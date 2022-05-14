УКР
Письменник Стівен Кінг про війну в Україні: "Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха"

кінг

Відомий американський письменник Стівен Кінг вважає, що президент РФ Володимир Путін недооцінив Україну.

Про це Кінг написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Письменник Стівен Кінг про війну в Україні: Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха 01

Читайте також: Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією

путін володимир (24851) Кінг Стівен (6)
+39
14.05.2022 22:14 Відповісти
+37
Росомаха - найбільша з "куниць" Це той самий "медоїд", тільки вдвічі більший і живе не в Африці, а в тайзі! (І мед росомаха теж любить і їсть - громить "борті" у фінських бджолярів)
14.05.2022 21:18 Відповісти
+36
///
"У американцев и британцев шок":
работу украинских военных оценил доброволец из Южной Кореи



Бывший морской котик из Южной Кореи Кен Ри, который в начале марта прибыл в Украину, чтобы помочь бойцам Иностранного легиона в отражении российского вторжения, объяснил, что его впечатлило в украинских военных.

"Они исключительные профессионалы - очень хорошо подготовленные бойцы",

Вместе с тем он подчеркнул, что есть и сложности из-за большой культурной и ментальной разницы. В частности, боец говорит, что американские, британские как и корейские военные тратят очень много времени на планирование операций.
"Украинские бойцы другие, они как вспышка - просто идут и воюют, импровизируя. Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок, из-за большой разницы в подходах к организации боя",

Он знает что говорит. У него уже есть опыт ведения боевых действий во время освобождения заложников и других контртеррористических операций в Сомали, во время войны в Ираке и теперь в Украине, он получает совсем другие впечатления.
14.05.2022 21:26 Відповісти
Скоріше модоїд з семейства куниць.
14.05.2022 21:15 Відповісти
Росомаха - найбільша з "куниць" Це той самий "медоїд", тільки вдвічі більший і живе не в Африці, а в тайзі! (І мед росомаха теж любить і їсть - громить "борті" у фінських бджолярів)
14.05.2022 21:18 Відповісти
Може король жахів мав на увазі Росомаху з Людей-Х?
14.05.2022 21:28 Відповісти
14.05.2022 22:14 Відповісти
Вот доказательство к рисунку:
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4tyowlVUM

