Опівночі ворог двічі обстріляв із "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - ОВА

Ніч на Дніпропетровщині знову минула з тривогою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами. Ніхто не постраждав. Зараз в області спокійно", - йдеться у повідомленні.

