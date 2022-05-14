УКР
Канада скасувала мита на українську металургійну продукцію

канада

Канада припинила дію наказу про запровадження антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З серпня 2001 року на плоский гарячекатаний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяло мито в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років нарешті українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати до Канади", — йдеться в дописі.

Посол привітала рішення Канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відбудови опановувати нові ринки.

Нагажаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 травня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про скасування на рік усіх торгових мит на товари українських виробників.

Только как экспортировать при оккупированном Мариуполе и морской блокаде.
14.05.2022 22:51 Відповісти
Розмова про те чого немає.
14.05.2022 22:53 Відповісти
"Азов - сталь!"

Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання".
14.05.2022 23:14 Відповісти
Китайские военные корабли вошли в территориальные воды Японии.

Четыре китайских патрульных корабля вошли в прибрежную зону японских островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, сообщает телеканал NHK.

Корабли находятся в японских территориальных водах уже несколько часов. Береговая охрана Японии уже направила несколько предупреждений с требованиями покинуть зону.
https://t.me/charter97_org/72936
14.05.2022 22:52 Відповісти
Китайцы-это те же кацапы,только еще подлее(если это ,конечно, возможно),но только умноженные на 10.
Мир еще хлебнет от них неприятностей.Китай поглотит Рашку,но на этом не остановится.
Будет еще создаваться антикитайская коалиция,как сейчас антироссийская.
15.05.2022 08:18 Відповісти
рыгыОналы будут довольны
14.05.2022 22:56 Відповісти
Кітай готовий викупити весь металобрухт. На сьогодні це близько 60 млн.
показати весь коментар
Расчехлились, когда от украинской металлургии осталась половина. У нас на внутреннем рынке уже дефицит металлоизделий. Не до экспорта.
показати весь коментар
