4 709 47

Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь, - Зеленський

євробачення

Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення!

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - зазначив глава держави.

"Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022

Євробачення (608) Зеленський Володимир (25603) Калуш (46) Маріуполь (3268)
+28
Військових уже врятував?
Про Євробачення він думає...
показати весь коментар
15.05.2022 07:03 Відповісти
+27
Людина живе піаром.
Болтун
показати весь коментар
15.05.2022 07:04 Відповісти
+15
Написал не он, он только озвучивает. Он бы лучше, милок, рассказал почему именно он сдал Херсонскую и юг Запорожской областей и открыл путь оркам в спину защитникам Мариуполя. Вот это было бы очень интересно узнать всей Украине.
показати весь коментар
15.05.2022 09:15 Відповісти
?
показати весь коментар
15.05.2022 07:00 Відповісти
цікаво але чомусь по НПЗ Кременчука (Ігоря Валерійовича ) пуйло тричі обстріляв ..а по канахветним фабрикам сивочолого скільки прильотів було ? совпадєніє ? нє думаю..
показати весь коментар
15.05.2022 08:29 Відповісти
Ой яке незручне запитання. Зараз боти швиденько роскажуть, шо Беня сам просив нищити НПЗ, щоб відвернути від себе підозру.
показати весь коментар
15.05.2022 08:37 Відповісти
Не вгадав, пояснюю тугодумам: цукерками й тортами танки не заправиш. Окрім того рошен в центрі Києва. Окрім того рошен переданий в управління ротшильдам. Пропонуєш зняти ППО з Києва? Щоб твої кумири всралися від бомбардувань і втекли?
Бені ж від розбомбленого НПЗ не так вже і погано. Він зріджений газ купив за півціни. І інших канфеток отримав від наявності своїх ляльок при владі.
показати весь коментар
15.05.2022 09:14 Відповісти
він ще потім і компенсацію в десятикратному розмірі отримає, і на "великому крадівництві 2.0" наварить.
А зараз на пальному поспекулює.
показати весь коментар
15.05.2022 10:18 Відповісти
А чому те нпз належить коломойському?
Може це робиться спеціально щоб створити кризу з паливом. Дорого ж беню не образили. Продали йому всі держ запаси за ціною нижче ринкової.
показати весь коментар
15.05.2022 09:23 Відповісти
а ты что падло тортами будешь танки заправлять?
показати весь коментар
15.05.2022 12:10 Відповісти
он просто мудак и тупень - а вообще это проблема место проведения евровидения
показати весь коментар
15.05.2022 12:11 Відповісти
В українському Севастополі
показати весь коментар
15.05.2022 07:45 Відповісти
ця війна істрична і для Зеленського і для України ...Головне щоб він не грав ,а робив свою роботу ,як презедент ...Я думаю що він це розуміє і у нього не має вихуду просто ,бо концерт завжди закінчується ,а історія України живе вічно
показати весь коментар
15.05.2022 08:35 Відповісти
Вова, мріяти можна, але ж спустись до реалії.
показати весь коментар
15.05.2022 07:02 Відповісти
Нічого не поробиш.
Вова в нас же ШоумЄнн.
Він по інакшому миШлить
показати весь коментар
15.05.2022 07:37 Відповісти
Європа відмітила,що його професія актора допомагла переговорити ботоксного, я не поважаю зе,але він написав так як потрібно. Хлопці заслужили повагу.
показати весь коментар
15.05.2022 08:39 Відповісти
Може треба було обрати президентом писаря?
Все чітко формулює. І видно що людина патріотично налаштована.
показати весь коментар
15.05.2022 09:33 Відповісти
президентом нужно выбирать того кто может предьявить программу и подтверить свою работу в прошлом - а не вечных сказочников и брехунов на службе у каломойских и мертветчуков
показати весь коментар
15.05.2022 12:15 Відповісти
а ти думаєш їх просто врятувати ? підскажи як ?
показати весь коментар
15.05.2022 08:39 Відповісти
Як випустив кацапню з Криму, так нехай і рятує.
показати весь коментар
15.05.2022 09:17 Відповісти
А чого я маю про це думати зараз ?
Я вимагаю від президента врятувати бійців. І маю на це право.
А тепер погляньте на карту. Маріуполь розташований близько до кордону з рашкою і до окупованого Криму. Треба бути абсолютним ідіотом, щоб не розуміти куди наступатиме ворог.
Бажано почути прізвища тих ідіотів.
показати весь коментар
15.05.2022 09:31 Відповісти
Потрібно вже зараз їхати і розчищати місто, бери з собою шольца і макрона.
показати весь коментар
15.05.2022 07:05 Відповісти
нет пусть ермак арахамия и подоляк едут разгребать Мариуполь - тем более их там точно "не тронут"
показати весь коментар
15.05.2022 12:16 Відповісти
зараз проснеця вся команда і поможуть гадити на ПРИЗИДЕНТА
показати весь коментар
15.05.2022 07:07 Відповісти
Я вже від 6-00 не сплю.
А ти спочатку навчись писати українською...
показати весь коментар
15.05.2022 07:10 Відповісти
а чого, він якраз на презедента добре нагадив, обізвавши того призидентом. Президія є таке слово, не чули?
показати весь коментар
15.05.2022 09:17 Відповісти
а чого зефанати такі малограмотні?
мабуть, обмеженість (=тупість) і непрофесіоналізм притягуються?
показати весь коментар
15.05.2022 08:33 Відповісти
Традиція, пані. Традиція. Хто обирав - ті й фанати.
показати весь коментар
15.05.2022 08:37 Відповісти
гадити? да его посадить надо за предательство - а обсырать носатого - это для него как "божья роса"
показати весь коментар
15.05.2022 12:18 Відповісти
І ти побігаєш там по фонтану на радощах.
показати весь коментар
15.05.2022 07:30 Відповісти
Чик чирик чик чирик...пустая голова
показати весь коментар
15.05.2022 07:43 Відповісти
"Чик-чирик, чик-чирик. Этого - чик, этого - чирик, а чего с ними чикаться?"

