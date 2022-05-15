УКР
Україна не дозволить, щоб Росія використовувала перемовини для відкладення наступного етапу війни, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що не дозволить під приводом переговорів з РФ продовжувати страждання українців.

Про це він сказав виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню.

"Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб "дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни".

Если ты не совсем баран,то должен был заметить,что страной руководил и продолжает руководить скользкий Ермак.Вагнеровцы,странное разминирование южного направления с последующей сдачей.Напомнить может как переговорная группа во главе Арахамии внезапно заговорила о нейтральном статусе и рахе гаранте?У меня нету никакого доверия к Зе и ОП.
15.05.2022 08:19 Відповісти
Саме так, пане Дмитро, спочатку кацапи відводять своїх вбивць і гвалтівників на кордони 2013 року, а потім перемовини щодо термінів повернення депортованих та викрадених дітей та розмірів і термінів репарацій
15.05.2022 07:43 Відповісти
ЗдОрово! это своеобразный перелом в войне с кацапстаном - если раньше кацапстан заявлял, что Украина будет использовать переговоры и перемирия (в том числе пасхальное) для перегруппировки наших сил, то теперь украинские чиновники аналогично начали троллить кацапстан.
Слава Украине!
15.05.2022 08:23 Відповісти
Саме так, пане Дмитро, спочатку кацапи відводять своїх вбивць і гвалтівників на кордони 2013 року, а потім перемовини щодо термінів повернення депортованих та викрадених дітей та розмірів і термінів репарацій
15.05.2022 07:43 Відповісти
Так,так,так.Если вы не собираетесь ничего подобного делать,зачем об этом говорить,Кулеба у вас много лишнего время??
Займитесь чем то полезным
15.05.2022 07:44 Відповісти
Если ты не совсем баран,то должен был заметить,что страной руководил и продолжает руководить скользкий Ермак.Вагнеровцы,странное разминирование южного направления с последующей сдачей.Напомнить может как переговорная группа во главе Арахамии внезапно заговорила о нейтральном статусе и рахе гаранте?У меня нету никакого доверия к Зе и ОП.
15.05.2022 08:19 Відповісти
А другая ситувция была,или у тебя такая короткая память?И Буча еще не вылезла на тот момент.Точно ты платная сволочь.
15.05.2022 09:19 Відповісти
Если бы кто то не собирался на 9 мая жарить шашлыки и не пилил деньги на асфальте,не было бы и Бучи.Я так понимаю до Бучи должно было прокатить с нейтральным статусом?Что то боты вообще тупые пошли или куратор не раздал блокноты с текстом?
15.05.2022 11:24 Відповісти
На 9 травня президент мав святкувати реалізовані "про*оби", ми тут ні до чого. Ні Буча, ні Ірпінь, ні Маріуполь президента не хвилюють, достатньо послухати його заяви про НАТО і відходи до орків на лінію до 24.02.2022. У нього першочергове завдання викрутитися самому з цього всього і не втратити нічого зі здобутого. Він керується інстинктом самозбереження і також решта його покидьків, патріотизмом тут і не пахне.
15.05.2022 12:01 Відповісти
Павлик,тебя же дед с бабкой зарезали еще в двадцатых прошлого века.Лежи себе в могиле и не суйся в дела живых.
15.05.2022 12:05 Відповісти
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена москва:
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 10:36 Відповісти
Реєстрація:15.05.2022

