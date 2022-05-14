Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі, решта - відновлюють сили й запаси в окупованому Криму, - ОК "Південь"

Загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту залишаються.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжує укріплятися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза.

Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму.

Не маючи сил та підтримки, ворог активних наступальних дій не веде. А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала. Рашисти ретирувалися.

По Миколаєву серед ночі знов вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч". Вражено об’єкти приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожі позиції атаковано 36 разів. Втрати ворога уточнюються.

Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує", - йдеться в повідомленні.