Вулверин от нечего делать кошмарит (будем считать русского) медведя
14.05.2022 22:52 Відповісти
Куницеві усі - звірятка, що треба Росомахи найбільший за розміром вид і не жахаються ведмедів, тож аналогія з Україною непогана
14.05.2022 21:21 Відповісти
Це все підродина борсуків. Росомаха, медоїд, борсук. Всі вони дуже затяті, коли йдеться про їхній суверенітет.
14.05.2022 21:23 Відповісти
У США росомаху називають "Скунсовий ведмідь"
14.05.2022 21:54 Відповісти
Первый раз слышу.
14.05.2022 22:54 Відповісти
Помнится, как барсук вцепился сначала в сапог, а потом в покрышку самолёта ("Наверное, Боги сошли с ума 2")
15.05.2022 04:24 Відповісти
Шикарное сравнение. Росомаха не боится ни волков ни медведей. И практически не поддается дрессировке
14.05.2022 21:50 Відповісти
14.05.2022 21:59 Відповісти
нет кацап - сказали росомаха значит росомаха
15.05.2022 22:09 Відповісти
вІдомий!
14.05.2022 21:15 Відповісти
пуцин погано вчив історію.
Самогубця якийсь...
14.05.2022 21:15 Відповісти
Не путлэр, а *братський старший брат йбаний*! думали ми все забули, думали ми слабкі.
14.05.2022 21:16 Відповісти
...Отут я просив би, щоб ні в кого не було ілюзій, що їх штовхнули і рішення прийняв Путін: там в голові сміття таке, що нас не повинно бути. Принципово не повинно бути. Це як Геббельс доповідав Гітлеру, що після війни з українців треба робити фарш. Тут не повинно бути ніяких ілюзій - це орда. Як в літописі написано: прийшли в Київ, грабували Десятинну, людей нищили. Це точно така поведінка і історично вона не мінялась. Як було під час походів Боголюбського, так і лишилась в Муравйова, який мітив у будинок Грушевського, де жила його мама. І ці точно так. Вони прийшли знищити все, що тут є. Перше - людей, друге - матеріальну культуру. -
14.05.2022 21:56 Відповісти
Різниця є, поза тим. Тоді воювали, здебільшого кацапи. Зараз відносна більшість - нацменшини.
показати весь коментар
14.05.2022 22:01 Відповісти
хворе населениіє, і як наслідок - https://youtu.be/Mu2z-LrqCYk?t=1653 діти..
14.05.2022 21:17 Відповісти
Медоед или рассомаха! Эт точно, кинг прав. Кацапы промазали. Это им не Абхазия или сирийское ополчение, это большая и волосатая накрывающая весь кацапстан
14.05.2022 21:18 Відповісти
Красиво сказал. Порвем курицу как тряпку!
Спасибо Кингу и Слава Украине!!!
14.05.2022 21:19 Відповісти
Стівен Кінг-наша відповідь Вам - "Героям Слава!"
14.05.2022 21:19 Відповісти
он ему льстит, говоря что он думал, если бы думал, такого бы не было
14.05.2022 21:23 Відповісти
Нікуя у плєшивого Пєнівайса не вийшло
14.05.2022 21:23 Відповісти
Пєнісвайса.
14.05.2022 21:34 Відповісти
Нажаль, в нас цілі бригади непідготовлених мобілізованих резервістів.
Були.
14.05.2022 21:57 Відповісти
"Росомаха - досить безстрашний і небезпечний звір (з нею порівняємо тільки індійський борсук-медоїд, з того ж сімейства), тому навіть ведмідь при зустрічі з росомахою намагається обійти її стороною."
14.05.2022 21:30 Відповісти
Весь мир думал что росия это медведь. А оказалось что это опухший хомяк
14.05.2022 21:31 Відповісти
всё больше людей начинают понимать КТО победил нацисскую Германию.
14.05.2022 21:33 Відповісти
Я я внатюрлих!
14.05.2022 21:54 Відповісти
Повірте ***** все оцінив , бо не розмістив би озброєний до зубів 200000 контингент навколо України і не завдавав би крилатими ракетами ударів спершу, так що кінг нехай пургу не мете
але навіть з тим всим він все одно не дооцінив це так , але про болонку це досить некоректно
14.05.2022 21:35 Відповісти
«росія - держава-терорист». Х'ю Джекман (Росомаха) підтримав Україну
14.05.2022 21:42 Відповісти
Росомаха звичайна, ссавець з родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96 куницевих (Mustelidae). Вважається надзвичайно лютим хижаком
14.05.2022 21:46 Відповісти
Теперь понятно, чьи деды воевали, а чьи стояли в заградотрядах
14.05.2022 21:48 Відповісти
Героям слава !!
14.05.2022 21:49 Відповісти
Пост показує, що Кінг не розуміє реалій Укаїнсько-Російського сусідства. Українці завжди були россомахою, просто доля так склалася.
14.05.2022 21:53 Відповісти
\\\"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!" \\\
- Путін думав- та невже?

"Наследник мрачной ВэЧеКа
Был в холуях у Собчака..."

и откуда у него ум, чтобы думать?

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
14.05.2022 21:57 Відповісти
Дуже приємне порівняння. Обов'язково переможемо, головне подолати корупцію. Слава Україні!
14.05.2022 22:02 Відповісти
Влучне порівняння...
14.05.2022 22:08 Відповісти
Героям Слава!-пане,Стівен.
14.05.2022 22:10 Відповісти
Сравнение Украины с россомахой от Стивена Кинга вполне логично. В США люди относятся к этому зверю с огромным уважением и трепетом. В основном за его АБСОЛЮТНОЕ бесстрашие, мужество и агрессивность в защите себя и выводка перед ЛЮБОЙ опасностью. Порой его даже считают безбашенным пофигистом. Медведь, пума, рысь или волки для него не имеют значения, когда он защищается. На Ю-тюбе есть видео, когда один этот зверь гоняет стаю волков (5-6 осыбей) и волки отступат с нисчем.

