Двом російським військовим повідомлено про підозру за наказ обстрілювати Харківщину з "Градів", - Офіс генпрокурора
Заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 "Град" ЗС РФ, які надали накази на обстріл території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, двоє командирів 24 лютого 2022 року надали накази здійснити артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Підлеглі військовослужбовці відкрили вогонь по об’єктах критичної інфраструктури і житлових будинках у смт Козача Лопань Харківського району та навчальному закладу Дергачівської міської ради.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовим РФ заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
Тож їм повідомлено про підозру, вручено свідчення про підозру, вручено комусь іншому, або усього лише повідомлено про повідомлення про підозру?
рано чи пізно дійдуть. Я знаю що я гуманна людина, не дякуйте