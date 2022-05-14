Рашисти змушують українців працювати в окупаційних установах та незаконних "правоохоронних" формуваннях, - Генштаб ЗСУ

Війська РФ на тимчасово окупованих територіях порушують права та свободи українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи", - зазначили в Генштабі.

Також окупанти продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 14.05.2022