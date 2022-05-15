Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА
Російські окупанти наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни у Мелітополі намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес", - йдеться в повідомленні.
Також у районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом "утиск хребта". Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nav svargi
показати весь коментар15.05.2022 00:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Robin Bobin #188213
показати весь коментар15.05.2022 01:01 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Igor Makan
показати весь коментар15.05.2022 01:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
viktor donovan
показати весь коментар15.05.2022 02:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Turbodisco Adept
показати весь коментар15.05.2022 03:12 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Alex Sav #513490
показати весь коментар15.05.2022 07:12 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Евгений Агро
показати весь коментар15.05.2022 08:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар15.05.2022 09:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль