УКР
РФ не відправляє до України військових з Москви та Санкт-Петербурга, щоб уникнути "революційних рухів", - Денисенко

рф

Аналіз офіційної статистики по співвідношенню втрат серед окупантів залежно від регіону Росії, дозволяє зробити висновки, що російське військове командування намагається не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Статистика дуже цікава. На першому місці за кількістю офіційних втрат, які дає російська статистика – це Бурятія, там 99 осіб на 100 тис. населення. Потім іде Дагестан та ряд інших регіонів", - розповів він.

"Найменше втрат – це Ямало-Ненецький округ, але це не показово, оскільки там більшу частину жителів регіону просто не можна призвати в армію і взагалі, дуже маленька чисельність населення. На другому та третьому місті, з найменшою чисельністю втрат, знаходяться відповідно Москва та Санкт-Петербург.

Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у 420 разів нижча, ніж в Бурятії. Тобто в російській столиці втрати складають буквально 2-3 особи на 15 млн жителів. В Санкт-Петербурзі приблизно такі самі цифри співвідношення", - додав Денисенко.

Радник глави МВС пояснив, чому, на його думку, російські військові командувачі намагаються не посилати мешканців Москви та Санкт-Петербурга на передову в Україні.

"По-перше, російські командувачі намагаються робити так, щоб мешканці цих міст не доходили до так званої "нульовки" на фронті. По-друге, якщо призовники з Москви та Санкт-Петербурга гинуть або зникають безвісти на території України, щоб не було ніяких офіційних похоронів та траурних історій безпосередньо в Москві", - наголосив Денисенко

Радник глави МВС пояснив, що російське військове керівництво просто "перекидає" столичних призовників до інших регіонів.

"Умовно кажучи, "москвич", але зачислений до умовної "Рязані", - додав Денисенко.

Він вважає, що Путін та його оточення чітко розуміють, що всі революції, які були в історії, починалися саме в столицях.

"Вони бережуть спокій та відчуття безпеки у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб ні в якому разі не почалися прояви непокори. Тому що саме з цих міст можуть починатися певні революційні рухи в Росії", - зазначив Денисенко.

+24
Це поки буряти не закінчились.
15.05.2022 00:09 Відповісти
+19
Революційні рухи на росіі? Від кого? Від генетичних рабів? Та коли чиновники вишикують те їбане стадо в шеренгу і почнуть срати їм на голови, вони лише задоволено киватимуть гривою і проситимуть добавки. Головне, щоб їм завчасно нагадали про вялічіє. На тих гівноїдів вистачить і трьох омонівців.
15.05.2022 00:21 Відповісти
+15
Коли служив в армії (86-88), москвичів найбільше чмирили.
15.05.2022 00:21 Відповісти
Там вистачає сміття з різних іпєнєй.
15.05.2022 00:09 Відповісти
15.05.2022 00:09 Відповісти
Бурякам исчё в пажарах гареть у бурякостане.
15.05.2022 00:13 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 00:11 Відповісти
Радник голови МВС? Так Антоніна Геращенко теж радник. Що вони там всі радять? В яку сауну з дівчатами з'їздити?
15.05.2022 00:11 Відповісти
з москви і пітера то люди іншого сорту і це ті що не фашисти
15.05.2022 00:16 Відповісти
На росіі всі фашисти
15.05.2022 01:00 Відповісти
Та це не врятує цих зашмаркляних під*расів тьмутаракані. Із Афгана, Чечні теж масквічєй і лєнінградцєв "відвантажували" паполнай. Піз*ец расєє неізбєжєн - как крах савєцкагасаюза.
15.05.2022 00:16 Відповісти
15.05.2022 00:21 Відповісти
Вони і є чмо(человек московской области)
15.05.2022 12:06 Відповісти
или человек с чМонина (місто на околиці "оркофагену")
15.05.2022 18:48 Відповісти
15.05.2022 00:21 Відповісти
Правильно - хай чернь дохнет за плешивого гомункула...)))
15.05.2022 00:27 Відповісти
Мда, з революціями він дійсно перебрав лишку.
Ті їхні заколоти для зміни царів і залишаються заколотами, як би їх не називали.
15.05.2022 00:33 Відповісти
кажется у провластной бибиной шайки нет лимита на тупость ....

средняя зарплата в орчей армии - 30 000 рублей
кто из Москвабада пойдет на контракт в 30 000 рублей, если там зарплата в 40 000 рублей считается чуть выше плинтуса?

там у них еще куча всяких калмыйкий, алтаев и красноярских краев есть, прежде чем Москвабад "распаковывать"
15.05.2022 00:43 Відповісти
На кацапосайтах була інфа недавно що набирають орків на контракт при зарплаті в 300тисяч ржублей в місяць.
15.05.2022 01:12 Відповісти
нашому чорнозему все одно звідки відправлять..гниють однаково
15.05.2022 07:16 Відповісти
Сколько общаемся с Москвой, москвичи в большинстве против Путина, они и сами не поедут. А если будут настаивать - поднимут бунт
15.05.2022 10:27 Відповісти
Чернь должна умирать!
15.05.2022 10:49 Відповісти
 
 