Вот, посмотрите как россомаха нагло "отжимает" у двух волков их добычу и те НИЧЕГО не могут поделать.
https://www.youtube.com/watch?v=y91fiD70Iiw

А здесь опять "отжим" у одного волка, Волк бежит, поджав хвост и жалобно скуля.
https://www.youtube.com/watch?v=IQZhPtanMwg

А здесь вулверин гоняет 6 волкодавов
https://www.youtube.com/watch?v=GxyaU9Hw7Ew
14.05.2022 22:16 Відповісти
"Бог проявил доброту к другим животным, сделав этого парня маленьким и дав ему скорость не более первой и второй передачи" - из комментария
15.05.2022 00:45 Відповісти
Страшнее только медоед, да. Но и этот парень не промах.
15.05.2022 04:18 Відповісти
Никогда такого не слышал

Барсук-медоед практически бессмертное животное, поэтому он никого не боится. У него очень толстая шкура, которую не могут прокусить ни одни клыки, при этом он может внутри этой шкуры вращаться во все стороны. Она живёт практически независимо от него, как шуба на человеке.
15.05.2022 13:17 Відповісти
Сцена з,,Мабуть, боги з'їхали з глузду,,там про росомаха?
14.05.2022 22:18 Відповісти
Ні, там медоїд, меньший брат россомахи.
14.05.2022 22:30 Відповісти
Это у кацапов на проверку армия оказалась болонкой, хотя пафоса до того хватило бы на двух слонов.
14.05.2022 22:32 Відповісти
Я представляю КАКИЕ МОЩНЫЕ сценарии и фильмы будут от ГОЛЛИВУДА... !!!
14.05.2022 22:36 Відповісти
Хорошее сравнение - вот это, батенька, писатель! В статье "Самые опасные в мире" так описывают росомаху: "...росомаха - опасное животное: тот же медведь дорогу ей перейти опасается, да и добычу свою отдаёт почти беспрекословно, оставляя без боя плацдарм противнику. Росомаха не боится ни выстрелов, ни открытого огня. Её можно только убить, если получится. И сколько бы охотник ни убегал, она будет настойчиво косолапить следом - пять километров, пятнадцать, сто, да всю тысячу. Не отстанет, не переключится на другую добычу. Если росомаха рассердилась и начала преследовать человека, то она пойдёт до самого конца.Росомаху в плен не взять! Даже если попадает в капкан, она отгрызает себе лапу и уходит." ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ МЕТАФОРА.
14.05.2022 23:59 Відповісти
А вот это блестящее сравнение. Все таки талант есть талант. Великий писатель подметил филигранно точно. Мдя, расскажите кто нибудь это кремлевскому нацисту. Вот это он попал, так попал. Идиот плешивый. Мы теперь, точно, от него не отстанем, пока не убьем.
15.05.2022 01:07 Відповісти
До окончательного решения сруцькава вопроса.
15.05.2022 03:49 Відповісти
Нет никаких "русских". Есть московиты, калмыки, уйгуры, дагестанцы, буряты, чеченцы, коми, якуты и дальше по списку.
Петру 1-му подкинули эту гнилую идейку назвать всех скопом "русскими",
а она не работает.
15.05.2022 10:50 Відповісти
Стивен Кинг гений, в век которого нам повезло жить. Спасибо за поддержку, смерть кацапам, слава ЗСУ!
15.05.2022 04:20 Відповісти
З Україною території Росії перетворюються в імперію-без України то просто тупа сіра орда
15.05.2022 06:16 Відповісти
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, "лохматка" беззубая
15.05.2022 07:54 Відповісти
 
 