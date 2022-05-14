УКР
З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 27 одиниць техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 14 травня воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 8 танків;

• 5 артилерійських систем;

• 9 одиниць бойової броньованої техніки;

• 5 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та 1 тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Нормас
14.05.2022 22:18 Відповісти
Враг применяет авиацию, а сбитых самолетов нет. Хотелось бы знать, почему.
14.05.2022 22:20 Відповісти
Вони на низькому треку. Радари не беруть. Імхо.
14.05.2022 22:30 Відповісти
А Стінгери для чого?
14.05.2022 22:49 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 00:12 Відповісти
 
 