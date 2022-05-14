Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Донеччини окупантами, 4 особи отримали поранення, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донецької області, внаслідок чого загинули троє цивільних. Четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

