Рашисти примусово депортують українців на окуповані території, щоб позбутися свідків скоєних ними звірств, - Гайдай

Окупанти насильно вивозять Українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили рашисти.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не хочуть, щоб були свідки їхніх звірств. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, відразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати.

Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть", - пояснив очільник ОВА.

Також читайте: Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб. В місті залишається близько 10 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО