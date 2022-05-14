УКР
На Закарпатті екскерівник ЦНАПу організував для військовозабов'язаних схему незаконного перетину кордону за $14 000, - прокуратура. ФОТО

У Закарпатській області затримано екскерівника ЦНАПу однієї із громад Берегівського району, який організував схему незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

На Закарпатті екскерівник ЦНАПу організував для військовозабовязаних схему незаконного перетину кордону за $14 000, - прокуратура 01

За інформацією слідства, закарпатець за 14 тис. доларів обіцяв виготовити для "ухилянта" документи, які дозволять йому безперешкодно перетнути кордон в умовах воєнного стану. При одержанні оплати за незаконні послуги чоловіка затримали в Берегові.

Правоохоронці вилучили вказані грошові кошти, а також мобільні телефони та флеш-носії на яких містилися фотографії документів потенційних "замовників".

На Закарпатті екскерівник ЦНАПу організував для військовозабовязаних схему незаконного перетину кордону за $14 000, - прокуратура 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано харків'янина, що за 15 тис. євро організовував перетин кордону військовозабов'язаними на Закарпатті, - прокуратура. ФОТО

Розпочато кримінальне провадження  по ч. 3 ст. 332 КК України.

Автор: 

Топ коментарі
+22
Нагадайте, чому досі не затриманий и не посажений в сізо - татаров, який організував незаконний перетин кордону портнову і його сину?
показати весь коментар
14.05.2022 18:57 Відповісти
+16
і начальника його перевірте. він точно все знав і отримував процент.
показати весь коментар
14.05.2022 18:53 Відповісти
+16
закарпатье это просто трешак ... страна в стране ... и так было задолго до войны
показати весь коментар
14.05.2022 18:54 Відповісти
Там всіх закарпатських митників треба відправляти на схід охороняти кордони. А прикордонників з півночі і сходу - навпаки відправити за тихий захід
показати весь коментар
14.05.2022 19:01 Відповісти
митарі та прикордоннико трохи різні речі ))
показати весь коментар
14.05.2022 19:04 Відповісти
Ви мали на увазі Кольку Котлєту і його начальника Володьку? Сумки як возилися, так і возяться. Памятаєте " Я піду тихо в ліс?"? Здається Труха, він у тюрмі? Ні, він продовжує справу "зеленої мафії".
показати весь коментар
14.05.2022 19:28 Відповісти
За Закарпаття не говори. Можеш щось зробити, то приїдь і зроби, тобі допоможуть потужно. А ніт, то не *****!
показати весь коментар
15.05.2022 01:23 Відповісти
Проста гніда в трусіках...
показати весь коментар
14.05.2022 18:55 Відповісти
ета другоє
показати весь коментар
14.05.2022 18:59 Відповісти
Нічого собі ціни!

В штабах територіальної оборони, щоденно реєструються люди.
Багато людей.
Вони приходять туди свідомо і готові служити та захищати!
Тому, не треба акцентувати увагу на тих, хто платить шлені гроші, щоб утекти з України: вони все одно ніколи не стануть мотивованими солдатами!

показати весь коментар
14.05.2022 18:59 Відповісти
Згоден, але якщо ці люди готові платити такі гроші, то краще зробили б офіційно це все (так би мовити не мобілізовувати), а на ці гроші вже одягати тих, як Ви в своєму коментарі написали вище готових та мотивованих, бо з забезпеченням як були проблеми так і залишилися. До сих пір можуть одягнути максимум форму, берці та видати стрілкове озброєння - на цьому все.
показати весь коментар
14.05.2022 19:27 Відповісти
зачем платить барыгам, сделайте официальную таксу 20 тыс долл
показати весь коментар
14.05.2022 19:02 Відповісти
краще так як в Ізраелі....
показати весь коментар
14.05.2022 19:06 Відповісти
А як в Ізраїлі?
показати весь коментар
14.05.2022 19:09 Відповісти
Згоден, на ці гроші як раз одягали б тих хто мотивований і т.д, але, як я розумію, нам до цього ще дуже далеко. Краще далі плодити корупцію та тому подібне...
показати весь коментар
14.05.2022 19:30 Відповісти
Хто знає, чи вдалось ексгенпрокурору у другій спробі втекти з України?
показати весь коментар
14.05.2022 19:33 Відповісти
Зробить офіцийний видкуп від мобілізаціі, наприклад 500 тис в фонд ЗСУ і на рік ти вільний від призова.
показати весь коментар
14.05.2022 19:49 Відповісти
Йшов би ти за руцким кораблем..
показати весь коментар
14.05.2022 20:55 Відповісти
Нещодавно на Цензорі писали, як героїчно затримали дятлів, які пропонували хабаря по 3000 грн за перетин кордону. Зрозуміло, що 3000 грн, це просто знущання над митниками та плювок в обличчя. От цей хлопчак вже працює по дорослому. І головне - його керівник "нє прі дєлах".
показати весь коментар
14.05.2022 19:54 Відповісти
За 3000 грн. - це через гірську річку вплав, поки прикордонник "відвернувся". За $14000 перетин кордону значно комфортніший.
показати весь коментар
14.05.2022 21:27 Відповісти
звісно що конфортніший, людині(певно військовозобовязаному чинуші, судді чи прокурору) раптом конче потрібна пересадка нирки серця х..я... треба тільки ДОВІДКУ мати і тебе як Суркіса будуть з почестями митники проводжати.
показати весь коментар
14.05.2022 23:16 Відповісти
пора уже открывать граници - пусть едут, может хоть чтото полезное сделают, а то у нас мужиков с донбасса понаехало и все пиво с лавочками позанимало, будет хоть какойто толк с этих бесполезных
показати весь коментар
14.05.2022 20:40 Відповісти
треба щоб був бот куди можна скидати данi таких "бiзнесменiв". Типа нiхто не знав що вiн робив?
показати весь коментар
14.05.2022 23:36 Відповісти
 
 