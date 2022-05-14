Канада скасувала мита на українську металургійну продукцію
Канада припинила дію наказу про запровадження антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"З серпня 2001 року на плоский гарячекатаний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяло мито в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років нарешті українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати до Канади", — йдеться в дописі.
Посол привітала рішення Канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відбудови опановувати нові ринки.
Нагажаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік усіх торгових мит на товари українських виробників.
