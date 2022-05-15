РФ не відправляє до України військових з Москви та Санкт-Петербурга, щоб уникнути "революційних рухів", - Денисенко

Аналіз офіційної статистики по співвідношенню втрат серед окупантів залежно від регіону Росії, дозволяє зробити висновки, що російське військове командування намагається не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Статистика дуже цікава. На першому місці за кількістю офіційних втрат, які дає російська статистика – це Бурятія, там 99 осіб на 100 тис. населення. Потім іде Дагестан та ряд інших регіонів", - розповів він.

"Найменше втрат – це Ямало-Ненецький округ, але це не показово, оскільки там більшу частину жителів регіону просто не можна призвати в армію і взагалі, дуже маленька чисельність населення. На другому та третьому місті, з найменшою чисельністю втрат, знаходяться відповідно Москва та Санкт-Петербург.

Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у 420 разів нижча, ніж в Бурятії. Тобто в російській столиці втрати складають буквально 2-3 особи на 15 млн жителів. В Санкт-Петербурзі приблизно такі самі цифри співвідношення", - додав Денисенко.

Радник глави МВС пояснив, чому, на його думку, російські військові командувачі намагаються не посилати мешканців Москви та Санкт-Петербурга на передову в Україні.

"По-перше, російські командувачі намагаються робити так, щоб мешканці цих міст не доходили до так званої "нульовки" на фронті. По-друге, якщо призовники з Москви та Санкт-Петербурга гинуть або зникають безвісти на території України, щоб не було ніяких офіційних похоронів та траурних історій безпосередньо в Москві", - наголосив Денисенко

Радник глави МВС пояснив, що російське військове керівництво просто "перекидає" столичних призовників до інших регіонів.

"Умовно кажучи, "москвич", але зачислений до умовної "Рязані", - додав Денисенко.

Він вважає, що Путін та його оточення чітко розуміють, що всі революції, які були в історії, починалися саме в столицях.

"Вони бережуть спокій та відчуття безпеки у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб ні в якому разі не почалися прояви непокори. Тому що саме з цих міст можуть починатися певні революційні рухи в Росії", - зазначив Денисенко.

