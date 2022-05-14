УКР
Новини
9 852 29

Нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, - МЗС

путін

Міністерство закордонних справ радить російському режиму не втручатися у справи України на її шляху до європейської інтеграції.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії", - заявив Ніколенко.

За його словами, "русский мир" базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - додав Ніколенко.

Автор: 

Топ коментарі
+28
Точніше смердюче свиняче рило...
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
+19
Нехай кацапсінський режим ІДЕ НАХУŪ!!!
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
+19
показати весь коментар
14.05.2022 21:01 Відповісти
Точніше смердюче свиняче рило...
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
кацапське смердюче рило, ображати свиней не будемо, вони сало нам дають...
показати весь коментар
14.05.2022 21:43 Відповісти
Нехай кацапсінський режим ІДЕ НАХУŪ!!!
показати весь коментар
14.05.2022 20:53 Відповісти
Що то він на фото робить? Сподіваюся кров відхаркує.
показати весь коментар
14.05.2022 20:54 Відповісти
зуба дістає
показати весь коментар
14.05.2022 20:57 Відповісти
а вы поставьте себя на место димона, вована и их жен, любовниц, спиногрызов - десятилетиями ощущали свое превосходство во дворцах Тосканы, Неаполя, Рима, Версаля, взирая свысока на нищих гевропейцев... а тут такое - родные ***** с неблагодарными холопами. и мысль в голове - за что и как надолго? тут и не так взвоешь
показати весь коментар
14.05.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 21:01 Відповісти
ВЫСЕРЫ ОТ МЕДВЕДЕВЫА ДИМОНА НАРКОМАНА АЛКАША....-
1.Нам России плевать что G7 и иные не признают границ России с аннексированными у Украины территориями!!!!!!
2. Пусть в Европе не забывают- что Россия будет использовать тактическое ядерное оружие а на Лобном месте Красной площади в Москве мы будем казнить нацистов Украины- четвертованием...

****** *********....
показати весь коментар
14.05.2022 21:03 Відповісти
О як рве пердак
показати весь коментар
14.05.2022 21:10 Відповісти
Де цей мінізамХуúла висрало? Певне знову з бодуна. Хоча й дивуватись вже нічому.
показати весь коментар
14.05.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 21:05 Відповісти
Ця інфа називається "***** ПНХ"
показати весь коментар
14.05.2022 21:07 Відповісти
..."пусть занимается своими делами" - немного неграмотно заявил чиновник. Да русия действительно занимается своими делами тоесть оккупацией Украины.
показати весь коментар
14.05.2022 21:10 Відповісти
РабZeя хана Батия назавжди залишиться у 13 сторіччі...
показати весь коментар
14.05.2022 21:11 Відповісти
Проблема в тому, що російський режим якраз в Україні вирішує свої проблеми, бо якщо Україна не зможе стати успішною, то це автоматично подовжить життевий цикл їхнього режиму.

І навпаки - наша перемога різко підвищить вирогідність падіння їхнього режиму, тим чи іншим шляхом.
показати весь коментар
14.05.2022 21:15 Відповісти
чому рсня так швидко пройшла з Криму?- 23 Чорнобаївка
як врятувати Маріуполь? - бої на банковій були
хто злив Південь? - а у путєна піздєцома І так далі...
показати весь коментар
14.05.2022 21:16 Відповісти
1000-річний шлях розвитку Росії - "Самі жити не можемо і вам не дамо". Це зрозуміли ті країни, які безпосередньо мають кордон із Росією та як виняток Великобританія.
Всі інші виходять із принципу - "Цього бути не може, тому що цього не може бути ніколи". І тому треба з ними поговорити, пояснити і вони зрозуміють. А вони не зрозуміють. Не здатні зрозуміти.
Де ви, новий Рональд Рейган, нова Маргарет Тетчер, новий Папа Іван-Павло Другий, який скажуть, що з Імперією Зла треба не домовлятися, а її треба знищити. Вони знали, що треба робити і знали, як це зробити.
показати весь коментар
14.05.2022 21:16 Відповісти
Не піддавайтесь кремлівській брехні про 1000 річний шлях розвитку "росії". До кражі назви в 1721 р. була Московія, яка в свою чергу вилізла з гнилих угро-фінських болот з допомогою Золотої Орди, це було ніяк не 1000 років назад... аж неповних 800 р.
показати весь коментар
14.05.2022 22:05 Відповісти


Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·
https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1525525708130369539 1 ч

Дебіли з МВС вирішили під час війни включити 128 камер спостереження 24/7 на дорогах! Мабуть щоб рашисти могли бачити пересування військової техніки, вантажів, бензовозів і т.п. ...
показати весь коментар
14.05.2022 21:23 Відповісти
АраХАМия арестован?
показати весь коментар
14.05.2022 21:28 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 01:25 Відповісти
АраХАМия арестован?Он же обещал рашистам нейтральный статус и демилитаризацию?
показати весь коментар
14.05.2022 21:30 Відповісти
"нехай плак плак", как сопливые дети.
С рпками нужно говорить на понятном им языке, по типу как сказал карлик-гидроцефал про границы Украины - "рыгать мы хотели на пасти скаулящих свиней в орковской ********** касемо Украины". Пусть гироцефал придёт и заставит, если может
показати весь коментар
14.05.2022 21:57 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
14.05.2022 22:23 Відповісти
рашистские твари пошли по беспределу

медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины

Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7


Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»

рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.

Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.

G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»

Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed
показати весь коментар
14.05.2022 23:33 Відповісти
О, ця риторика вже щось нагадує про автентичність!
показати весь коментар
15.05.2022 01:18 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 01:23 Відповісти
 
 