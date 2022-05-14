Нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, - МЗС
Міністерство закордонних справ радить російському режиму не втручатися у справи України на її шляху до європейської інтеграції.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії", - заявив Ніколенко.
За його словами, "русский мир" базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.
"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - додав Ніколенко.
1.Нам России плевать что G7 и иные не признают границ России с аннексированными у Украины территориями!!!!!!
2. Пусть в Европе не забывают- что Россия будет использовать тактическое ядерное оружие а на Лобном месте Красной площади в Москве мы будем казнить нацистов Украины- четвертованием...
****** *********....
І навпаки - наша перемога різко підвищить вирогідність падіння їхнього режиму, тим чи іншим шляхом.
як врятувати Маріуполь? - бої на банковій були
хто злив Південь? - а у путєна піздєцома І так далі...
Всі інші виходять із принципу - "Цього бути не може, тому що цього не може бути ніколи". І тому треба з ними поговорити, пояснити і вони зрозуміють. А вони не зрозуміють. Не здатні зрозуміти.
Де ви, новий Рональд Рейган, нова Маргарет Тетчер, новий Папа Іван-Павло Другий, який скажуть, що з Імперією Зла треба не домовлятися, а її треба знищити. Вони знали, що треба робити і знали, як це зробити.
Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·
https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1525525708130369539 1 ч
Дебіли з МВС вирішили під час війни включити 128 камер спостереження 24/7 на дорогах! Мабуть щоб рашисти могли бачити пересування військової техніки, вантажів, бензовозів і т.п. ...
С рпками нужно говорить на понятном им языке, по типу как сказал карлик-гидроцефал про границы Украины - "рыгать мы хотели на пасти скаулящих свиней в орковской ********** касемо Украины". Пусть гироцефал придёт и заставит, если может
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed