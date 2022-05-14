УКР
Двом російським військовим повідомлено про підозру за наказ обстрілювати Харківщину з "Градів", - Офіс генпрокурора

Заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 "Град" ЗС РФ, які надали накази на обстріл території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, двоє командирів 24 лютого 2022 року надали накази здійснити артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Підлеглі військовослужбовці відкрили вогонь по об’єктах критичної інфраструктури і житлових будинках у смт Козача Лопань Харківського району та навчальному закладу Дергачівської міської ради.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовим РФ заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

найкраща підозра це коли вони стануть 200- тим грузом
14.05.2022 19:55 Відповісти
Заочно повідомлено - це як імовірність зустріти динозавра на вулиці. Або зустріну, або ні.

Тож їм повідомлено про підозру, вручено свідчення про підозру, вручено комусь іншому, або усього лише повідомлено про повідомлення про підозру?
14.05.2022 20:30 Відповісти
Печально, что под суд попадут пару десятков "солдат" и немного руководства, а тысячи убийц останутся безнаказанными. Как по мне, лучший вариант, чтобы осталось в живых 1-2 миллиона россиян (в основном чукчей и каких-нибудь коми), а остальные бы сдохли!!!!
14.05.2022 21:18 Відповісти
Я такий щоб очі їм повиколювати і відпустити своїм ходом на Челябінськ -
рано чи пізно дійдуть. Я знаю що я гуманна людина, не дякуйте
14.05.2022 22:40 Відповісти
 
 