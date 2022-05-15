Рашисти спалюють тіла загиблих солдатів у курнику в Запорізькій області, - ОВА
В приміщенні училища російські окупанти в Запорізькій області облаштували в'язницю для солдатів РФ, які відмовляються воювати.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення", - зазначили в ОВА.
Taki da - my naših ne brosaem, my ix s kuriami kak petuxov sžigaem...
Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно…
А Москва - НЕТ!!!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
СОБАКА НА СЛУЖБІ У ЗСУ .ПОТІМ, через багато років, ЩЕ І ПОХОРОНЯТЬ З ПОЧЕСТЯМИ
Хтось може надати психологічний портрет цих істот?
Мені складно уявити, щоб наші вояки робили подібне із полеглими побратимами.