Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, решта - відновлюють сили й запаси в окупованому Криму, - ОК "Південь"

Загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту залишаються.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжує укріплятися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза.

Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму.

Не маючи сил та підтримки, ворог активних наступальних дій не веде. А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала. Рашисти ретирувалися.

По Миколаєву серед ночі знов вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч". Вражено об’єкти приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожі позиції атаковано 36 разів. Втрати ворога уточнюються.

Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році

корабель (1628) Миколаївська область (2370) Одеська область (3495) Чорне море (1696) Херсонська область (6241)
+19
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1525461794986270721 4h

Нагадаю, що саме ця зелена влада знищила українське виробництво бронежилетів, сфабрикувавши справу проти генерала Марченка… того самого, якого ми гуртом викупили з СІЗО і який організував захист Миколаєва
14.05.2022 20:06 Відповісти
+15
Корабли репоедов, как крысы, забились в самые глубокие норы.
Слава ВСУ !!!
14.05.2022 19:53 Відповісти
+8
Мені здається Україна повинна перейти на більш конкретні схеми залучення зброї. Від дайте на УСЬО і ми УСЬО САМІ ЗРОБИМ до дайте нам ракети здатні потопити кораблі в Севастополі - далі ми топим кораблі і т.д. Конкретна зброя- -конкретний осязаємий результат. Думаю це повинно сильно прискорити і посилити БАЖАННЯ давати нам запрошуєму зброю. Так думаю...
14.05.2022 19:55 Відповісти
Надо по острову еще поработать
14.05.2022 19:50 Відповісти
Кацапы стараются что бы обновить цели для наших ракет❗Хунта ставит👍
14.05.2022 20:26 Відповісти
Деякі - навіть на глибину у п'ятдесят метрів. Та ще нора, у ціле море завширшки.
14.05.2022 19:57 Відповісти
Влучно!
14.05.2022 20:27 Відповісти
На мою думку зараз кораблі більше сцуть плавати, чим гвинтокрили літати!
14.05.2022 19:55 Відповісти
відновлюють сили й запаси в окупованому Криму

Клеят ласты, чтоб нырнуть до дна.
14.05.2022 19:57 Відповісти
А клей, здається, заморський. Якісний. Хоча й український теж якісний.
14.05.2022 19:59 Відповісти
Клей китайский, фабричный. Так шо по любе ЗСУ будет латки добавлять.
14.05.2022 20:05 Відповісти
Я про той клей, із яким до дна ласти ластяться.
14.05.2022 20:17 Відповісти
если правда дали израильские высокоточные ракеты, то кораблям капец
14.05.2022 19:59 Відповісти
ті установки ще у виробництві. Строк випуску вкінці року
14.05.2022 20:26 Відповісти
Ти про які "установки"? Ізраїльські? Так вони вже давно в готовому бойовому вигляді стоять в Естонії - естонці лише чекали дозволу у Ізраїлю нам їх передать! Ізраїль цей дозвіл вже дав!
14.05.2022 20:51 Відповісти
Пока они стоят под загрузкой, надо пользоваться моментом.
14.05.2022 20:00 Відповісти
"Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання..."
Что-то мне это напомнило.
14.05.2022 20:03 Відповісти
два кара-*** з потенційно двухсотіками...
14.05.2022 20:21 Відповісти
14.05.2022 20:29 Відповісти
І чого б їх зараз не ухуярити!?
14.05.2022 20:47 Відповісти
Сьогодні в ніч з 14 на 15 погода дозволяє збільшити підводну флотилію раші будемо надіятись на успіх.
14.05.2022 22:45 Відповісти
Цікавий історичний факт.
Формування підводного флоту Росії почалося задовго до початку будівництва боєздатних підводних човнів.
14.05.2022 21:26 Відповісти
А что, эти 2 рашистских корабля разве нам не мешают?
Пусть они потом думают, что ветром унесло или под свои мины попали.
14.05.2022 23:18 Відповісти
- Лучшие из лучших зализывают раны!
- Ну так возьмите лучших из худших!
(Мультфильм "ПЁС В САПОГАХ")
15.05.2022 00:03 Відповісти
 
 