УКР
Новини Війна
2 613 5

Рашисти змушують українців працювати в окупаційних установах та незаконних "правоохоронних" формуваннях, - Генштаб ЗСУ

окупанти

Війська РФ на тимчасово окупованих територіях порушують права та свободи українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи", - зазначили в Генштабі.

Також окупанти продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 14.05.2022

 

Генштаб ЗС (7308) окупація (6867)
самі раби ..шукають для себе рабів-дивина
показати весь коментар
14.05.2022 19:39 Відповісти
Гастарбайтеры в собственной стране....дожили...
показати весь коментар
14.05.2022 19:45 Відповісти
👀 У окупованому Мелітополі працюють «заслані козачки»-шептуни

На тимчасово окупованих території Запорізької області з'явилося багато незнайомих людей, які розповсюджують плітки.

Як зазначають жителі Мелітополя, їх завозили ще перед 9 травня із Криму та так званої «ЛДНР» та заселили у порожні будинки та квартири.

«Заслані козачки» на міських ринках, у скверах та парках підсідають до людей і кажуть, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік РФ, а Україна, мовляв, вже забула про Мелітополь.

Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що все це не відповідає дійсності: «Україна обов'язково переможе! Ми на своїй землі і саме її захищаємо. Тримаймо стрій! Все буде Україна!» https://t.me/spravdi/8176 https://t.me/spravdi/8176

показати весь коментар
14.05.2022 19:48 Відповісти
Звертаюсь до орків , які знаходяться в наших містах , :,, терміново тікайте або здавайтесь , так як скоро підете на фарш ,
для диких тварин "!!

Досить знущатися над мирним населенням і постійно іх тероризувати !!
показати весь коментар
14.05.2022 19:58 Відповісти
корочка не схоче, питушок не вскоче. на фарш и тех и тех
показати весь коментар
14.05.2022 21:10 Відповісти
 
 