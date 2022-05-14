УКР
Судно тилового забезпечення ЧФ РФ "Всеволод Бобров", про пожежу на якому через дії ЗСУ повідомляла Одеська ОВА, прибуло до Севастополя. ФОТО

Судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" Чорноморського флоту Росії, про ракетний удар по якому раніше заявили в Одеській обласній військовій адміністрації, 14 травня зайшло у Севастопольську бухту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Судно тилового забезпечення ЧФ РФ Всеволод Бобров, про пожежу на якому через дії ЗСУ повідомляла Одеська ОВА, прибуло до Севастополя 01

Зазначається, що близько 13 години за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

Нагадаємо, 12 травня спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв про удар ЗСУ по російському судну тилового забезпечення "Всеволод Бобров" у районі острова Зміїний.

Російські військові публічно не коментували інформацію з цього приводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський корабель "Всеволод Бобров" загорівся внаслідок дій ВМС України, - журналіст Клименко

Судно тилового забезпечення проєкту 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 році, увійшло до складу Чорноморського флоту РФ у серпні 2021 року та є найновішим судном Чорноморського флоту РФ.

корабель (1628) Чорноморський флот рф (633)
+51
Якщо е кому то радуемся
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
14.05.2022 20:36 Відповісти
+29
Від Зміїного до Севастополя кілька годин ходу.
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
14.05.2022 20:33 Відповісти
+28
пох...й фото....
головне, щоб воно здохло....
14.05.2022 20:36 Відповісти
Нажаль виглядає нормально, з іншої сторони не видно правда.
14.05.2022 20:29 Відповісти
Ну не факт що це нове фото!
14.05.2022 20:31 Відповісти
пох...й фото....
головне, щоб воно здохло....
14.05.2022 20:36 Відповісти
Головне аби чим більше кацапсін подохло!!!
14.05.2022 20:48 Відповісти
Дві доби у відкритім морі його марафетили і міняли команду
14.05.2022 22:17 Відповісти
Щось довго воно плило...марафетили і засунуть в якийсь док
14.05.2022 20:30 Відповісти
на веслах
14.05.2022 20:41 Відповісти
Та які там весла! Вони й у сухому доці спроможуться його втопити.
14.05.2022 20:49 Відповісти
Гребли руками.
15.05.2022 00:01 Відповісти
возле 12го причала он стоял, а в заходе бухте стоял пожарник
15.05.2022 06:40 Відповісти
Не бите, не фарбоване?
14.05.2022 20:32 Відповісти
Без "підкрасів"?
14.05.2022 21:07 Відповісти
Бобэр, курва!!! Япердоле!!
14.05.2022 20:33 Відповісти
Від Зміїного до Севастополя кілька годин ходу.
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
14.05.2022 20:33 Відповісти
Корабель видно лише з одного борту, а пожежу могли загасити.
14.05.2022 20:35 Відповісти
Якщо е кому то радуемся
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
14.05.2022 20:36 Відповісти
Якщо це правда про збитий СУ- 30СМ , то це супер 👍🏼👍🏼👍🏼
14.05.2022 20:41 Відповісти
якшо в зведеннях завтра буде що це 201-й то так , а якщо це за 200-й то цій новині вже тиждень...
інфо подається шось з запізненням...
14.05.2022 21:49 Відповісти
"прибыло в Севастополь" Гамно не может прибывать, оно может только приплывать.
14.05.2022 20:36 Відповісти
Кто знает, что в херсонской, наши молчат , знакомые пишут в городе бабахи сильные слышно уже два дня, англичане сообщают ,что кацапов вытеснили до самого города .
14.05.2022 20:42 Відповісти
Были намеки, что есть успехи у ВСУ. Но не нужно бежать впереди паровоза.
14.05.2022 20:48 Відповісти
Мне тоже хотелось бы знать, но ничего не говорят. Очень жаль что ВПР сначала занималось Киевом, теперь сосредоточилось на Донбассе и Харькове и вечно им не до Херсона. Там люди ждут освобождения. Херсон - это областной центр и его нужно было освобождать в первую очередь. А так дождутся что х@йло включит Херсонскую область в состав раши и начнет ныть что применит ядерное оружие если Украина начнет ее освобождать. И западные партнеры начнут уламывать Зеленского чтобы подарил оркам юг Украины. А он только этого и ждет. Достала эта тупость.
14.05.2022 20:51 Відповісти
