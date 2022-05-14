Міжнародний кримінальний суд направляє в Україну 42 слідчих для фіксації воєнних злочинів армії РФ, - прокурор Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що наступного тижня в Україну відправляться 42 слідчі.

Про це повідомляє інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступного тижня 42 слідчі будуть відправлені в Україну. Це найбільша відправка, яку коли-небудь робила моя установа. 30 з них були прикомандировані урядом Нідерландів, в тому числі судмедексперти та аналітики", - розповів Хан.

За його словами, в першу чергу необхідно досліджувати факти і встановити істину. Хан стверджує, що у суду існують угоди про співпрацю зі Спільною слідчою групою, створеною Польщею, Литвою та Україною.

Прокурор зазначив, що МКС зможе отримати доступ до загальних документів, однак не збирається ділитися всіма своїми документами, оскільки зобов'язані стежити за діями всіх сторін у конфлікті.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання воєнними злочинами.