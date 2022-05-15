УКР
Війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині, - Козицький

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по одному із об’єктів військової інфраструктури на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", - зазначив він.

армія рф (18832) обстріл (31050) ракети (4183) Козицький Максим (127) Львівська область (2564)
+41
ти стрілки не переводь. ми всі знаємо, що ракетну програму закрила саме зекоманда.
15.05.2022 08:27 Відповісти
+27
При сиволому було розроблено з нуля і доведено до виробницства: вільха і нептун; на завершальному етапі був грім2. Все ППО і ПРО, яке є на озброєнні країни (окрім гуманітарки НАТО) було модернізовано з 2014 по 2019-й роки. А при зеленій гниді всі ракетні програми країни були відправлені на смітник, а виробничі потужності всіх ракетних підприємств були розхерячені рашистсикими ракетами.
15.05.2022 08:52 Відповісти
+17
ти збився з курсу кацапського корабля! кожен день посилати потрібно !
15.05.2022 08:48 Відповісти
кучма, с..ка , был занят другим, более важным делом дерибана Украины...
15.05.2022 08:23 Відповісти
ти стрілки не переводь. ми всі знаємо, що ракетну програму закрила саме зекоманда.
15.05.2022 08:27 Відповісти
Хто останній той і тато? Багато при сивочолому ракет поставили? Мати програму -одне, виробляти - зовсімінше. Моторсіч хто китайцям віддавв.
І ще одне, ботяра ти недороблена. У нас вже війна закінчилась? Прийшов час політикою займатись? Вся відповідальність за війну леежить на плечах ткперішніх, і втрати також.
15.05.2022 08:33 Відповісти
ти збився з курсу кацапського корабля! кожен день посилати потрібно !
15.05.2022 08:48 Відповісти
гнида, іди нах.й
15.05.2022 08:51 Відповісти
При сиволому було розроблено з нуля і доведено до виробницства: вільха і нептун; на завершальному етапі був грім2. Все ППО і ПРО, яке є на озброєнні країни (окрім гуманітарки НАТО) було модернізовано з 2014 по 2019-й роки. А при зеленій гниді всі ракетні програми країни були відправлені на смітник, а виробничі потужності всіх ракетних підприємств були розхерячені рашистсикими ракетами.
15.05.2022 08:52 Відповісти
При сивочолому розхерачили п'ять величезних артскладів, де було все, що зараз вкрай необхідно.
15.05.2022 09:04 Відповісти
При "мудрому"зе херачать усю Україну. Таке собі порівняння.
15.05.2022 09:17 Відповісти
Хіба при Петі було масштабне вторгнення? Путаєш педалі.
15.05.2022 09:36 Відповісти
А Ви насправді щось плануєте пояснити порохоботам,які сидять тут за 30 срібняків й "прокачують" методику?!
15.05.2022 11:44 Відповісти
чому ж вірний зекоманді міністр внутрішніх справ авакян не охороняв склади? Йому грошей на нацгвардію виділяли більше ніж на армію
15.05.2022 09:35 Відповісти
Обманювати не потрібно! Всі розробки Вільхи, Грім, Стугна розпочаті 20р. тому і то на базі існуючих прототипів. Ми хочемо бути брехливими як кацапи?
15.05.2022 09:10 Відповісти
«Ві́льха» - український тактичний ракетний комплекс з коригованим *********** калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.
«Грім» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений конструкторським бюро «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан».
Що - у вікіпедії забанили? мастикаш - кацап?
15.05.2022 09:40 Відповісти
але державні випробування проводили в 19-му. Ага.
15.05.2022 09:46 Відповісти
пипецпля, баран почитатель гавна с Г+Г, перед тем как серонуть - хоть поверхностно ознакомься с вопросом...
15.05.2022 09:51 Відповісти
При сивочолому розхерачили п'ять величезних артскладів, де було все, що зараз вкрай необхідно.
15.05.2022 10:23 Відповісти
Ті ракети, котрі потопили "мацкву" та інші корита рашиста в Чорному морі, вказують на те, що Ти "звіздун" ,друже, від слова "звіздіти"!Мотор-січ не Південь України , нє?
15.05.2022 08:59 Відповісти
Ти будеш сміятися, але саме при Кучмі пройшла приватизація такого стратегічного підприємства як "Мотор Січ". В 2017 було продано частину акцій приватною особою.
15.05.2022 09:06 Відповісти
У 2000 році руде чмо віддало стратегічні бомбардувальники ту160 і ту95мс рашці разом з 600 крилатими ракетами х55.
15.05.2022 08:46 Відповісти
Кучма, звісно, сам ще той м.дак
А гірше, що він/при ньому були "сірі решали" у вищому керівництві - медвейчук, бакай, григоришин і т.д.
15.05.2022 09:46 Відповісти
Вітповідь має бута така сильна щоби русня гасила три дні пожежу а ми свяикували перемогу .
15.05.2022 08:18 Відповісти
вітання з евробаченням...А ви не забули що війна
15.05.2022 08:25 Відповісти
хто там вчергове сфоткався, подоляк чи геращенко? чи 1+1 показало сюжет?
15.05.2022 08:26 Відповісти
Фоткатся надо Юле вместе с честным полковником Гриценко которые списали в ремонт а потом загнали за кордон самые новые тогда системы ПВО.
15.05.2022 08:30 Відповісти
Не свисти.
15.05.2022 08:38 Відповісти
Якраз Юля ні до чого . Ющенко-так
15.05.2022 08:50 Відповісти
Юля тоді була прем'єром. Разом з настаящім палковніком, надлишкове війське майно непогано зливали
15.05.2022 08:54 Відповісти
Бевзю, ти взагалі хоч знаєш, хто в нашій країні займає посаду ВЕРХОВНОГО головнокомадувача, хто призначає міністра оборони та нач. Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ?
Головосракість деяких осіб легко встановити по тому, як вони до будь-яких випадків ліплять ЮВТ, хоч її там і близько не було.
15.05.2022 09:14 Відповісти
Її близько ні до чого не було, особливо при нападі ********** на Грузію.
15.05.2022 09:21 Відповісти
Вона повинна була направити війська у Грузію?
15.05.2022 09:25 Відповісти
От ти чурило! Мені неважко знайти, як саме дякував тодішній президент Грузії пан Саакашвілі прем*єр-міністру України Юлі Тимошенко за швидку та значну допомогу Грузії під час вторгнення Кацапії в Грузію. .
Але шукати не буду, бо навіть факти не діють на зомбованих масованою пропагандонією олігархів сракоголових юлєфобів.
15.05.2022 09:36 Відповісти
То вже занадто, навіть для джулії. Давай сцьіль на свій триндеж!
15.05.2022 10:13 Відповісти
А як тоді реакція на заявку на ПДЧ, корупційні кабальні газові угоди?
16.05.2022 00:41 Відповісти
Силовий блок підпорядкований президенту.
15.05.2022 09:22 Відповісти
Недолуге, експортом та імпортом зброї в Україні в той період, коли посаду прем*єра КМУ займала ЮВТ, займалось державна компанія Укрспецекспорт, керівника якої призначав Президент України, Верховний Головнокомандуючий одноосібно, не узгоджуючи ні з ким голову Компанії. Навіть Міністр оборони не мав прямого впливу на діяльність компанії.
Так що за той період 2008-2009 рік всі претензії до пана Юща-Дрища.
15.05.2022 09:23 Відповісти
На 24 каналі ведуча сказала що давно Львів не бомбили. Такий собі знак, вже є сенс бомбити. Бо промова її була з акцентом саме на бомбування Львіву.
15.05.2022 08:32 Відповісти
Гівнюки телемарафонні.
15.05.2022 08:44 Відповісти
Львіву?!))))))москаля під будь-яким прапором видно)))
Ще слово "сік" провідміняй))))
Гарантую в тебе "сіку" вийде))))
15.05.2022 11:50 Відповісти
А чогось вже на тій расєї вже давно нічого не горить,га?
15.05.2022 08:32 Відповісти
Ссуки,это-в последний раз,от меня...
15.05.2022 08:42 Відповісти
15.05.2022 08:47 Відповісти
то дєд мароз радним і семьям..на новий год падаркі прінєсьот
15.05.2022 09:00 Відповісти
15.05.2022 08:59 Відповісти
Ви рашист?це не повне зображення..і підкореговане рашистами...на сумці був напис с 9 мая пабєди і збоку стрєлков-гіркін сидів..Ось оригінал
15.05.2022 09:04 Відповісти
Чомусь на оригіналі не прибрали відображення у скляних дверях руку у білій сорочці.
15.05.2022 11:07 Відповісти
Львівських волонтерів звинувачують у продажі амуніції добровольцям, але ж і волонтери купили амуніцію в Укроборонпрому (за свої кошти), який у свою чергу купив її легально у виробників,де ж тут склад злочину ,окрім того за день до публікації релізу Львівської прокуратури новина про затримання Шпитка та Матіса з'явилася на сайті видання lviv.media, у ній журналісти вказали прізвища підозрюваних та опублікували фото з місця затримання.Тобто силовики злили журналістам видання Козицького прізвища підозрюваних та фото ще до офіційної публікації релізу.

І саме цей факт дає підстави вважати, що справа проти головного редактора видання Mind Євгена Шпитка - замовна і до неї може мати відношення очільник Львівської ОДА. І ось чому.

-lviv.media належить родині Зіновія Козицького, який володіє низкою газовидобувних компаній на Заході України.

-Зіновій Козицький - це батько голови Львівської ОДА Максима Козицького, у якого керівником по інвестиціям працював Матіс.

"Ми пов'язуємо це із публікацією "Львівська- російська: як у Західній Україні виявляють "споріднений" з рф бізнес" від 20 квітня 2022 року, яка зачіпає інтереси начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького", - написала редактор новин Mind Надія Паливода.

20 квітня на сайті Mind було опубліковано статтю про те що на тлі пошуку російських активів в Україні, який координується на рівні керівництва областей, батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький веде спільний бізнес з чеським бізнесменом, наближеним до російського газового монополіста "газпрому".

У статті йдеться, що Козицькому належить найбільша в Західній Україні приватна газовидобувна компанія. Джерело:
15.05.2022 09:10 Відповісти
Якщо моєму племіннику після курсу оператора потрібна буде купити надійний захист, я куплю у волонтерів. Поки що чекаємо, що видасть ЗСУ. А Львів повинен ракети збивати, а не рахувати.
15.05.2022 09:21 Відповісти
"Кому війна а кому мати рідна"!!!
15.05.2022 09:37 Відповісти
 
 