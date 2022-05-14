Угорщина засуджує агресію Путіна та збройне вторгнення до України, - президентка Новак
Президентка Угорщини Каталіна Новак засудила збройну агресію РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми засуджуємо агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу. Ми кажемо ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - наголосила вона.
За словами Новак, війна в Україні велася також проти миролюбних угорців і додала, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини РФ.
Топ коментарі
+23 mrSmith
показати весь коментар14.05.2022 18:19 Відповісти Посилання
+12 botoks
показати весь коментар14.05.2022 18:17 Відповісти Посилання
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.05.2022 18:19 Відповісти Посилання
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прочитай https://newsua.one/news-world/66121.html її всю :
Зверни увагу на пп.:
-Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні;
-ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода;
-наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
Тут додам ще одну цитату звідти:
"Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром"
Між іншим це не все що вона сказала. Ще вона сказала що підтримує вступ України до ЄС.
Це ЄС їм мізки вправляє, ніякі "ідєї" про свободу цих ніколи не цікавили і ніколи не цікавлять.
в журавлиный клин
между нами пропасть
так как я пингвин (с)
Чіїсь угорські яйця дверима придавили?