евакуацію із "Азовсталі" за участю ООН і Червоного Хреста, - Верещук

Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.

Про це повідомила сьогодні під час телемарафону віце-прем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ. - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук