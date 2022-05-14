Рашисти масово завозять хлор до Маріуполя, щоб приховати воєнні злочини, - радник мера Андрющенко

Російські окупанти завозять в Маріуполь хлор для того, щоб приховати наслідки воєнних злочинів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на щоденний графік роботи кількість трупів зростає кожного дня. Ті маріупольці, які бажають пришвидшити процес, везуть тіла загиблих в Мангуш на подібну процедуру. За хабар, від 10 до 25 тис. грн. колаборанти в Мангуші швидко дають довідку і потім відбувається поховання в братській могилі в Мангуші. Звідсти і її стрімке зростання.

Також надходить інформація про "розконсервацію" історичного кладовища "Некрополь" в Центральному районі Маріуполя. Додаємо координати для можливості отримання та перевірки через стільникові знімки.

Окрім того є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братьских могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків військових злочинів.

У підсумку, окупанти буквально продовжують перетворювати місто на кладовище. Лють. Просто лють", - розповів він.

