Росія несе відповідальність не тільки за цю війну, але й за масові збитки, - Бербок

Росія має взяти на себе відповідальність за збитки, заподіяні війною, яку вона розв'язала в Україні.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"РФ несе одноосібну відповідальність не тільки за цю війну, що суперечить міжнародному праву, але і за весь цей масовий збиток, який також величезний в самій Росії", - наголосила вона.

Бербок також заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.

"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий", - додала міністр.

+4
да, я с 24.02 не работаю. Идары гребаные
15.05.2022 02:00 Відповісти
+4
А Бербок красивая.
15.05.2022 02:10 Відповісти
+3
Уявіть собі ,є країни ,де працює закон. А не по маху руки гроші цдуть в асфальт. Тому в них і зброя закуплена.
15.05.2022 06:45 Відповісти
"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий" - почалося

Може зараз Орбан буде вирішувати чи можна використовувати криваві кацапськи гроші?
15.05.2022 01:42 Відповісти
Уявіть собі ,є країни ,де працює закон. А не по маху руки гроші цдуть в асфальт. Тому в них і зброя закуплена.
15.05.2022 06:45 Відповісти
І як ці країни звуться? Назовіть перші п'ять. Якшо про Германію - то мимо. Якшо б там працював закон - то Меркель зі Шрьодером вже були б розстріляні
15.05.2022 11:54 Відповісти
"не простий" - не означає неможливий
15.05.2022 08:27 Відповісти
Шольцу вставили пістон. І коаліціянти ене залишають ковбаснику поля для маневру, його авторите в очах у фурерка упав ..... ну який він лідер, коли нічого вже не рішає.
15.05.2022 01:43 Відповісти
То, як мінізамХуùла "блєял" недавно - нам срати що там складно, чи ні. ДЕКАЦАПІЗАЦІЇ бути, так чи інакше!
15.05.2022 01:44 Відповісти
да, я с 24.02 не работаю. Идары гребаные
15.05.2022 02:00 Відповісти
А Бербок красивая.
15.05.2022 02:10 Відповісти
Файна....
15.05.2022 03:02 Відповісти
Анналена очень хочет быть след.канцлером, гораздо быстрее ориентируется, куда ветер подул. Это не тормозной Шольц. И таки она станет канцлером, запомните эти слова.
15.05.2022 05:45 Відповісти
А що, хіба може бути інакше?
15.05.2022 07:08 Відповісти
 
 