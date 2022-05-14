УКР
16 151 27

В Москві не знають, що робити з окупованими територіями України, - Денисенко

путін

Путіна схиляють до анексії окупованих територій, але рішення не ухвалено, оскільки це може погіршити переговорний процес.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Фактично щодня ми бачимо то на Донбасі, то на Херсонщині когось із високопоставлених чиновників Росії. Судячи з усього, вони їздять сюди, щоб зробити певні висновки з того, що робити далі з цими територіями, поки якесь рішення в Москві не прийнято", - зазначив він.

За словами Денисенка, Путіна схиляють до анексії окупованих територій.

"І очевидно, що йому теж це було б приємніше, але поки рішень про анексію яких би то не було територій вони не прийняли. Тому що розуміють, що це різко погіршує переговорний процес і фактично велика частина країн може просто вийти з переговорного процесу, як тільки буде оголошено про початок анексії", - підсумував радник глави МВС.

Також читайте: Росія нічого не робитиме з Чорноморським флотом, поки не має комплексів ППО на острові Зміїний, - Денисенко

окупація (6866) Денисенко Вадим (119)
+38
Єдиний переговорний процес, це військові дії, яки ведуться ЗСУ!
Єдиний переговорник, це ЗСУ!
14.05.2022 18:33 Відповісти
+20
в кремлі не знають шо робити з окупованими землями?
Я знаю ! Повернути землі і зйобуватись поки живі
14.05.2022 18:34 Відповісти
+17
Всі смердючі кацапські свині повинні забратись з України та повернутись до радново запарєбрікавава свінарніка...
14.05.2022 18:34 Відповісти
14.05.2022 18:33 Відповісти
14.05.2022 18:34 Відповісти
14.05.2022 18:34 Відповісти
Знают,Денисенко просто ткпой.
14.05.2022 18:35 Відповісти
Кто такой Денисенко?
14.05.2022 18:36 Відповісти
друг арестовича
14.05.2022 18:45 Відповісти
Та чого вони не знають.. .все знають.
Вони ж прийшли їх окуповувати.
14.05.2022 18:42 Відповісти
Планируют аннексировать но пока не аннексируют. капитан очевидность роз,яснив
14.05.2022 18:44 Відповісти
Що робити? Годувати та плекати.
14.05.2022 18:46 Відповісти
Ні собі фуя- спокійно!, а що у нього НЕ спокійно?
14.05.2022 18:49 Відповісти
неспокійно
14.05.2022 23:54 Відповісти
Был клоун Карандаш.
Сейчас есть клоун Гаранташ. 🎭
14.05.2022 18:53 Відповісти
Тих хто їздять,треба денаціфікувати і проблем з перемовинами не буде.Слава Україні!
14.05.2022 18:48 Відповісти
Я думаю что все таки не знают. Изначально ставилась совсем другая задача - чтобы и рыбку съесть - и совершить коитус. В смысле и Украину оставить как бы независимым государством - и оставить ее полностью подконтрольной с властью в виде собственных марионеток. Глупая конечно идея - но что есть то есть. А по факту судьбу оккупированных территорий решат ЗСУ и 155мм калибр.
14.05.2022 18:49 Відповісти
боже, какие же тупые люди всплыли на верх в этот нелегкий час для Украины ... верховный биба говорит рашисты хотят захватить всю страну, а его шестерка говорит они не знают что делать .... если они планировали всю Украину заглотнуть, то уж Херсонскую область орки тем более в состоянии переварить, если им дать такую возможность ... каждый чеще до 24 знал про планы рашистов ... и на Херсонскую область в том числе ... как минимум она им нужна для буфера перед Крымом
14.05.2022 18:52 Відповісти
Что кгбшное будет строить новую Новоотсосию типа Мацковия-США..
14.05.2022 18:52 Відповісти
ЧМО кгбшное я друкував))))
14.05.2022 18:54 Відповісти
19 травня 2022 року виповнюється 100 років піонерської організації ім. Леніна.
Цього дня буде проведено з'їзд російських дітей, на якому оголосять про відтворення піонерської організації. Думаєте марення? Ні, це ще один факт з безлічі, які свідчать про прагнення відтворення СРСР.
Усі вже розуміють, що ******* Росія збанкрутувала, тому ставку роблять на відродження Радянського Союзу.
Що росія насамперед впровадить на окупованих територіях?
Червоний прапор, Ленін, патріотизм, 9 травня. Тепер ще й піонери.
Вони хочуть "взад", вони прагнуть Радянського Союзу.
14.05.2022 18:55 Відповісти
Мне пихуй что думают в мацкве относительно статуса оккупированных украинских территорий - Украине надо быстрее думать и делать все для их деоккупации от рашисткого сброда,а киздаболам вроде всяких там советников офиса или министра стоит заняться своей непосредственной работой,а не комментировать все подряд по поводу и без...*****@ли они мля весь юг страны...
14.05.2022 18:56 Відповісти
В мац-кві не знають, що робити не тільки з окупованими територіями України ..вони не знають що робити і з своїми говенями )))



"За сутки в 25 регионах расии лесные службы зафиксировали 204 лесных пожара. Очаги возгорания есть в Калининградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Амурской областях, республиках Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Пермском краях, Еврейской АО",
14.05.2022 18:59 Відповісти
Денисенко краще розкажи , хто і як схиляв зрадників від ОП ,здати Південь України???
14.05.2022 18:59 Відповісти
що значить - "не знають"? вони все прекрасно знають і роблять: геноцид, звільняють Україну від українців. А Денисенко вдає з себе дурника й "заколихує", типу, всьо "нормально". Яка гнилятина.
14.05.2022 19:09 Відповісти
Но ты-то знаешь!?))
14.05.2022 19:17 Відповісти
Зачем этот трындеж! Они знают, что хотят сделать ! Они не знают КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!
14.05.2022 19:43 Відповісти
не знают, потому что нужна ВСЯ Украина а не куски
14.05.2022 22:10 Відповісти
Так, у данному випадку єдиний аргумент це наступ ЗСУ на ворога.
14.05.2022 22:41 Відповісти
 
 