Через ворожі обстріли на Харківщині горіли приватні будинки, гараж і склади, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, викликані обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ ДСНС у Харківській області.

"По 2 пожежі, викликані ворожими обстрілами, сталося у Чугуївському та Харківському районах області. Згоріли 2 приватні будинки, гараж і кілька складських споруд", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через обстріл в одному з населених пунктів Харківського району горіли одразу 9 будівель, які використовувалися як склади. Вогонь охопив 4000 кв. Ворожий обстріл стався близько 20.00. На гасіння вогню було направлено 5 оперативних відділень із Харкова. О 2:30 підрозділи ДСНС ліквідували цю пожежу.

Також упродовж доби проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будинках Київського, Новобаварського та Салтівського районів Харкова. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 25 ворожих боєприпасів.

