"Взаємодія на шляху до членства в ЄС": Шмигаль провів перемовини із фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів дружню, змістовну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний за лідерство в підтримці України. Обговорили співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. А також взаємодію на шляху України до членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія (2294) фон дер Ляєн Урсула (893) Шмигаль Денис (4824)
Для того щоб вступити в ЕС треба звільниться Шмигалю, Гетманцеву, Мелованову, Зелі, Єрмаку, та Подоляку, а Беню здати правосуддю США.
15.05.2022 09:01
 
 