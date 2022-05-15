Війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині, - Козицький
Війська РФ завдали ракетного удару по одному із об’єктів військової інфраструктури на Львівщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", - зазначив він.
