В Москві не знають, що робити з окупованими територіями України, - Денисенко
Путіна схиляють до анексії окупованих територій, але рішення не ухвалено, оскільки це може погіршити переговорний процес.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Фактично щодня ми бачимо то на Донбасі, то на Херсонщині когось із високопоставлених чиновників Росії. Судячи з усього, вони їздять сюди, щоб зробити певні висновки з того, що робити далі з цими територіями, поки якесь рішення в Москві не прийнято", - зазначив він.
За словами Денисенка, Путіна схиляють до анексії окупованих територій.
"І очевидно, що йому теж це було б приємніше, але поки рішень про анексію яких би то не було територій вони не прийняли. Тому що розуміють, що це різко погіршує переговорний процес і фактично велика частина країн може просто вийти з переговорного процесу, як тільки буде оголошено про початок анексії", - підсумував радник глави МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єдиний переговорник, це ЗСУ!
Я знаю ! Повернути землі і зйобуватись поки живі
Вони ж прийшли їх окуповувати.
Сейчас есть клоун Гаранташ. 🎭
Цього дня буде проведено з'їзд російських дітей, на якому оголосять про відтворення піонерської організації. Думаєте марення? Ні, це ще один факт з безлічі, які свідчать про прагнення відтворення СРСР.
Усі вже розуміють, що ******* Росія збанкрутувала, тому ставку роблять на відродження Радянського Союзу.
Що росія насамперед впровадить на окупованих територіях?
Червоний прапор, Ленін, патріотизм, 9 травня. Тепер ще й піонери.
Вони хочуть "взад", вони прагнуть Радянського Союзу.
"За сутки в 25 регионах расии лесные службы зафиксировали 204 лесных пожара. Очаги возгорания есть в Калининградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Амурской областях, республиках Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Пермском краях, Еврейской АО",