Если кто-то ещё Феликса Кривина помнит, конечно.
показати весь коментар
15.05.2022 08:36 Відповісти
Ідея в цілому позитивна, але навіть якщо от просто найближчими тижнями зробити бліцангріффгегенштурмдранг і звільнити Маріуполь (причому доведеться діяти методом "україночки ще народять") - як він уявляє повну відбудову такого damage за рік? Вованіо, навіть із ************** технологіями будівництва це малореально, особливо із попереднім розмінуванням міста!
Тому не виїжачуйся - для цього є Київ. До того ж у більшості випадків конкурс проводиться у столицях.
показати весь коментар
15.05.2022 07:47 Відповісти
Ну, насправді з його слів стає зрозумілим, що він має на увазі не наступний рік, а наступні рази, коли Україна знову переможе на конкурсі.
показати весь коментар
15.05.2022 08:33 Відповісти
ты идиот как и твой голобородько
показати весь коментар
15.05.2022 12:19 Відповісти
какая идея позитивная? на братских могилах и костях проводить евровидения? так давайте в Бабином Яру или в Освенциме проведем!
дауна выбрали на свою голову..
показати весь коментар
15.05.2022 12:22 Відповісти
ага на тих могилах в Маріуполі що кожен день розрозтаються вже 300 метрова могила..так так зробіть Шоу..
показати весь коментар
15.05.2022 08:43 Відповісти
І знову ранок хороший коли почитаеш. Так всі рубашки порвете від злості. Знов Зеленських виноватий буде.
показати весь коментар
15.05.2022 08:53 Відповісти
Сорочки можна нові сшити. Людей не повернеш.
показати весь коментар
15.05.2022 12:40 Відповісти
дурнувате базікало...
показати весь коментар
15.05.2022 09:45 Відповісти
Ой, що б ти таке з'їло, щоб не п**діло...

Шаурмен, курва...
показати весь коментар
15.05.2022 10:18 Відповісти
"Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - резюмує Зеленський"....

ДОБРЕ! ДУЖЕ ДОБРЕ!! а єрмаки з арахаміями про ЦЕ знають?!....

ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
15.05.2022 10:41 Відповісти
пусте патякало
показати весь коментар
15.05.2022 10:47 Відповісти
тупое оно как валянок
показати весь коментар
15.05.2022 12:23 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5664 Тарас Чорновіл: "я зранку, зразу після церкви мав необережність подивитися трошки той ганебний "загальнонаціональний марафон", де відома медіашльондра створювала картинку загального благоденства й радості в країні під егідою "коханого всіми прєзідєнта". Тому, вибачайте, прорвало"...
показати весь коментар
15.05.2022 12:23 Відповісти
Накуя воно таке городить????
показати весь коментар
15.05.2022 12:37 Відповісти
 
 