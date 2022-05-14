На узбережжя в Одесі винесло міну окупантів, завтра її планують підірвати, - ОВА

В Одесі на узбережжя морем винесло ворожу міну.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - розповів він.

Також Марченко закликав цивільних не відвідувати пляжі, оскільки наразі це може бути небезпечним.

