Рашисти змушують українців працювати в окупаційних установах та незаконних "правоохоронних" формуваннях, - Генштаб ЗСУ
Війська РФ на тимчасово окупованих територіях порушують права та свободи українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи", - зазначили в Генштабі.
Також окупанти продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.
На тимчасово окупованих території Запорізької області з'явилося багато незнайомих людей, які розповсюджують плітки.
Як зазначають жителі Мелітополя, їх завозили ще перед 9 травня із Криму та так званої «ЛДНР» та заселили у порожні будинки та квартири.
«Заслані козачки» на міських ринках, у скверах та парках підсідають до людей і кажуть, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік РФ, а Україна, мовляв, вже забула про Мелітополь.
Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що все це не відповідає дійсності: «Україна обов'язково переможе! Ми на своїй землі і саме її захищаємо. Тримаймо стрій! Все буде Україна!» https://t.me/spravdi/8176 https://t.me/spravdi/8176
