11 869 34

Росія нічого не робитиме з Чорноморським флотом, поки не має комплексів ППО на острові Зміїний, - Денисенко

зміїний

Поки Росія не має своїх комплексів ППО на острові Зміїний, вона нічого не буде робити зі своїм Чорноморським флотом.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко поінформував у ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на питання, чи буде РФ активізовувати Чорноморський флот і задіювати його, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе залежить від ситуації на острові Зміїний. Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, доти вони нічого із (своїм. - Ред.) флотом робити не будуть. Тому ключове питання насправді, як буде себе далі відчувати ЧФ РФ – це битва за Зміїний", - сказав Денисенко.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в Запорізькій області, він уточнив, що вона така ж, як і на Херсонщині, - за його даними, рф там намагається максимально прискорювати процеси цементування своєї влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашистів, вбитих і поранених на острові Зміїний, звозять в окупований Севастополь, - розвідка

"Тобто, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар - це міста, де вони намагаються максимально укріпитися і максимально розставити всіх своїх гауляйтерів, з тим, щоб показати, що вони є владою на цих територіях. Казати про те, що вони збираються звідти йти мирним шляхом, на жаль, не доводиться. Тут ми маємо розуміти, що мирно звільнити ці території буде неймовірно складно, дипломатичним шляхом, я маю на увазі", - уточнив Денисенко.

армія рф (18810) Зміїний (165) ППО (3581) росія (67966) Чорноморський флот рф (632) Денисенко Вадим (119)
+20
если русский шпион говорит - "все под контролем", нападения не будет, готовьтесь к молниеносному удару русских. Дезинформация о ненападении, распространяемая шпионами - это прикрытие подготовки к наступлению и обязательное условие наступления армии РФ.
14.05.2022 18:07
+19
Про яркий дипломатичный шлях звільнення українських територій цей черговий придурок меле? *****...в підсумку знову почнеться ця дурна балаканина з кацапами тільки на цей раз з віджатим півднем країни. А далі що?
14.05.2022 18:02
+14
Ну про яке дипломатитчне вирішення може йти мова?! Креще нехай денисенко розкаже нахрена перешийок розмінували і чому переправу в Чонгарі не підірвали?! Ось про що треба говорити! А коли орки зайняли полосу від Миколаєва до дирляндії про яке дипломатичне вирішення взагалі мова йти може. Там одне вирішення, потопити кацапсячу сволоту в морях! А от як і чим це зробити це вже питання і дуже серйозне питання...
14.05.2022 18:06
14.05.2022 18:02
А он говорит, что надо только через дипломатию или вы по диагонали прочли и бегом первый коммент оставить с руганью?
14.05.2022 18:15
шоб он не говорил но его в последнее время стало очень много,кто то обещал ууухх какой удар и сюрприз для рашиков и где он?. каким х ем этот радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко до Змеиного,там погранцов уже нет и по острову работают ВСУ. ему блдь заняться нечем?
14.05.2022 23:06
Вадим,ты что ли?
15.05.2022 00:06
А далі підписується ганебна угода, рашка перегруповується, наша єкономіка зазнає остаточного коллапсу через велетенські руйнування інфраструктури, світ втомлюється від теми України, кремль максимально намагається дестабілізувати і нас і увесь світ, а потім, нарешті, через два-три роки кацапи завдають повторного удару з урахування більшості помилок. І наше питання закривается назавжди.
p.s. Я не пессиміст, я - реаліст.
14.05.2022 23:09
Так шансов захватить змеиный у кацапов ровно столько, сколько у импотента на секс
14.05.2022 18:05
Еще один не дочитал..
14.05.2022 18:16
Бо вшивий про баню тільки думає )))
14.05.2022 20:36
Не могу вспомнить случай, когда Россия дипломатичным путём отдавала захваченные земли,это как просить чушку с Якутии вернуть стиралку которую он стырил из под Киева,фиг дождешься они её в музее поставят и будут со всей округи водить экскурсии,вот какая она стиральная машина.
14.05.2022 18:11
так рашки другой и не было кроме путлеровской - вот когда он копыта отбросит сразу начнет все отдавать и еще и просить чтобы взяли денег сверху
14.05.2022 20:33
Ну що ж! Поки вони "нічого не робитимуть з Чорноморським флотом" - у нас є час довести до розуму пару-трійку ракет "Нептун" і поповнить боєзапас та отримать і освоїть ""привіт від єврейських фашистів" з Естонії!
14.05.2022 18:13
Та ну этот бред слушать , по западу Крыма кацапы расставили С300 а у него до 300 км в модификации радиус поражения , если продолжают этот бред нести про охеренную значимость этого куска скалы то значит что действительно по прихоти главзебила там у нас потери чувствительные . Если бы он был так важен то кацапы наставили бы изначально с 300 подкрепив панцирями , а так ОСА и ТОР - ни о чем
14.05.2022 19:37
От Крыма порядка 200 км ,а от береговой линии 40 и как они из Крыма защитят свои корабли при желании высадится на западе от Одессы.
14.05.2022 22:59
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1525413301508767744 5 ч

