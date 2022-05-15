УКР
Новини
6 425 18

Туреччина не зачиняє двері для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - речник Ердогана

калин

Туреччина не зачиняє двері для вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, але хоче переговорів зі скандинавськими країнами та придушення терористичної діяльності, передусім у Стокгольмі.

Про це заявив радник президента Ердогана Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не зачиняємо двері. Але ми взагалі порушуємо це питання як питання національної безпеки Туреччини", - сказав він.

Калин зазначив, що Робітнича партія Курдистану (PKK) збирає кошти та вербує в Європі, а її присутність є "сильною, відкритою та визнаною", зокрема у Швеції. Тому вихід називає "зрозумілим" - припинити дозволяти існування PKK у всіх проявах та її активність.

"Членство в НАТО - це завжди процес. Ми подивимося, як справи підуть. Але це перший момент, на який ми хочемо звернути увагу всіх союзників, а також шведської влади… Звичайно, ми хочемо вести дискусію, переговори зі шведськими колегами", - додав він.

Автор: 

НАТО (6824) Туреччина (3684) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771) Швеція (996)
Топ коментарі
+6
турки хотят поторговаться
дурной пример венгрии заразителен...
показати весь коментар
15.05.2022 01:06 Відповісти
+4
франция с германией тоже не закрывали двери в 2008, и до сих пор не закрывают. Похоже, теперь шведам и финнам начнут рассказывать, как стандарты нато бороздят большой театр
показати весь коментар
15.05.2022 00:58 Відповісти
+4
Не смешите тут никого. Украина с Петуховичем в НАТО? Ага. Главная проблема на нынешнем этапе это полный слив в первые 3 дня войны от зебилов. Потом просто поняли, что не схавают и сетуют их сразу.
показати весь коментар
15.05.2022 01:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Шо, США вставили пістона ЕРдогану?
показати весь коментар
15.05.2022 00:53 Відповісти
франция с германией тоже не закрывали двери в 2008, и до сих пор не закрывают. Похоже, теперь шведам и финнам начнут рассказывать, как стандарты нато бороздят большой театр
показати весь коментар
15.05.2022 00:58 Відповісти
Не смешите тут никого. Украина с Петуховичем в НАТО? Ага. Главная проблема на нынешнем этапе это полный слив в первые 3 дня войны от зебилов. Потом просто поняли, что не схавают и сетуют их сразу.
показати весь коментар
15.05.2022 01:12 Відповісти
Петуховичів тоді не було при владі, це жульки почали пищати про референдум на догоду рашистам
показати весь коментар
15.05.2022 08:56 Відповісти
Он все равно бы к власти пришёл. Так что на зеркало пенять не нужно. Точно также как и сейчас с зебильем. За войну голосовали в 2019.
показати весь коментар
15.05.2022 10:14 Відповісти
Так не варто казати, майбутнє нікому не відоме. Але після отруєння все до того йшло, хоча цього могло і не статися при бажанні заходу і президента Ющенка.

Відсутність адекватної реакції з супротиву українського народу, представників правоохоронних структур на нав'язаних країні ворожим промокшанським олігархатом кандидатів у президенти завжди закінчувалося кров'ю після їх приходу до влади з основною метою: просування та утвердження інтересів ворога на шкоду державі. Уже троє це довели.

Сподіваюся такого більше не повториться і промосковський місцевий олігархат буде усунутий від влади і в державі таки запанує демократія.
показати весь коментар
16.05.2022 00:22 Відповісти
турки хотят поторговаться
дурной пример венгрии заразителен...
показати весь коментар
15.05.2022 01:06 Відповісти
oni i nam palki v kalosa stavili....oni takye , ljubjat povypendrivatsa
показати весь коментар
15.05.2022 01:20 Відповісти
С мадярами все оказалось просто - заплатите им 1 млрд. дол. (800 млн. евро) за неудобство от эмбарго и не будет никакого вето. Кажется Александр Македонский говорил, что осел нагруженный золотом открывает ворота любой крепости.
показати весь коментар
15.05.2022 08:57 Відповісти
А где вы видели другого турка? Конечно он во всем снимет выгоду для себя и получает удовольствие от самого процесса торга. Но при хорошем переговорщике можно вообще оставить все как есть, но надо поторговаться.
показати весь коментар
15.05.2022 09:55 Відповісти
це проста відмазка. ясно ж сказали - курди вольготно себе почувають у всій Європі, зокрема у Швеції. османів зрозуміти можна, їх бюіля 500 тис на заробітках в рузге. А рузге може відомстити за голосування, це вони враз можуть. От і головний осман на канаті.... он венгерка також виявила повагу а потім в цьому стилі-поважайте права венгрів у закарпатті. Тобто, ми не проти але......
показати весь коментар
15.05.2022 01:38 Відповісти
Осман - ми не проти, але..... венгерка - ми не проти але........ зараз ще одні мироблюці австріяки - ми не проти, але....
показати весь коментар
15.05.2022 01:39 Відповісти
Слушай Ленинград, я тебе спою, финны вертят тебя на #ую.
показати весь коментар
15.05.2022 03:32 Відповісти
А ещё на евреев гонят, похоже что там где прошел Эрдоган, еврею делать нечего)) во всем хочет свою выгоду иметь. С другой стороны без этого в этом мире никуда. То есть, просто будут торговаться
показати весь коментар
15.05.2022 04:04 Відповісти
Так недарма ж їхню релігію заснували аравійські торгаші. Правда, в ті часи купця важко було відрізнити від розбійника.
показати весь коментар
15.05.2022 08:48 Відповісти
хто захоче той и вступе в нато - і перелом на все це зробила Украина а Украіна це весь народ от малого до великого
показати весь коментар
15.05.2022 04:13 Відповісти
От би хтось спитав Реджепа, а як там справа з "турецькою республікою кіпр", яка тримається на багнетах та гарматах реджепового війська?
показати весь коментар
15.05.2022 08:51 Відповісти
Іще б цим придуркам зачиняти двері НАТО - виженуть самих, причин для того досталь
показати весь коментар
15.05.2022 10:58 Відповісти
 
 