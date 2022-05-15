Туреччина не зачиняє двері для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - речник Ердогана

Туреччина не зачиняє двері для вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, але хоче переговорів зі скандинавськими країнами та придушення терористичної діяльності, передусім у Стокгольмі.

Про це заявив радник президента Ердогана Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не зачиняємо двері. Але ми взагалі порушуємо це питання як питання національної безпеки Туреччини", - сказав він.

Калин зазначив, що Робітнича партія Курдистану (PKK) збирає кошти та вербує в Європі, а її присутність є "сильною, відкритою та визнаною", зокрема у Швеції. Тому вихід називає "зрозумілим" - припинити дозволяти існування PKK у всіх проявах та її активність.

"Членство в НАТО - це завжди процес. Ми подивимося, як справи підуть. Але це перший момент, на який ми хочемо звернути увагу всіх союзників, а також шведської влади… Звичайно, ми хочемо вести дискусію, переговори зі шведськими колегами", - додав він.

Також читайте: США з'ясовують позицію Туреччини щодо можливого вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, - Білий дім