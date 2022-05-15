Опівночі ворог двічі обстріляв із "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - ОВА
Ніч на Дніпропетровщині знову минула з тривогою.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами. Ніхто не постраждав. Зараз в області спокійно", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.05.2022 09:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль