В Москві не знають, що робити з окупованими територіями України, - Денисенко

Путіна схиляють до анексії окупованих територій, але рішення не ухвалено, оскільки це може погіршити переговорний процес.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Фактично щодня ми бачимо то на Донбасі, то на Херсонщині когось із високопоставлених чиновників Росії. Судячи з усього, вони їздять сюди, щоб зробити певні висновки з того, що робити далі з цими територіями, поки якесь рішення в Москві не прийнято", - зазначив він.

За словами Денисенка, Путіна схиляють до анексії окупованих територій.

"І очевидно, що йому теж це було б приємніше, але поки рішень про анексію яких би то не було територій вони не прийняли. Тому що розуміють, що це різко погіршує переговорний процес і фактично велика частина країн може просто вийти з переговорного процесу, як тільки буде оголошено про початок анексії", - підсумував радник глави МВС.

