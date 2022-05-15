УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9827 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 954 24

Найімовірніше, Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО 18 травня, - глава МЗС Хаавісто

фінляндія

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

Про це повідомляє видання Aftonbladet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.

За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе подзвонить Путіну, щоб заявити, що "ситуація змінилася"

Автор: 

НАТО (6824) росія (68027) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771) Хаавісто Пекка (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зеля знає чому Фінляндію взяли так швидко? Тому що там немає Коломойші і корупції при владі, а суди незалежні.
показати весь коментар
15.05.2022 08:48 Відповісти
+11
Фіни молодці , так як розуміють , якого мають ї@нутого сусіда !!
показати весь коментар
15.05.2022 08:42 Відповісти
+9
Ой як буде гарно! Батареї протикорабельних ракет на естонському та фінському узбережжях, а також на островах Моонзунду І кацапи будуть "заперті" під Кронштадтом! Даю гарантію - як тільки Фінляндію приймуть до НАТО, ВСІ великі кораблі і підводний флот будуть кацапами виведені з Балтики на північ - до Мурманська, Сєвєроморська, і так далі А в Ленінградській області залишать тільки берегові батареї та катери Бо великим кораблям у Фінській затоці робить нічого, а навіть у Ботніку вийти - так або з дозволу НАТО або з боєм "Довийобувалися!" Можна лише "поздоровить"! Як казав Кот Матроскин у мультфільмі : "Паздравляю тебя, Шарик! Ты - балбес!"
показати весь коментар
15.05.2022 08:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фіни молодці , так як розуміють , якого мають ї@нутого сусіда !!
показати весь коментар
15.05.2022 08:42 Відповісти
Фіни зупинили рашистську орду ,коли ссср напав на них..1939-1940 рр.
показати весь коментар
15.05.2022 08:47 Відповісти
***** по губам поводили)
показати весь коментар
15.05.2022 08:47 Відповісти
Зеля знає чому Фінляндію взяли так швидко? Тому що там немає Коломойші і корупції при владі, а суди незалежні.
показати весь коментар
15.05.2022 08:48 Відповісти
Ах так? Этарусафобия. Ну значит и Финляндию ленин создал.)
показати весь коментар
15.05.2022 08:48 Відповісти
Путин рад бы и напасть еще раз на Филяндию но его 6-я армия сдохла в Украине а командующего посадили,а питерский омон на финнов не пошлешь.
показати весь коментар
15.05.2022 08:51 Відповісти
послать-то можно,но вот назад привезти - проблема..
показати весь коментар
15.05.2022 12:04 Відповісти
удачі Вам
показати весь коментар
15.05.2022 08:51 Відповісти
Коррупция в той или иной степени есть везде.
показати весь коментар
15.05.2022 08:52 Відповісти
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
показати весь коментар
15.05.2022 08:52 Відповісти
Ой як буде гарно! Батареї протикорабельних ракет на естонському та фінському узбережжях, а також на островах Моонзунду І кацапи будуть "заперті" під Кронштадтом! Даю гарантію - як тільки Фінляндію приймуть до НАТО, ВСІ великі кораблі і підводний флот будуть кацапами виведені з Балтики на північ - до Мурманська, Сєвєроморська, і так далі А в Ленінградській області залишать тільки берегові батареї та катери Бо великим кораблям у Фінській затоці робить нічого, а навіть у Ботніку вийти - так або з дозволу НАТО або з боєм "Довийобувалися!" Можна лише "поздоровить"! Як казав Кот Матроскин у мультфільмі : "Паздравляю тебя, Шарик! Ты - балбес!"
показати весь коментар
15.05.2022 08:57 Відповісти
Я так радий за фінів, вони зробили правільні висновки, розумний народ.
показати весь коментар
15.05.2022 08:59 Відповісти
путін здох ?
показати весь коментар
15.05.2022 09:03 Відповісти
Хаависто: хаавайте, не ************ !
показати весь коментар
15.05.2022 09:03 Відповісти
Я думав завтра. Разом зі Швецією. Але 2 дні нічого не змінять.
показати весь коментар
15.05.2022 09:06 Відповісти
1939-40 г.г. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!))) Сказали финны пуйлу, намекнув о 270000 дохлих руцких Ванек за 4 месяца.
показати весь коментар
15.05.2022 09:07 Відповісти
Де не сцыте Фины.
Продолжайте лакать Финляндию.
Руские только украинцев нанавидят.
Покоя им наши черноземы не дают.
показати весь коментар
15.05.2022 09:22 Відповісти
Наступний етап:
один запитав
- "Шо по русні?"
Мільйони відповіли
- "Русні *****"
показати весь коментар
15.05.2022 09:40 Відповісти
Типу рашку вислухали, покрутили пальця у скроні і роблять своє. Молодці.
показати весь коментар
15.05.2022 09:50 Відповісти
тільки шмольцу не кажіть. ато в нього макарони порвуться
показати весь коментар
15.05.2022 09:58 Відповісти
Смачний ляпас для блінолікіх
показати весь коментар
15.05.2022 10:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Zse7OfDjiXAgQh6 Антивата ретвітнув(ла)



Pol Norman

@PolNorman1

·
https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1525550556877623298 12 год

Финский генерал на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО: «Приглашаем вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году». Обделавшегося вояку Путина посылают все
показати весь коментар
15.05.2022 10:28 Відповісти
Бляха, не затягуйте!
показати весь коментар
15.05.2022 10:46 Відповісти
Вон где оказывается живут настоящие биндеровцы - нацисты
показати весь коментар
15.05.2022 11:11 Відповісти
 
 