Латвія. Жизнь рашиста-путініста, тяжела і нєкозіста

https://twitter.com/i/status/1525413301508767744
14.05.2022 18:13
Добре. Под моим домом у двух кацапососедей тоже в последние годы машины были обвешаны колорадскими лентами и расписанные соответствующими слоганами - За Победу и в том духе. Сейчас обе машинки чистые как от автосалона. Похоже мотивацией сработал и факт что похожему дятлу недалеко ночью порезали шины и разбили заднее окно.
14.05.2022 18:46
радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко поінформував у ефірі ......................
У меня вопрос - а какое военно-учебное заведение он оканчивал, в каких войсках и на каких должностях служил, и в какой академии ВСУ он учился, что бы делать такие заявления?
14.05.2022 18:22
Отвечаю.

В 1997 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский университет имени Т. Шевченко , специализация «украинский язык и литература».

В 1998 году закончил факультет Гуманитарных наук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB Киево-Могилянской академии

В 2003 году защитил кандидатскую в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАН Украины по теме «Творчество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Йогансена в контексте украинской юмористической модернистской прозы

И ФСЁЁЁЁЁ.
И вот у этого "специалиста" берут на военные темы интервью и кто то даже слушает его открыв рот.
14.05.2022 18:24
Еще один науКІВЕЦЬ.Тамада,знающий кто такой М.Йогансен(и то не факт),советующий всем кто будет слушать.Вадюша прикинул-если Люсю слушают,то почему бы и себе не понадувать щеки и не проехать по ушам выпускникам трускавецкого университета.С таким же успехом могли выпустить и Вирастюка.Тот бы хоть во время интервью автобус с журналистами зубами потянул.
14.05.2022 18:55
ну у Люси вооюще только 1 курс. И особое актерское. В москве. В 95-й как магнитом тянет всё дерьмо.
"Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что ее практически не видно."
14.05.2022 18:59
Ещё одна Люся!), в каких академиях образовывался сей чревовещатель???
14.05.2022 18:22
І що він не так сказав? Денисенко ніколи не займався балабольством. Всі його коментарі точні і без валніьного душку як в Арестовича.
Денисенко на своєму місці і йому варто довіряти
14.05.2022 18:47
ну, не знаю нарахунок балабольства, а мені оте- поки не має на Зміїному ппо рашки, як кажуть слух ріже ,от і думаєш, чи жде людина те ппо , чи просто не володіє нюансами нашої мови.
14.05.2022 22:25
Кстати, сегодня очередная годовщина Цусимского сражения. Пора повторить.
14.05.2022 18:29
так израильские ПКР уже везут, надо придумать или дозаправку в воздухе или подвесные топливные баки, а то только на 300 км летают, а это мало, надо чтоб до порта Сочи доставало и плюс запас 20 %
14.05.2022 19:23 Відповісти
Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с) Фаина Раневская
14.05.2022 18:50
Один Тор и один Панцирь уже стоят
14.05.2022 19:10
Всё равно флот будет уничтожен или отдан Украине за ненадобностью.
Будет на Змеином ПВО или нет.
14.05.2022 20:05 Відповісти
Вот поскольку у нас такие советники во всех областях, мы имеем то, что имеем.
Может это шпионское задание: врага ввести в заблуждение через вещания дилетантов?!
Тогда как в этом свете смотрится сообщение Зеленского в феврале, что всё под контролем и
ничего не бойтесь?
14.05.2022 21:04
Тогда как в этом свете смотрится сообщение Зеленского в феврале, что всё под контролем и
ничего не бойтесь?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А надо было сказать противоположное?
14.05.2022 22:39
Ну они так и с Крыма пойдут. Прекрасное пояснение. Украина зуб дает будет в школах обучение русскому языку + ценники в магазинах по-русски. А московия выводит оттуда войска и в порядке доброй воли передаёт Крым Украине.
30.06.2022 12:03
 
 