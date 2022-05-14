На узбережжя в Одесі винесло міну окупантів, завтра її планують підірвати, - ОВА
В Одесі на узбережжя морем винесло ворожу міну.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - розповів він.
Також Марченко закликав цивільних не відвідувати пляжі, оскільки наразі це може бути небезпечним.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
той ночью нехай она поплывет кудой-то тудой (лучше под керченский мост)))
от шо...водолаза в Адесе нормального нету ???
та я вас умоляю...