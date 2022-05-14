Судно тилового забезпечення ЧФ РФ "Всеволод Бобров", про пожежу на якому через дії ЗСУ повідомляла Одеська ОВА, прибуло до Севастополя. ФОТО

Судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" Чорноморського флоту Росії, про ракетний удар по якому раніше заявили в Одеській обласній військовій адміністрації, 14 травня зайшло у Севастопольську бухту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що близько 13 години за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

Нагадаємо, 12 травня спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв про удар ЗСУ по російському судну тилового забезпечення "Всеволод Бобров" у районі острова Зміїний.

Російські військові публічно не коментували інформацію з цього приводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський корабель "Всеволод Бобров" загорівся внаслідок дій ВМС України, - журналіст Клименко

Судно тилового забезпечення проєкту 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 році, увійшло до складу Чорноморського флоту РФ у серпні 2021 року та є найновішим судном Чорноморського флоту РФ.