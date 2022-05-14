Туреччина готова відправити корабель для евакуації військових з "Азовсталі", - радник Ердогана

Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців з "Азовсталі".

Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, він особисто обговорював цю пропозицію з президентом Зеленським у Києві два тижні тому, і що вона залишається "на столі", хоча Москва на неї не погодилася.

Згідно з планом, люди, евакуйовані з "Азовсталі" будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.

"Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - зазначив Калин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче сісти за стіл переговорів з Україною та Заходом, щоб укласти нову велику угоду, - радник Ердогана