З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 27 одиниць техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 14 травня воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 8 танків;

• 5 артилерійських систем;

• 9 одиниць бойової броньованої техніки;

• 5 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та 1 тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО