Туреччина не зачиняє двері для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - речник Ердогана
Туреччина не зачиняє двері для вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, але хоче переговорів зі скандинавськими країнами та придушення терористичної діяльності, передусім у Стокгольмі.
Про це заявив радник президента Ердогана Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не зачиняємо двері. Але ми взагалі порушуємо це питання як питання національної безпеки Туреччини", - сказав він.
Калин зазначив, що Робітнича партія Курдистану (PKK) збирає кошти та вербує в Європі, а її присутність є "сильною, відкритою та визнаною", зокрема у Швеції. Тому вихід називає "зрозумілим" - припинити дозволяти існування PKK у всіх проявах та її активність.
"Членство в НАТО - це завжди процес. Ми подивимося, як справи підуть. Але це перший момент, на який ми хочемо звернути увагу всіх союзників, а також шведської влади… Звичайно, ми хочемо вести дискусію, переговори зі шведськими колегами", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відсутність адекватної реакції з супротиву українського народу, представників правоохоронних структур на нав'язаних країні ворожим промокшанським олігархатом кандидатів у президенти завжди закінчувалося кров'ю після їх приходу до влади з основною метою: просування та утвердження інтересів ворога на шкоду державі. Уже троє це довели.
Сподіваюся такого більше не повториться і промосковський місцевий олігархат буде усунутий від влади і в державі таки запанує демократія.
дурной пример венгрии заразителен...