совпадение?
15.05.2022 11:18 Відповісти
що ***** єрмкак керує,от ти шльондра парашна і спалилась
15.05.2022 12:38 Відповісти
Ермак не угодил тем что он сын ГРУшника, работает на врага, вместе с верещучкой они дали команду разминировать крымский перешеек для сдачи юга рашистам.
15.05.2022 12:48 Відповісти
В Україні при владі зараз зрадники, а це президент, ОП, силовики, губернатори і що тепер робити?
Якщо громадськість буде мовчати, вся Україна піде оркам як Херсон(
15.05.2022 11:53 Відповісти
Військові мають щось з цим робити. Інакше перемога над ворогом неможлива. Переважна більшість силовиків не можуть бути зрадниками, це практично не можливо, а от керівництво призначене ОП інша справа.
Громадськість про це ніколи не мовчала і зараз не мовчить. Але для чогось більшого під час війни дорога для громадськості закрита.
16.05.2022 07:21 Відповісти
Класический пример когда ник соответствует сущности данного индивидуума..
15.05.2022 08:14 Відповісти
На пол ставки у Подоляка ботом подрабатуешь?
15.05.2022 08:21 Відповісти
Нема тобі довіри,Павлік Морозов!
15.05.2022 08:28 Відповісти
Якби навіть Ісус Христос Вам сказав цю правду, Ви також би не повірили,? Воно і не дивно,адже саме за це розпинають Україну
15.05.2022 08:51 Відповісти
Ця правда такая как и о Христосе? Тогда это личное дело каждого верить или нет. За что розпинають Украину только не понятно в вашей версии, неужели за пост Павлика Морозова?
15.05.2022 10:48 Відповісти
ЗдОрово! это своеобразный перелом в войне с кацапстаном - если раньше кацапстан заявлял, что Украина будет использовать переговоры и перемирия (в том числе пасхальное) для перегруппировки наших сил, то теперь украинские чиновники аналогично начали троллить кацапстан.
Слава Украине!
15.05.2022 08:23 Відповісти
Єрмак скаже і дозволите.
15.05.2022 08:45 Відповісти
Припекло вам "перемовлятися". Пошліть кацапердію подалі з цими переговорами, тільки час марнуєте, і драконите українців.
15.05.2022 08:54 Відповісти
Все правильно. Полное прекращения огня сейчас - это:
1.) Бесплатная разведка БПЛА и самолетами над линией фронта (а то и залетят еще), составление аэрофотосъемки и передача объектов в Искандеры с оптической головкой самонаведения (иначе они даже в 100м в половине случаев не попадут, глонасс-наведения либо неработает как надо, либо глушилки вообще есть, то есть нужно сфотографировать сначала и залить в комплекс). То есть при второй волне сразу полетят очень точные ракеты в труднопоражаемые объекты.
2.) Тотальная промывка мозгов солдатам, составление идеологии и показ пропаганды, где отказавшихся участвовать показательно судят (могут с актерами снять вообще). Тогда как сейчас кацап в деревне зачастую более демократически настроен, чем какой-то ватник перед телевизором. Нет работы телевизора, нет работы идеолога, так как они бояться на фронт идти.
3.) Массированный ремонт ЖДшки, организация подвоза топлива по цистернам, их бетонирование плюс рытье окопов за бесплатно, фортификация за бесплатно и все то, что они бояться делать под обстрелами.
4.) Фильтрация населения, запугивание, подавление сопротивления. Притом забросить им оружие в мирное время будет сложно, радары и глушилки и дроны не смогут прилететь. На войне же можно в облет привезти под 5кг полезного груза или хотя бы 400 грамм устройства с круговым поиском радиосигнала, чтобы найти глушилки и сообщить направление и свое положение через телеграм в штаб, полезная работа для партизан.
5.) Массовый ремонт уставших гаубиц, замена стволом, хотя бы измерение нового диаметра ствола для уточнения заказа на снаряды, обслуживание всей техники. Там у многих двигателей танков уже моторесурс конкретно подустал.
6.) Перед таким перемирием кацапы выпустят все ракеты до единой по коммуникациям, чтобы нанести массовый урон. До последней, у них больше не будет еще долгое время, пока там эшелонами перевезут с кораблей из средиземного моря ракеты на станцию, потом еще на станцию и потом загрузить их в корабли в ЧМ.
7.) Затягивание времени до зимы, когда газ реально снова станет оружием. Разумеется, безусловно кацапы сделают акцию по сжиженному газу, перекроют суэц, потопят танкер якобы иранскими террористами и прочее. Не надо этого недооценивать и считать поставки абы как, это все крайне легко сделать, там ничем не защищенные маршруты и трубопроводы в том числе.

И еще многое-многое другое. В обмен на что? У нас 250 летчиков гоняют в симуляторе на ф-16 прямо сейчас, а 50 летают на настоящих ф-16 уже? Нет, это не так. А ничего остального кардинально ситуацию не изменит, чтобы так резко продавить кацапов. Нам выгодна война на истощение техники, боеприпасов и людских ресурсов, как бы это не звучало цинично. Потому что в любом ином варианте развития событий умрет больше. План Путина простой: смена власти путем недовольства народа от заключенных офисом президента решений. Простой, рабочий и эффективный, а повод для нападения они создадут взрывом домом или самообстрелами в любой день при желании.
15.05.2022 09:53 Відповісти
Все верно. И еще, согласиться на перемирие сейчас - это значит подарить оркам все терриории, которые они заняли. Мы уже проходили с Порошенко эту капитуляцию и сдачу территорий на минских договорняках. Но то был Донбасс. А без юга нет Украины. Если мы не вернем Херсонскую и Запорожскую область то не будет ни выхода к Азовскому морю, ни полей с черноземами, ни эконимики. Этот будет кастрат, а не страна. Те, кто попытается продвигать идею перемирия/сдачи территорий - враги Украины, которых нужно уничтожать.
15.05.2022 12:55 Відповісти
СССР сдох в декабре 1991 года...

Граница страны того года должна быть восстановлена...
Других вариантов нет от слова Совсем...
15.05.2022 10:59 Відповісти
А что скажет товарищ Ермак! Он уже получил указания из Центра?
15.05.2022 11:08 Відповісти
Ему папашка-ГРУшник передает команды из "центра".
15.05.2022 12:57 Відповісти
Це ви так хочете, а зе хоче в дупу ху.лу подивитися, та подарувати шмат сходу з півднем, пробачити все що орки тут накоїли, ви уж якось домовтеся між собою
15.05.2022 13:42 Відповісти
Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков.

Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...

Вот на это "потом" и заточены и "мирные" переговоры ОПы и лживые призывы к "прекращению огня", ведущие к "замораживанию" текущей ситуации. А то с какой настойчивостью и под разными предлогами нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "зелёными миротворцами" что то делать, пока не поздно...
15.05.2022 16:54 Відповісти
Пора создавать украинский "моссад"...
15.05.2022 16:57 Відповісти
 
 