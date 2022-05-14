На Закарпатті екскерівник ЦНАПу організував для військовозабов'язаних схему незаконного перетину кордону за $14 000, - прокуратура. ФОТО
У Закарпатській області затримано екскерівника ЦНАПу однієї із громад Берегівського району, який організував схему незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.
За інформацією слідства, закарпатець за 14 тис. доларів обіцяв виготовити для "ухилянта" документи, які дозволять йому безперешкодно перетнути кордон в умовах воєнного стану. При одержанні оплати за незаконні послуги чоловіка затримали в Берегові.
Правоохоронці вилучили вказані грошові кошти, а також мобільні телефони та флеш-носії на яких містилися фотографії документів потенційних "замовників".
Розпочато кримінальне провадження по ч. 3 ст. 332 КК України.
В штабах територіальної оборони, щоденно реєструються люди.
Багато людей.
Вони приходять туди свідомо і готові служити та захищати!
Тому, не треба акцентувати увагу на тих, хто платить шлені гроші, щоб утекти з України: вони все одно ніколи не стануть мотивованими солдатами!