А по- твоєму Харків - не "обласний центр" ? Там завод танковий який потрібен зараз як ніщо! Та й Донбас теж - звідти до Маріуполя ближче А той з останніх сил тримається Не все відразу - два кавуни одною рукою не втримаєш!
14.05.2022 21:03 Відповісти
Я мав на увазі харківських напрям, бо місто не було окуповане. А Херсон в окупації з перших днів війни і нікому з влади діла до цього немає.
15.05.2022 13:55 Відповісти
Що стосується Маріуполя - влада не збирається його звільняти, це давно зрозуміло. Ведуть перемовини про екстракцію, на яку х@йло ніколи не погодиться. 60 важкопоранених бійців мають намір вивезти в Бердянськ, звідки їх нібито забере турецький корабель. Уявіть скільки з тих 60 орки пропустять на корабель, а скільки заберуть в полон чи розстріляють, бо Азов для них як кістка в горлі.
15.05.2022 13:58 Відповісти
Якщо кацапів розхерачать на сході, може є шанс що вони самі втічуть з Херсону і місто залишиться цілим
14.05.2022 21:06 Відповісти
c Херсона они убегут только в одном случае-удар по мелитопольской развилке дорог и разбитый Антоновский мост.
Все остальные "бои" ,особенно на правобережье Днепра значения особого не имеют-их цель(кацапов) связать резервы ВСУ
14.05.2022 21:28 Відповісти
Не панікуйте, вірте зсу та Залужному. Хай хоч сто раз пуйло включить все рівно наші війська зроблять свою справу. Вся територія України буде звільнена! Тільки не вздумайте знову обирати зелень
14.05.2022 21:07 Відповісти
Нам Порошенко 4 роки розповідав маючню що немає військового вирішення, що с орками не можна воювати, розповідав нам цей дебілізм що немає альтернативи мінським договорнякам. 4 роки армію принижували, забороняли відповідати на обстріли на Донбасі. Потім прийшов Зеленський і продовжив це скотство ще на 3 роки. Зараз зелені нам починають розповідати про новий етап позиційної війни. Я вам переведу. Це означає заборонити армії звільняти території та подарувати х@йлу все, що він захопив. Але народ не дозволить Зеленському повторювати те, що робив Порошенко. Досить з нас припинень вогню, режимів тиші щоб кацапи поповнювали сили та лізли далі. Ми це вже проходили. Без півдня немає України.
15.05.2022 14:09 Відповісти
Нічний мисливцю! Зелена ОПа під орудою дєрмака має план персонально звільнити Херсон. Як ******** -так і тепер звільнять.А забув: верещучка керуватиме військово-парасольними силами. І так кожний з ОПи зі своєю частиною звіздєжа прийме участь в звільнені!
14.05.2022 22:00 Відповісти
Верещучка з дєрьмаком і наказали розмінувати перешийок що там якісь срані шатли(космічні) їздили та якийсь хаб відкрити. Нормальної мовою зелена влада не вміє речі називати.
15.05.2022 14:02 Відповісти
Три години тому розмовляв зі знайомим з Херсону. Каже, що все спокійно.
Кацапи, правда, розповсюджують пропаганду, що вони збивають українські ракети біля Херсона. Саме тому, мовляв, у місті так тихо. Бензин, каже, є, - везуть з Криму. Ціна 40 гривень. Телебачення все кацапське.
Але населення дуже зменшилося. Людей мало, роботи нема.
Українська поліція і чиновники з початком війни зникли в один момент. Жодної окупаційної поліції, жодних ознак кацапської влади немає від слова взагалі. Місто фактично завмерло і очікує розгортання подальших подій.
14.05.2022 21:05 Відповісти
Ну таки вчера только 3 часа слушали взрывы какого то склада с боеприпасами кацапского не считая остального . Про патруль как то не додумался узнать , у нас практически в центре города на каждой улице, на окраинах и ходят и ездят патрулируют на ментовских и гражданских машинах до народа дое# ются , думал везде так .
14.05.2022 21:18 Відповісти
Во временно захваченном врагом Мелитополе партизаны уничтожили более 100 оккупантов и совершили более 20 успешных операций сопротивления оккупантам. Об этом в https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/96 Телеграме написал мэр Мелитополя Иван Федоров."Американский институт исследования войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. С первых дней оккупации тысячи мелитопольцев ясно показали, что оркам не место на территории украинской земли", - написал он.За 79 дней оккупации дух мелитопольцев стал еще более сильным и несокрушимым.На территории города и Мелитопольского района построена глубоко законспирированная сеть подполья из проукраинских патриотов.

