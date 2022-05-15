Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА

Російські окупанти наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни у Мелітополі намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес", - йдеться в повідомленні.

Також у районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом "утиск хребта". Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування.

