Письменник Стівен Кінг про війну в Україні: "Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха"
Відомий американський письменник Стівен Кінг вважає, що президент РФ Володимир Путін недооцінив Україну.
Про це Кінг написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+39 Ella Olyas
показати весь коментар14.05.2022 22:14 Відповісти Посилання
+37 Яр Холодний
показати весь коментар14.05.2022 21:18 Відповісти Посилання
+36 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.05.2022 21:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4tyowlVUM
Вулверин от нечего делать кошмарит (будем считать русского) медведя
Самогубця якийсь...
Спасибо Кингу и Слава Украине!!!
"У американцев и британцев шок":
работу украинских военных оценил доброволец из Южной Кореи
Бывший морской котик из Южной Кореи Кен Ри, который в начале марта прибыл в Украину, чтобы помочь бойцам Иностранного легиона в отражении российского вторжения, объяснил, что его впечатлило в украинских военных.
"Они исключительные профессионалы - очень хорошо подготовленные бойцы",
Вместе с тем он подчеркнул, что есть и сложности из-за большой культурной и ментальной разницы. В частности, боец говорит, что американские, британские как и корейские военные тратят очень много времени на планирование операций.
"Украинские бойцы другие, они как вспышка - просто идут и воюют, импровизируя. Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок, из-за большой разницы в подходах к организации боя",
Он знает что говорит. У него уже есть опыт ведения боевых действий во время освобождения заложников и других контртеррористических операций в Сомали, во время войны в Ираке и теперь в Украине, он получает совсем другие впечатления.
Були.
але навіть з тим всим він все одно не дооцінив це так , але про болонку це досить некоректно
- Путін думав- та невже?
"Наследник мрачной ВэЧеКа
Был в холуях у Собчака..."
и откуда у него ум, чтобы думать?
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Вот, посмотрите как россомаха нагло "отжимает" у двух волков их добычу и те НИЧЕГО не могут поделать.
https://www.youtube.com/watch?v=y91fiD70Iiw
А здесь опять "отжим" у одного волка, Волк бежит, поджав хвост и жалобно скуля.
https://www.youtube.com/watch?v=IQZhPtanMwg
А здесь вулверин гоняет 6 волкодавов
https://www.youtube.com/watch?v=GxyaU9Hw7Ew
Барсук-медоед практически бессмертное животное, поэтому он никого не боится. У него очень толстая шкура, которую не могут прокусить ни одни клыки, при этом он может внутри этой шкуры вращаться во все стороны. Она живёт практически независимо от него, как шуба на человеке.
Петру 1-му подкинули эту гнилую идейку назвать всех скопом "русскими",
а она не работает.