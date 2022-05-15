РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ
Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.
За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, ухвалено рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу Чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.
Триндець - на кораблях голод почнеться.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
Видели детей в пилотках.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.