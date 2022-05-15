УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 090 1

Опівночі ворог двічі обстріляв із "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - ОВА

дніпропетровщина

Ніч на Дніпропетровщині знову минула з тривогою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами. Ніхто не постраждав. Зараз в області спокійно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району на Дніпропетровщині

Автор: 

армія рф (18820) обстріл (31036) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4285)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с*ки драные !!!
показати весь коментар
15.05.2022 09:40 Відповісти
 
 