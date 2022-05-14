Нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, - МЗС

Міністерство закордонних справ радить російському режиму не втручатися у справи України на її шляху до європейської інтеграції.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії", - заявив Ніколенко.

За його словами, "русский мир" базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - додав Ніколенко.

