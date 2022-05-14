Судно тилового забезпечення ЧФ РФ "Всеволод Бобров", про пожежу на якому через дії ЗСУ повідомляла Одеська ОВА, прибуло до Севастополя. ФОТО
Судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" Чорноморського флоту Росії, про ракетний удар по якому раніше заявили в Одеській обласній військовій адміністрації, 14 травня зайшло у Севастопольську бухту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що близько 13 години за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.
Нагадаємо, 12 травня спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв про удар ЗСУ по російському судну тилового забезпечення "Всеволод Бобров" у районі острова Зміїний.
Російські військові публічно не коментували інформацію з цього приводу.
Судно тилового забезпечення проєкту 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 році, увійшло до складу Чорноморського флоту РФ у серпні 2021 року та є найновішим судном Чорноморського флоту РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
головне, щоб воно здохло....
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
інфо подається шось з запізненням...
Все остальные "бои" ,особенно на правобережье Днепра значения особого не имеют-их цель(кацапов) связать резервы ВСУ
Кацапи, правда, розповсюджують пропаганду, що вони збивають українські ракети біля Херсона. Саме тому, мовляв, у місті так тихо. Бензин, каже, є, - везуть з Криму. Ціна 40 гривень. Телебачення все кацапське.
Але населення дуже зменшилося. Людей мало, роботи нема.
Українська поліція і чиновники з початком війни зникли в один момент. Жодної окупаційної поліції, жодних ознак кацапської влади немає від слова взагалі. Місто фактично завмерло і очікує розгортання подальших подій.
Благодаря их героизму: проведены более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской
разведке, ликвидированы более 100 «асвабадителей».
Партизаны продолжают уничтожать захватчиков и коллаборантов.
Вони ж замалювали всі назви й номери, коли війну почали...
Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.
Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.
С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».
Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.
Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай."
Точно відомо одне - корабель вже в порту Севастополя , але немає фактів що він цілий і неушкоджений .
Єдине підтвердження факту заходу судна в порт , саме - своїм ходом , це - свідчення якогось кореспондента - Крим Реалії . І все . Навіть прізвища його не вказується . Може тому журналісту щось привиділось , з похмілля . .