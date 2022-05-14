УКР
На узбережжя в Одесі винесло міну окупантів, завтра її планують підірвати, - ОВА

В Одесі на узбережжя морем винесло ворожу міну.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - розповів він.

Також Марченко закликав цивільних не відвідувати пляжі, оскільки наразі це може бути небезпечним.

Одеса (5617)
та ша! не кипешуйте... завтра))) где мы а где завтра!
той ночью нехай она поплывет кудой-то тудой (лучше под керченский мост)))
от шо...водолаза в Адесе нормального нету ???
та я вас умоляю...
14.05.2022 19:37
14.05.2022 19:37 Відповісти
Вася! Вона "на бойовому зводі! Кажуть що розрядить - дуже велика морока В деяких випадках - взагалі не можна А ти пропонуєш її за сотні кілометрів транспортувать!
14.05.2022 20:34
14.05.2022 20:34 Відповісти
а катапульта ?? в крим.. прямо в гавностополь
14.05.2022 19:40
14.05.2022 19:40 Відповісти
пропоную: прикріпити парус і відправити до постачальника мін
14.05.2022 20:35
14.05.2022 20:35 Відповісти
А може свічок навтикать і хай лежить? Гості може припливуть - буде десерт.
15.05.2022 00:22
15.05.2022 00:22 Відповісти
відвезти до зміїного, хай орки там підірвуться
15.05.2022 00:33
15.05.2022 00:33 Відповісти
 
 