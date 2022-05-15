Росія несе відповідальність не тільки за цю війну, але й за масові збитки, - Бербок

Росія має взяти на себе відповідальність за збитки, заподіяні війною, яку вона розв'язала в Україні.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"РФ несе одноосібну відповідальність не тільки за цю війну, що суперечить міжнародному праву, але і за весь цей масовий збиток, який також величезний в самій Росії", - наголосила вона.

Бербок також заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.

"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий", - додала міністр.

