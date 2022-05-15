Найімовірніше, Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО 18 травня, - глава МЗС Хаавісто
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.
Про це повідомляє видання Aftonbladet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.
За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.
Продолжайте лакать Финляндию.
Руские только украинцев нанавидят.
Покоя им наши черноземы не дают.
- "Шо по русні?"
- "Русні *****"
Финский генерал на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО: «Приглашаем вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году». Обделавшегося вояку Путина посылают все