Благодаря их героизму: проведены более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской
разведке, ликвидированы более 100 «асвабадителей».
Партизаны продолжают уничтожать захватчиков и коллаборантов.
14.05.2022 21:58 Відповісти
Бачу ,що не добили але точно знаю що доб'єм і потопим)).
14.05.2022 20:47 Відповісти
фото старое , на корме кранцы лежат спокойно, левый якорь приспущен как положено, нет буксиров ( если был пожар то сопровождение обязательно) , следов пожара не видно, нет подтеков горелой воды, осадка по походному , ................старая фотка.
14.05.2022 20:49 Відповісти
Шо значит - осадка по походному? Шо такое балласт знаешь?
показати весь коментар
14.05.2022 21:33 Відповісти
не факт! "хде ваші доказательства?"
14.05.2022 20:58 Відповісти
Ізраїль дав згоду на передачу Естонією Україні протикорабельних ракет його виробництва з дальністю 300 км. Говорять що тепер ЧФ дуже ризикуватиме, якщо спробує вийти з бази
14.05.2022 21:06 Відповісти
Вони ж ще у виробництві ті ракеты...
14.05.2022 21:08 Відповісти
Мардва не пользуйсся шакшотай хухеля палисся.
14.05.2022 21:32 Відповісти
протикорабельна ракета Blue Spear 5G SSM для України - це фейк
15.05.2022 00:07 Відповісти
КОЗЛОРОГИЕ ****** - 100% фото старое - на борту название корабля, а КАЦАПСКИЕ СУКИ все названия и номера кораблей давно закрасили.
14.05.2022 21:13 Відповісти
Чого ж ві здриснув.. як вже під берегом Одеси трассував?
14.05.2022 21:16 Відповісти
Ладно, а что по-поводу его точной копии (двойника) судна "Эльбрус"?
14.05.2022 21:16 Відповісти
То есть шторм так и не начался...жаль.
14.05.2022 21:17 Відповісти
Брехня
14.05.2022 21:26 Відповісти
Недобиток?
14.05.2022 21:27 Відповісти
Брешуть кацапи....
Вони ж замалювали всі назви й номери, коли війну почали...
14.05.2022 21:30 Відповісти
У мардвы "атмирал макаров" уже флахмань чирнабздовскава хлота, тока иго чёта не видна как и "атмирала эссенов".
14.05.2022 21:34 Відповісти
"Тем временем на острове Змеиный пополнение.

Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.

Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.

С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».

Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.

Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай."
14.05.2022 21:42 Відповісти
Ну , зовсім не факт що це фото свіже . Може воно аж торічне . .
Точно відомо одне - корабель вже в порту Севастополя , але немає фактів що він цілий і неушкоджений .

Єдине підтвердження факту заходу судна в порт , саме - своїм ходом , це - свідчення якогось кореспондента - Крим Реалії . І все . Навіть прізвища його не вказується . Може тому журналісту щось привиділось , з похмілля . .
14.05.2022 22:22 Відповісти
Хай би це корито ремонтувалось довго та нудно.І взагалі не знаю як, але нехай господь бог допоможе гепнути міст.
14.05.2022 22:07 Відповісти
Дві доби судно йшло тому що бистріше не могло, веслувати бистріше дуже тяжко

14.05.2022 22:36 Відповісти
Не бачу того "что пахал как раб на галєрє".
14.05.2022 23:06 Відповісти
15.05.2022 00:18 Відповісти
Значит, будет ещё пожар.
15.05.2022 04:41 Відповісти
А потом шторм))) и куча безвести пропавших
15.05.2022 09:25 Відповісти
 
 