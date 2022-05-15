Шахраї крадуть дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН, - Держспецзв’язок

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову шахрайську схему з використанням тематики грошової допомоги від ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.

Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".

