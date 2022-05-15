УКР
Рашисти спалюють тіла загиблих солдатів у курнику в Запорізькій області, - ОВА

окупація

В приміщенні училища російські окупанти в Запорізькій області облаштували в'язницю для солдатів РФ, які відмовляються воювати.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення", - зазначили в ОВА.

Також читайте: Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (4110)
+29
Ватно, зкріпно і ділдовоювально.
15.05.2022 01:02 Відповісти
+29
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
15.05.2022 03:19 Відповісти
+27
як пітушня
15.05.2022 00:59 Відповісти
i bez prisutstvija popa zžigajut? Da bez ornitologa?...
Taki da - my naših ne brosaem, my ix s kuriami kak petuxov sžigaem...
15.05.2022 14:32 Відповісти
А куди ще півнів пхати, ясно, шо в духовку...
15.05.2022 01:22 Відповісти
Смажений кацапчик,півень в майонезі.. !!!)))
15.05.2022 01:29 Відповісти
Как-то по...р на их вату.
15.05.2022 01:24 Відповісти
Нехай. Попіл -дуже цінне добриво.
15.05.2022 01:25 Відповісти
коли садив цибулю ,також посипав золой,краще росте...
15.05.2022 07:06 Відповісти
Зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції !!!)))
15.05.2022 01:27 Відповісти
А кто проверял что они там сжигают? Орки обучаемы, так что если и сжигают, то скорей всего убитых гражданских... Новых Буч, вернее доказательств их преступлений, они постараются не допустить...
15.05.2022 01:28 Відповісти
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
15.05.2022 06:22 Відповісти
Я до сих пор не могу поверить что такое можно творить в 21 веке. Как рашистов вообще можно считать за людей и даже мысль допускать что нам придется жить с ними по соседству. О каком то мире вообще не хочу говорить
15.05.2022 01:36 Відповісти
"украинцы - это "глупые и недалёкие, "порченные западным влиянием" русские, атарвавшиеся ат великава русскава народа и вбунтававшиеся против умнава "старшева брата…" Паэтаму их нада любой ценой вернуть назад, примерно наказать и заставить работать на "Великую Рассию"!…
15.05.2022 06:27 Відповісти
ни как,только смерть перевоспитает кацапа...
15.05.2022 07:10 Відповісти

СОБАКА НА СЛУЖБІ У ЗСУ .ПОТІМ, через багато років, ЩЕ І ПОХОРОНЯТЬ З ПОЧЕСТЯМИ
15.05.2022 01:44 Відповісти
це - фотодоказ, що в нас собаки екіпіровані краще ніж русня ))))
15.05.2022 09:47 Відповісти
Прокляті.... не отспівані, гріхи не прощені, землі не надані.
15.05.2022 06:40 Відповісти
Не знаю...
Хтось може надати психологічний портрет цих істот?
Мені складно уявити, щоб наші вояки робили подібне із полеглими побратимами.
15.05.2022 07:10 Відповісти
В нас теж є офіцери, що нехтують підлегдими, хоча це не система. Військо лише відзеркалює суспільство. А через інтенсивні бойові дії загиблі, нажаль, не завжди отримують належні почесті. Попри те, що багатьох могли поховати місцеві, на півдні - тисячі зниклих безвісті.
15.05.2022 15:52 Відповісти
пусть все они сдохнуть...
15.05.2022 07:11 Відповісти
від кацабськиx трупів отруюеться природа
15.05.2022 08:09 Відповісти
Вони нам полегшувать роботу почали - завезли на Донбас хлорне вапно Будуть своїх закопувать, пересипаючи ним Коли хлор вивітриться і вапно вступить у реакцію з зітлілими рештками, то в результаті у грунті на глибині в два метри створиться родючий шар перегною Колись писав - там варто висаджувать японську айву Рослина має дуже розгалужену кореневу систему, тому невибаглива до вологи При достатній освітленості дає дуже великі врожаї Плоди на одиницю маси містять вчетверо більше вітаміну С, ніж лимон Сироп з неї дуже ароматний і смачний А з того, що залишиться (після подрібнення) вариться прекрасне варення На смак - суміш яблука і груші Так що треба раціонально використовувать навіть те, що від кацапні залишиться (раз вони їх додому везти не хочуть!)
15.05.2022 10:24 Відповісти
Пройде деякий час, ті поховання будуть ексгумувати. Так що варто пожаліти живу айву, що вже підросте за кілька років.
15.05.2022 13:21 Відповісти
дика орда... ну що ще сказати...
15.05.2022 09:48 Відповісти
Справжнє пекло влаштувала одичала русня на нашій святій землі.
15.05.2022 10:34 Відповісти
 
 