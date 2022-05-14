Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 14.05.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 14.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Агресор здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Залишилась загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, противник активних дій не проводив.

На території Гомельської області республіки білорусь фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів російської федерації.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

На Словʼянському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар".

В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах наших позицій.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, інженерному обладнанні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, посилює систему протиповітряної оборони.

Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи", - йдеться у зведенні Генштабу.

