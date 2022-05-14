Рашисти з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району на Дніпропетровщині

Російські окупанти 14 травня обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина, сьогоднішній день минув відносно спокійно. Протягом дня окупанти кілька разів з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ворог не може увійти на територію Дніпропетровської області, бо захист рубежів суттєво посилений.

"Тому окупанти, вдаючись до таких обстрілів, хочуть "скувати" наших захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки", - пояснив Лукашук.

Також читайте: Рашисти з мінометів обстріляли Сумщину, жертв немає, - Живицький. ФОТОрепортаж