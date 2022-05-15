Україна не дозволить, щоб Росія використовувала перемовини для відкладення наступного етапу війни, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що не дозволить під приводом переговорів з РФ продовжувати страждання українців.

Про це він сказав виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню.

"Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб "дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни".

