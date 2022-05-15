Рашисти спалюють тіла загиблих солдатів у курнику в Запорізькій області, - ОВА

В приміщенні училища російські окупанти в Запорізькій області облаштували в'язницю для солдатів РФ, які відмовляються воювати.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення", - зазначили в ОВА.

