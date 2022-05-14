УКР
Туреччина готова відправити корабель для евакуації військових з "Азовсталі", - радник Ердогана

азовсталь,маріуполь

Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців з "Азовсталі".

Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, він особисто обговорював цю пропозицію з президентом Зеленським у Києві два тижні тому, і що вона залишається "на столі", хоча Москва на неї не погодилася.

Згідно з планом, люди, евакуйовані з "Азовсталі" будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.

"Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - зазначив Калин.

Автор: 

Топ коментарі
+27
Азов надо эвакуировать. они гордость Украины и мира.
показати весь коментар
14.05.2022 18:49 Відповісти
+9
Фтарая армєя міра ваюєт протів металургійного заводу.
показати весь коментар
14.05.2022 20:51 Відповісти
+8
Дуже просимо Президента Ердогана поскоріше вирішити цю проблему
для спасіння наших Воїнів , які мужньо захищають нашу краіну ‼️‼️
показати весь коментар
14.05.2022 18:55 Відповісти
Азов надо эвакуировать. они гордость Украины и мира.
показати весь коментар
14.05.2022 18:49 Відповісти
О, кремлядь, пшел нах отсюда
показати весь коментар
14.05.2022 18:54 Відповісти
убивали кацапофашистов-рашистов .
показати весь коментар
14.05.2022 18:56 Відповісти
Льольоша , йди на@ фуй і закрий свій смердючий писок назавжди 😠
показати весь коментар
14.05.2022 18:57 Відповісти
Захищають українську землю від рашистських окупантів . ПТН-ПНХ
показати весь коментар
14.05.2022 19:02 Відповісти
Успех - не окончателен, провал - не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь. (с)
показати весь коментар
14.05.2022 19:09 Відповісти
Уинстон Черчилль (не зё)
показати весь коментар
14.05.2022 19:11 Відповісти
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
показати весь коментар
14.05.2022 23:55 Відповісти
Мне кажется у меня есть вариант спасения бойцов "Азова", который возможно устроит Путлер и Ко.

Путлер хочет судить азовцев, как нацистов, а для нас главное спасти жизни ребят и не отдать их на съедение запоребриковым шакалам. Турки в свою очередь предлагают эвакуировать бойцов к себе в Турцию. Моя идея такова: бойцы находятся в Турции без права выезда или даже под каким-то вариантом домашнего ареста если Путлер только на такой вариант согласится. Тем самым Путлер получает гарантию, что они не будут больше воевать с его орками. РФ пусть проводит по каждому конкретному бойцу свои расследования и суды. Если РФ потребуeт, то бойцы будут участвовать в судебных заседаниях по видео-связи. Так даже лучше, чтобы Мировая общественность в очередной раз увидела насколько беспристрастны рашистские басманные суды. После вердикта суда пусть рашисты начинают процедуру экстрадиции по тем бойцам, чья вина в военных преступлениях будет доказана, а остальные вернутся домой в Украину. Экстрадиция может тянуться очень долго, да и неизвестно признают ли турки беспристрастность рашистских судов в ходе заседаний и согласятся ли турецкие юридические органы с вердиктом рашистских басманных судов. Война же может уже и закончится к тому времени, и у РФ появятся совсем другие заботы. Главное, ребята будут жить и не в рашистских тюрьмах. Как-то так. У кого какие идеи по этому поводу?
показати весь коментар
15.05.2022 00:19 Відповісти
Все разбивается о нежелание Путлера отдавать ребят. Если найдется способ надавить на Уйло, что бы он согласился, тогда дело сдвинется.
Этими способами может быть Китай, родственники Уйла, сам Уйло. Не знаю. Легче всего получаются родственники и близкие (13 штук), но Запад не пойдет на это.
показати весь коментар
15.05.2022 07:03 Відповісти
Моль - чмо глубокоэгоистичное и ему плевать на всех и любых родственников, кроме своего, сдвинутого на почве собственной неполноценности, эго.
показати весь коментар
15.05.2022 09:43 Відповісти
Вполне конструктивный и дипломатичный вариант, имейся бы на российской стороне договороспособные люди. Но их там сейчас нет.
показати весь коментар
15.05.2022 10:39 Відповісти
Эрдоган охреневший восточный АВАНТЮРИСТ, хотел бы помог Украине, а раз дуркует - пошел нахер!
показати весь коментар
14.05.2022 18:50 Відповісти
путлєра нада вальнуть
показати весь коментар
14.05.2022 18:51 Відповісти
Тож відправляйте. Зеленський теж готовий визволити героїв.

