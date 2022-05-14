Рашисти примусово депортують українців на окуповані території, щоб позбутися свідків скоєних ними звірств, - Гайдай
Окупанти насильно вивозять Українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили рашисти.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Вони не хочуть, щоб були свідки їхніх звірств. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, відразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати.
Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть", - пояснив очільник ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вільна Людина.
показати весь коментар14.05.2022 20:51 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Инь Янь #217452
показати весь коментар14.05.2022 21:03 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Андрій Білик
показати весь коментар14.05.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
An Nik
показати весь коментар15.05.2022 01:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олена Аксьонова
показати весь коментар15.05.2022 01:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль