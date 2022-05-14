УКР
Угорщина засуджує агресію Путіна та збройне вторгнення до України, - президентка Новак

новак

Президентка Угорщини Каталіна Новак засудила збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми засуджуємо агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу. Ми кажемо ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - наголосила вона.

За словами Новак, війна в Україні велася також проти миролюбних угорців і додала, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини РФ.

Угорщина (2490) Новак Каталіна (16)
+23
Нічого не трапилося.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
+12
что случилось ? в лесу ****** сдох?
показати весь коментар
14.05.2022 18:17 Відповісти
+8
Зараз вилезе абсіярто і почне перед лапатнікамі абсірацца...
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
14.05.2022 18:16 Відповісти
ні хрена.
Прочитай https://newsua.one/news-world/66121.html її всю :
Зверни увагу на пп.:
-Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні;
-ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода;
-наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні.
показати весь коментар
14.05.2022 18:45 Відповісти
А ми не наполягаємо на забезпеченні прав українців, які проживають в Угорщині.
показати весь коментар
14.05.2022 19:18 Відповісти
вони "права" угорців, як касапи - трактують на свій лад. Це довга розмова.
показати весь коментар
14.05.2022 19:57 Відповісти
что случилось ? в лесу ****** сдох?
показати весь коментар
14.05.2022 18:17 Відповісти
Нічого не трапилося.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Вот что волшебный пендель США делает. Дружба с кремлевским карликом приводит к серьезным проблемам.
показати весь коментар
14.05.2022 18:30 Відповісти
ні хрена. Вище я навів ссиль і цитати.
Тут додам ще одну цитату звідти:
"Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром"
показати весь коментар
14.05.2022 18:46 Відповісти
Як орбан дозволив сказати таке?!
показати весь коментар
14.05.2022 18:17 Відповісти
Надо же что-то пукнуть.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
венгрия .....осудила..... расею? Ущипните меня! Там шо,****** с орбанов сийяртами расстреляли?
показати весь коментар
14.05.2022 18:17 Відповісти
Ще не розстріляли , але намір такий є
показати весь коментар
14.05.2022 18:39 Відповісти
Они на мучения Лукашенко смотрит и не знает что делать.
показати весь коментар
14.05.2022 18:48 Відповісти
Зараз вилезе абсіярто і почне перед лапатнікамі абсірацца...
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Ну там теж є опозиція, не всі там цоббнуті
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Вона з партії орбана.
показати весь коментар
14.05.2022 18:26 Відповісти
Вона другий номер в партії Орбана!
показати весь коментар
14.05.2022 18:40 Відповісти
Сказати можна багато, подивимось на їхні дії
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
Їхні дії будуть залежати від наших дій.
показати весь коментар
14.05.2022 19:19 Відповісти
Видать Дуда на аудиенцию к орбану приезжал.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
У Дуды меньше полномочий чем у Орбана.
показати весь коментар
14.05.2022 18:34 Відповісти
Глазам не верю..
показати весь коментар
14.05.2022 18:23 Відповісти
президент мадьярстану це взагалі що за посада
показати весь коментар
14.05.2022 18:24 Відповісти
як і президент Четвертого Рейху - Штангенциркуль
показати весь коментар
14.05.2022 18:25 Відповісти
Просвітіть хто в них Орбан і хто перша скрипка
показати весь коментар
14.05.2022 18:26 Відповісти
Може вже врешті решт і на ембарго погодяться. Скільки вже можна дурня валяти?
Між іншим це не все що вона сказала. Ще вона сказала що підтримує вступ України до ЄС.
показати весь коментар
14.05.2022 18:30 Відповісти
"атвлєкающій маньовр " для Європи в першу чергу та світу. Ця мерзота права рука орбана , бо лівою вона його і ****** сіярто кожен вечір заспокоює. Невже люди ще не надивились за 80 днів війни на всі ці говорящі голови, які кажуть одне а самі під столом "удовлітворяют" кацапську падаль?
показати весь коментар
14.05.2022 18:31 Відповісти
Або грошей дали "братьям"-угорцям, або сказали, що не дадуть. Це добре на них впливає.
Це ЄС їм мізки вправляє, ніякі "ідєї" про свободу цих ніколи не цікавили і ніколи не цікавлять.
показати весь коментар
14.05.2022 18:33 Відповісти
Кто-то сказал, что живые закрывают глаза мертвым; мертвые раскрывают глаза живым. Прозрение венгров должно было произойти еще в 2008 году, но лучше поздно, чем никогда
показати весь коментар
14.05.2022 18:37 Відповісти
навряд чи це є "прозрєніє", просто чергова словесна полова
показати весь коментар
14.05.2022 18:53 Відповісти
Джо Байден ім мізки вправив - або ви разом зі всім світом , або геть із НАТО !!
показати весь коментар
14.05.2022 18:41 Відповісти
ты зовешь с собою
в журавлиный клин
между нами пропасть
так как я пингвин (с)
показати весь коментар
14.05.2022 18:47 Відповісти
Я так дивлюся по коментам, що у колег-юзерів - нічим не виправданий оптимізм...
показати весь коментар
14.05.2022 18:48 Відповісти
як завжди - глибоко стурбована, але расєйські печеньки хаває і далі
показати весь коментар
14.05.2022 18:52 Відповісти
Она президент с 10 мая, пятый день
показати весь коментар
14.05.2022 18:54 Відповісти
в світлі майбутнього пресингу ******* це активне міроприємство ( за Ю.Швецем) угро-фіннів. Там презиха така сама як в Грузії, та теж хотяла приїхати в Україну, щоб підсластити пілюлю, а їй кремлівські шашличники сказали - поїдеш але з приватним візитом. Там ще одна дівуля, презиха Молдови,смуглянка, теж комизиться перед фурерком, на Україну показує пальцем.
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
В сраку можеш запхати своє занепокоєння, орків суки підтримуєте у всьому, Табакі.
показати весь коментар
14.05.2022 20:00 Відповісти
добрый-злой полицейский в исполнении мадьяр
показати весь коментар
14.05.2022 20:14 Відповісти
Когда рашисты будут бомбить Будапешт 5 тонными авиабомбами, Украина тоже выскажет глубокую озабоченность. И может даже через 3 месяца выскажет осуждение.
показати весь коментар
14.05.2022 20:25 Відповісти
Всего то 80-й день пошел, а до них стало доходить.
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
Злякалася, що грошей від ЄС не отримає, політична повія.
показати весь коментар
14.05.2022 21:26 Відповісти
Я щось пропустив?
Чіїсь угорські яйця дверима придавили?
показати весь коментар
14.05.2022 22:13 Відповісти
ба! а шо це за одна? та шо ти таке говориш? таваріщу орбану таке може не сподобатися!..
показати весь коментар
15.05.2022 00:54 Відповісти
Я даже и не знал, что у венгров какой-то президент есть. Она с 2014го в кладовке пряталась, только сейчас такая смелая стала?
показати весь коментар
15.05.2022 05:53 Відповісти
Жодної довіри мадярам. Це споконвічні продажні сикуни. І не лише стосовно України - до всіх своїх сусідів.
показати весь коментар
15.05.2022 19:22 Відповісти
 
 