Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь, - Зеленський
Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення!
Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - зазначив глава держави.
"Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - резюмує Зеленський.
Ksenia VB
Ksenia VB
18c49ed2
Болтун
Бені ж від розбомбленого НПЗ не так вже і погано. Він зріджений газ купив за півціни. І інших канфеток отримав від наявності своїх ляльок при владі.
А зараз на пальному поспекулює.
Може це робиться спеціально щоб створити кризу з паливом. Дорого ж беню не образили. Продали йому всі держ запаси за ціною нижче ринкової.
Про Євробачення він думає...
Вова в нас же ШоумЄнн.
Він по інакшому миШлить
Все чітко формулює. І видно що людина патріотично налаштована.
Я вимагаю від президента врятувати бійців. І маю на це право.
А тепер погляньте на карту. Маріуполь розташований близько до кордону з рашкою і до окупованого Криму. Треба бути абсолютним ідіотом, щоб не розуміти куди наступатиме ворог.
Бажано почути прізвища тих ідіотів.
А ти спочатку навчись писати українською...
мабуть, обмеженість (=тупість) і непрофесіоналізм притягуються?
Если кто-то ещё Феликса Кривина помнит, конечно.
Тому не виїжачуйся - для цього є Київ. До того ж у більшості випадків конкурс проводиться у столицях.
дауна выбрали на свою голову..
Шаурмен, курва...
ДОБРЕ! ДУЖЕ ДОБРЕ!! а єрмаки з арахаміями про ЦЕ знають?!....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!