Росія нічого не робитиме з Чорноморським флотом, поки не має комплексів ППО на острові Зміїний, - Денисенко

Поки Росія не має своїх комплексів ППО на острові Зміїний, вона нічого не буде робити зі своїм Чорноморським флотом.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко поінформував у ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на питання, чи буде РФ активізовувати Чорноморський флот і задіювати його, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе залежить від ситуації на острові Зміїний. Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, доти вони нічого із (своїм. - Ред.) флотом робити не будуть. Тому ключове питання насправді, як буде себе далі відчувати ЧФ РФ – це битва за Зміїний", - сказав Денисенко.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в Запорізькій області, він уточнив, що вона така ж, як і на Херсонщині, - за його даними, рф там намагається максимально прискорювати процеси цементування своєї влади.

"Тобто, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар - це міста, де вони намагаються максимально укріпитися і максимально розставити всіх своїх гауляйтерів, з тим, щоб показати, що вони є владою на цих територіях. Казати про те, що вони збираються звідти йти мирним шляхом, на жаль, не доводиться. Тут ми маємо розуміти, що мирно звільнити ці території буде неймовірно складно, дипломатичним шляхом, я маю на увазі", - уточнив Денисенко.