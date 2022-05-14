Рашисти масово завозять хлор до Маріуполя, щоб приховати воєнні злочини, - радник мера Андрющенко
Російські окупанти завозять в Маріуполь хлор для того, щоб приховати наслідки воєнних злочинів.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на щоденний графік роботи кількість трупів зростає кожного дня. Ті маріупольці, які бажають пришвидшити процес, везуть тіла загиблих в Мангуш на подібну процедуру. За хабар, від 10 до 25 тис. грн. колаборанти в Мангуші швидко дають довідку і потім відбувається поховання в братській могилі в Мангуші. Звідсти і її стрімке зростання.
Також надходить інформація про "розконсервацію" історичного кладовища "Некрополь" в Центральному районі Маріуполя. Додаємо координати для можливості отримання та перевірки через стільникові знімки.
Окрім того є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братьских могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків військових злочинів.
У підсумку, окупанти буквально продовжують перетворювати місто на кладовище. Лють. Просто лють", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 9 hrs · Найсвіжіша карта бойових дій. Ми покращуємо ситуацію поблизу Харкова, ворог зумів трохи просунутися на Луганському напрямку. На Ізюмському ворожі атаки захлинаються. На інших фронтах ворог окопується й готується до оборони. І кривава точка - це Маріуполь. Зраджене укрсучвладою й розтерзане звироднілими рашистами місто, як і весь наш південь. Скрізь можна побачити явні ознаки нашого контрнаступу чи його наближення, принаймні, ворог усе більше видихається в цій війні й уже нічого навіть тактично не може відвоювати. Але Маріуполь та доля його оборонців - це справжній біль та почуття безвиході...
469469
34 Shares
Like
Share