УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 256 24

РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ

рф,техніка

Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.

За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, ухвалено рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу Чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ постачає в підрозділи, які зазнали непоправних втрат в Україні, техніку та озброєння 50-60 років виробництва, - розвідка

Автор: 

армія рф (18820) Генштаб ЗС (7308) Чорноморський флот рф (633) втрати (4579)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Только тупорылый совок мог посылать моряков на убой как морскую пехоту,моряк это не пехотинец его долго готовить надо.
показати весь коментар
15.05.2022 07:24 Відповісти
+15
Це перша ознака паніки у верхах і скорого кінця.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
показати весь коментар
15.05.2022 07:27 Відповісти
+12
Моряки думали отсидеться на кораблях и на кнопочки нажимать.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.
показати весь коментар
15.05.2022 07:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме час втарабанити ракетою і "доукомплектувати" всіх ... до комплекта мацкви
показати весь коментар
15.05.2022 07:14 Відповісти
Я так зрозумів - всіх коків забрали?
Триндець - на кораблях голод почнеться.
показати весь коментар
15.05.2022 07:16 Відповісти
Від цього боєспроможність кораблів знизиться, а на суші від них не буде ніякої користі. Затуляють дірки аби чим.
показати весь коментар
15.05.2022 07:20 Відповісти
Традиції ЧФ живуть: кораблі - під воду, матросню - на м'ясо на суходолі.
показати весь коментар
15.05.2022 07:20 Відповісти
Только тупорылый совок мог посылать моряков на убой как морскую пехоту,моряк это не пехотинец его долго готовить надо.
показати весь коментар
15.05.2022 07:24 Відповісти
А нічого іншого не залишалось. Кораблі були потоплені.
показати весь коментар
15.05.2022 07:33 Відповісти
Всеруський потоп?
показати весь коментар
15.05.2022 07:53 Відповісти
Як кухарь до кухаря - то Ви їх просто готувати не вмієте. М'ясо - воно уваги потребує. Та полум'я погарячіше.
показати весь коментар
15.05.2022 07:51 Відповісти
Це перша ознака паніки у верхах і скорого кінця.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
показати весь коментар
15.05.2022 07:27 Відповісти
Щоб підготувати члена екіпажу, потрібно значно більше часу тому що на кораблі складна техніка і її потрібно знати та вміти нею користуватись.
показати весь коментар
15.05.2022 07:37 Відповісти
В 1941-му з льотчиків-сержантів, які залишилися без техніки, що була захоплена німцями в перші дні війни, формували піхотні підрозділи Погубили підготовлених пілотів, а потім змушені були готувать льотчиків похапцем : "ускоренный выпуск - взлёт-посадка" - як казав капітан Титаренко у фільмі "В бой идут одни "старики" Те ж саме буде і тут - оголять кораблі, а потім буде ніким воювать, коли постане необхідність в застосуванні флоту Хоча не звикать - кацапи флотом ніколи користуваться толком не вміли Він у них, в основному, служив тільки для транспортування військ через морські простори
показати весь коментар
15.05.2022 08:25 Відповісти
У них до сих пор есть и Севастопольская и Цемесская бухты. Всегда есть что сделать с флотом.
показати весь коментар
15.05.2022 09:49 Відповісти
Руская самка рожает сразу пихотинца.
Видели детей в пилотках.
показати весь коментар
15.05.2022 07:50 Відповісти
скорей оркощенков с пилоток
показати весь коментар
15.05.2022 18:34 Відповісти
не захотели кормить крабов, покормят лисичек с воронами
показати весь коментар
15.05.2022 07:39 Відповісти
Це просто чудово! Як можна посилати матроса в піхоту? Він же не навчений тактиці бою, не вміє ні окопатися правильно, ні стріляти більш менш влучно. З офіцерами ще гірше, їх навчали геть іншому, хіба що артилеристи можуть стати в нагоді, і то після певного навчання, бо вони не вміють ні розгортати-згортати підрозділ, ні передислокуватися, ні доставляти боєкомплект. Завжди в СРСР дивували розповіді про те, як німці боялися чорнобушлатників, матросів знятих з кораблів на берег. Чому? Гірше за матроса з корабля в бою на суходолі хіба що пілоти.
показати весь коментар
15.05.2022 07:42 Відповісти
Ну, оркестры уже на этой войне воевали, почему бы и не испробовать мореманов в полях Херсонщины.
показати весь коментар
15.05.2022 10:21 Відповісти
Моряки думали отсидеться на кораблях и на кнопочки нажимать.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.
показати весь коментар
15.05.2022 07:52 Відповісти
Кацапи згадали 1941 рік Тоді саме моряками з корабельних екіпажів "затикали дірки" на фронті під Одесою і Севастополем! Але крик "Полундра!" не допоможе - зараз війна машин! А морячки танками і БТР з БМП користуваться не вміють! Будуть просто "м"ясом" для розстрілу Люди в момент небезпеки збиваються у групи - особливо якщо ненавчені діять на полі бою А моряки звикли саме до групових дій в обмеженому просторі - на відкритому просторі вони себе "голими" будуть відчувать А це додатковий фактор для виникнення паніки! Тому будуть безладно метаться по полі бою під обстрілом! (Та й й стрілять вони не навчені І окопаться толком не вміють) Буду сильно сміяться, якщо вони їх ще й не переодягнуть в зелене - в своїй флотській формі вони стануть "мішенями" - снайперів у нас достатньо!
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
Ну й пісюн з ними,чого за ними так хвилюватись!
показати весь коментар
15.05.2022 08:29 Відповісти
Сиверськый донец напевно штурмувать будуть. там плавать надо вмить
показати весь коментар
15.05.2022 08:50 Відповісти
Бескозырку в зубы и полууундррра. Страшне.
показати весь коментар
15.05.2022 10:19 Відповісти
Готують вирішальну психічну атаку - матроси в тєльняшках верхи на зебрах. Ось тільки ще зебр пригонять.
показати весь коментар
15.05.2022 10:21 Відповісти
А матроси таки причетні до армії. Загін розпропагандованих матросиків під орудою члена Центроболта вирушили на фронт на битву з німцями, які йшли надавати під зад ВРК. Стрільнули пару раз, німці дістали гарматку і... Загін щез з обрію, його затримали тільки в Саратові, їхали грабувати місцевих перців. Тільки слізні прохання "озабоченої" Колонтай перед Іллічем та Троцьким спасли матросика. Правда ця парочка здриснула і пів року лікувалась у білогвардійському тилу в Криму. Троцький, щоб замазати, боягуство саме цей бій і охрестив як День червоної армії і хвастався своїм авторством до смерті. А ей ччленЦентроболта став "видатним" полководцем вже в 30 роки. Так що традиції у рузге живучі.Та не тільки матросиків слід призвати, а створити офіцерські роти із всяких каперрангів і адміралів, а то двічі присягали різних державам.
показати весь коментар
15.05.2022 10:51 Відповісти
 
 