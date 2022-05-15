"Взаємодія на шляху до членства в ЄС": Шмигаль провів перемовини із фон дер Ляєн
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів дружню, змістовну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний за лідерство в підтримці України. Обговорили співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. А також взаємодію на шляху України до членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.
