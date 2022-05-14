Росія нічого не робитиме з Чорноморським флотом, поки не має комплексів ППО на острові Зміїний, - Денисенко
Поки Росія не має своїх комплексів ППО на острові Зміїний, вона нічого не буде робити зі своїм Чорноморським флотом.
Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко поінформував у ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на питання, чи буде РФ активізовувати Чорноморський флот і задіювати його, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Усе залежить від ситуації на острові Зміїний. Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, доти вони нічого із (своїм. - Ред.) флотом робити не будуть. Тому ключове питання насправді, як буде себе далі відчувати ЧФ РФ – це битва за Зміїний", - сказав Денисенко.
Відповідаючи на питання щодо ситуації в Запорізькій області, він уточнив, що вона така ж, як і на Херсонщині, - за його даними, рф там намагається максимально прискорювати процеси цементування своєї влади.
"Тобто, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар - це міста, де вони намагаються максимально укріпитися і максимально розставити всіх своїх гауляйтерів, з тим, щоб показати, що вони є владою на цих територіях. Казати про те, що вони збираються звідти йти мирним шляхом, на жаль, не доводиться. Тут ми маємо розуміти, що мирно звільнити ці території буде неймовірно складно, дипломатичним шляхом, я маю на увазі", - уточнив Денисенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
p.s. Я не пессиміст, я - реаліст.
@Viaches50993743
·
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1525413301508767744 5 ч
Латвія. Жизнь рашиста-путініста, тяжела і нєкозіста
https://twitter.com/i/status/1525413301508767744
У меня вопрос - а какое военно-учебное заведение он оканчивал, в каких войсках и на каких должностях служил, и в какой академии ВСУ он учился, что бы делать такие заявления?
В 1997 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский университет имени Т. Шевченко , специализация «украинский язык и литература».
В 1998 году закончил факультет Гуманитарных наук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB Киево-Могилянской академии
В 2003 году защитил кандидатскую в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАН Украины по теме «Творчество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Йогансена в контексте украинской юмористической модернистской прозы
И ФСЁЁЁЁЁ.
И вот у этого "специалиста" берут на военные темы интервью и кто то даже слушает его открыв рот.
"Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что ее практически не видно."
Денисенко на своєму місці і йому варто довіряти
Будет на Змеином ПВО или нет.
Может это шпионское задание: врага ввести в заблуждение через вещания дилетантов?!
Тогда как в этом свете смотрится сообщение Зеленского в феврале, что всё под контролем и
ничего не бойтесь?
ничего не бойтесь?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А надо было сказать противоположное?