РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.

За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, ухвалено рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу Чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

