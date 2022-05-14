УКР
Новини
Рашисти примусово депортують українців на окуповані території, щоб позбутися свідків скоєних ними звірств, - Гайдай



Окупанти насильно вивозять Українців в ОРДЛО, щоб позбутися свідків звірств, які чинили рашисти.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не хочуть, щоб були свідки їхніх звірств. Чоловіків, які потрапляють на окуповані території, відразу відправляють воювати проти України. Там навіть орки скасували медичні комісії, їм байдуже тепер, кульгавий, косий, хворий, здоровий. Абсолютно байдуже. Всіх відправляють одразу воювати. 

Відповідно, відправляють в першу хвилю наступу. Там 99% ймовірність, що вони просто загинуть", - пояснив очільник ОВА.

Також читайте: Вперше за довгий період із Сєверодонецька евакуйовано 17 осіб. В місті залишається близько 10 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

депортація Гайдай ЛОГА
Український джехад буде свинособак депортувати до кабзона.
14.05.2022 20:51 Відповісти
Знаючи скільки там вати, може воно і к кращему, усі хто хоче - знайдуть спосіб як з'їбатися з рашки, інші хто так хотів руського миру най там і сидять
14.05.2022 21:03 Відповісти
Чоловіки які не чинили спротив тепер попадуть до рашистів...Іронія долі...
14.05.2022 22:17 Відповісти
Путина - к Каддафи
15.05.2022 01:11 Відповісти
Нормальні чоловіки ніколи не підуть стріляти в українців. Значить там одні колоборанти!
15.05.2022 01:22 Відповісти
 
 