Найімовірніше, Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО 18 травня, - глава МЗС Хаавісто

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

Про це повідомляє видання Aftonbladet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.

За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе подзвонить Путіну, щоб заявити, що "ситуація змінилася"