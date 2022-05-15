Зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь, - Зеленський

Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення!

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - зазначив глава держави.

"Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - резюмує Зеленський.

