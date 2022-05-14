УКР
Рашисти з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району на Дніпропетровщині

град,рф

Російські окупанти 14 травня обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина, сьогоднішній день минув відносно спокійно. Протягом дня окупанти кілька разів з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ворог не може увійти на територію Дніпропетровської області, бо захист рубежів суттєво посилений.

"Тому окупанти, вдаючись до таких обстрілів, хочуть "скувати" наших захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки", - пояснив Лукашук.

Топ коментарі
+8
так йому гугл перекладає з російської приграничный, а сам він української не знає

москаль курва
показати весь коментар
14.05.2022 22:06 Відповісти
+6
що означає "прикордонні"?
показати весь коментар
14.05.2022 21:58 Відповісти
+6
бл*ть!!! в ТГ цього діяча дійсно написано "прикордонні"... с*ка, ну ти ж маєш напевно вищу освіту або принаймні середню...
показати весь коментар
14.05.2022 22:02 Відповісти
Машинний перекладач певно хотів сказати прилеглі.
показати весь коментар
14.05.2022 22:07 Відповісти
ага, прилеглі до адміністративної межі

тож в цілому релевантніше було б примежові

але хтіти від москаля релевантності (доречності) - це вже на кшталт очікування чуда
показати весь коментар
14.05.2022 22:14 Відповісти
"чуда"? здається, це мова окупанта?
тримайте безкоштовний урок української: ДИВО
показати весь коментар
15.05.2022 00:24 Відповісти
А можливо їм там кордон ввижається?
показати весь коментар
14.05.2022 23:43 Відповісти
Ну всі ж кричать на мене, коли я пишу що 'на верху' Херсонщину звільняти не збираються. А я з цим не згодна і буду піднімати постійно тему Херсонщини допоки не побачу приготувань до наступу і сам наступ зі свого вікна! Херсонщину треба звільняти не лише тому що це наша земля, а тому що це 2й тил рашистів на Донбасі через перешийок!
показати весь коментар
15.05.2022 10:37 Відповісти
Орки , вас чекає страшна смерть на українській землі , тому тікайте , якщо є така можливість , та дайте нам , украінцям , спокій !!
показати весь коментар
14.05.2022 22:00 Відповісти
чому страшна смерть? Багато з них здохнуть швидко і відносно безболісно.
показати весь коментар
14.05.2022 22:05 Відповісти
ПРИКОРДОННІ???
показати весь коментар
14.05.2022 22:02 Відповісти
А вас лише це слово занепокоїло? А фраза '"скувати" наших захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки' не занепокоїла? Криворізький напрямок як і Миколаївський - це все один Херсонський напрямок! Тобто офіційна особа заявила, що є плани перекидання з херсонського напрямку військ кудись ( вочевидь на Донбас) - це найтупіший маразм! Немає цензурних слів для цих планів!
показати весь коментар
15.05.2022 10:42 Відповісти
Орки 155 долетить до кожного з вас рано чи пізно
показати весь коментар
14.05.2022 22:05 Відповісти
где там люськин кореш мураев?
показати весь коментар
14.05.2022 22:06 Відповісти
цілодобові бомбордування дніпровщини тривають більше двох місяців (гугл-перекладач)
показати весь коментар
14.05.2022 22:13 Відповісти
во во,а в соседней ветке диванные стратеги любители Дрыстовича у кацапов уже капитуляцию принимают.
показати весь коментар
14.05.2022 23:33 Відповісти
Редакція цензор.нет!
З якою країною Дніпропетровська область має спільний кордон?
Просто хотів би уточнити...
показати весь коментар
14.05.2022 22:19 Відповісти
є таке поняття як внутрішні адміністративні кордони...
тому думаю саме вони і мались на увазі, як кордони району або області, тобто прикордонні обласні (районні) території...
а як Вам видається правильним назвати ці території ? (на кордоні з іншою областю)
у Дніпропетровської області є спільні кордони з декількома областями...
наприклад денний звіт:
Ворог не перетнув кордони Дніпропетровської області. Всі напрямки контролюють Збройні Сили України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук.
показати весь коментар
14.05.2022 23:08 Відповісти
Це питання не до редакції, а до Миколи Лукашука, голови ОВА! А він в свою чергу не головнокомандувач і навіть не військовий! Він лише озвучує ситуацію в реальному часі і проговорився про 'плани'.
показати весь коментар
15.05.2022 10:48 Відповісти
 
 