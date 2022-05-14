Угорщина засуджує агресію Путіна та збройне вторгнення до України, - президентка Новак

Президентка Угорщини Каталіна Новак засудила збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми засуджуємо агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу. Ми кажемо ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - наголосила вона.

За словами Новак, війна в Україні велася також проти миролюбних угорців і додала, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини РФ.