А як це дивиться бункерний?
показати весь коментар
14.05.2022 18:53 Відповісти
якщо прийде турецька ударна група з прикриттям літаками, то у ***** і питати не треба
показати весь коментар
14.05.2022 23:52 Відповісти
А кацапи попустять той корабель через Керченську протоку? Отож.
показати весь коментар
14.05.2022 18:53 Відповісти
Если они согласятся на экстракцию - что им помешает пропустить через пролив?
показати весь коментар
14.05.2022 19:36 Відповісти
Дуже просимо Президента Ердогана поскоріше вирішити цю проблему
для спасіння наших Воїнів , які мужньо захищають нашу краіну ‼️‼️
показати весь коментар
14.05.2022 18:55 Відповісти
империя на это не пойдет, для них уничтожить Азов - принцип. Вяликая пабэда.
показати весь коментар
14.05.2022 19:02 Відповісти
Фтарая армєя міра ваюєт протів металургійного заводу.
показати весь коментар
14.05.2022 20:51 Відповісти
тобі Аллах багато чого пробачить після цього
показати весь коментар
14.05.2022 19:18 Відповісти
Когда Турция заблокировала Финляндию и Швецию в НАТО, я подумал, что идет игра Ты Мне, Я Тебе, цель которой спасти жизни мариупольцев.
По большому, ни Финляндии, ни Швеции ничего не угрожает. И не боится Уйло это НАТО, т.к. никто всерьез не верит, что НАТО нападет на наРФию. И жизни мариупольцев Уйлу тоже особо то не нужны. Вот и создался такой интересный предмет для торга с посредником в виде Турции.
Турция забирает ребят и блокирует расширение НАТО. Все стороны счастливы и довольны.
показати весь коментар
14.05.2022 19:51 Відповісти
на загал - дурня, aka глупости
показати весь коментар
14.05.2022 20:05 Відповісти
Конспіролог?
показати весь коментар
14.05.2022 21:15 Відповісти
сделай это Эрдоган. спаси наших Героев
показати весь коментар
14.05.2022 20:17 Відповісти
нещодавно я і писав...тільки Ердоган взмозі це зробити..а заклики всілякі і папірці в дупу засуньте озобоченцям
показати весь коментар
14.05.2022 20:39 Відповісти
Азов то як американські інструктори - створюють обличчя та будують майбутнє нашої армії.
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
Добре. Тільки одне питання: хто саме доставить людей з Азовсталі в Бердянськ?
показати весь коментар
14.05.2022 21:18 Відповісти
какой нафиг Бердянск? Надо сразу с Марика вывозить в турцию. В бердянске орки.
показати весь коментар
14.05.2022 21:20 Відповісти
Подходы к причалам Азовстали да и всего порта Мариуполь заминированы, хотя возможно у орков есть карты безопасных фарватеров. Морским путем больше гарантий безопасности для эвакуируемых , если это будут корабли ВМС Турции. Вопрос решаемый, но нужно согласие *****.
показати весь коментар
15.05.2022 09:41 Відповісти
Тогда почему не грузовыми вертолетами ВВС Турции? Это снимет вопрос о заминированных водах. А доехать до Бердянска, а там погрузиться на турецкие судна азовцам недоговороспособная сторона 100% не позволит.
показати весь коментар
15.05.2022 10:31 Відповісти
"Згідно з планом, люди, евакуйовані з "Азовсталі" будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула."
Бред и подстава. Подобное уже было и называлось "зеленым коридором из Иловайска". Чем это закончилось все помнят. Пуйло совершенно недоговороспособно. Азовцев захватят по дороге или в самом Бердянске.
Остается вариант что турки смогут эвакуировать азовстальцев из самого Мариуполя (но шанс блокирования и захвата суден орками слишком высок, или уничтожат судна торпедами, сказав что эвакуационные корабли нарвались на подводные мины).
Хоть какой-то умозрительный шанс имеется если эвакуировать азовстальцев в Турцию вертолетами. Тогда если орки собъют - ребята не попадут в плен, не будут мучаться, и отмазка что "сами нарвались на мины" не пройдет. Плюс из явной заподлянки погибнут летчики-турки, а уж такая откровенная подстава Эрдогану явно не понравится.
показати весь коментар
15.05.2022 10:21 Відповісти
Слава Великому султану. ЕдинственньІй человек, кроме китайцев, которьІ ложил на пуйла с прибором. Поетому следует просить его усердно всем украинцам дабьІ вьІвез защитников "Азовстали",
показати весь коментар
15.05.2022 10:22 Відповісти
 
 