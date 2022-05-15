УКР
Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА

завод

Російські окупанти наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни у Мелітополі намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес", - йдеться в повідомленні.

Також у районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом "утиск хребта". Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування.

eti urody mogut tolko vse tam izgaditj - proizvesti oni nemogut nichevo, krome govna.
15.05.2022 00:50 Відповісти
Читайте "хотят вывезти уцелевшее оборудование"
15.05.2022 01:01 Відповісти
Х.уй в рот, підори!
15.05.2022 01:24 Відповісти
Польовий військкомат запрацює, орки в цьому мастаки.
15.05.2022 02:10 Відповісти
► "Утиск хребта"?! То, напевно, значить таки добряче хвости прищемили сучим синам, в буквальному розумінні, бо хвіст - то продовження хребта, а у цих виродків роду людського ще й не такі деградантсько-рудиментарні атавізми мають бути в наявності - "лішняя храмасома" і всяке таке.
15.05.2022 03:12 Відповісти
щоб там вони не намагались-вийде одне-дерь**мо
15.05.2022 07:12 Відповісти
Бо вони дєрмодемони, прислужники сатани, ці недОлюди.
15.05.2022 08:47 Відповісти
Рембати вже не справляються з потоком розбитої техніки? А на заміну ще не надійшла з Росії? А що поробиш? На базах зберігання - старий розкрадений хлам, який перед відправкою на фронт ще й відновлювать треба Не здивуюся, якщо зараз почне поступать техніка, яка тільки їздить зможе, але воювать - ні! А "заводським" підказка - якщо хочуть, щоб повернулась Україна, то є добрий привід "поітальянить", посилаючись на непідготовленість до ремонту військової техніки і відсутність досвіду!
