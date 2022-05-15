Знищено випущені по Львівщині дві крилаті ракети ворога, - Повітряне командування "Захід"
Зранку, 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".
Як зазначається, запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів.
"Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 irenka ko
показати весь коментар15.05.2022 10:05 Відповісти Посилання
+7 буков
показати весь коментар15.05.2022 10:05 Відповісти Посилання
+7 MAKAROV #508144
показати весь коментар15.05.2022 10:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. ми не знаємо про їх "щільність" та реальну ефективність у боротьбі з подібними масованими ударами "важкими" цілями
С подлодки сложно засечь запуск, а там есть мелкие подлодки.
Это же все советские ракеты. Мощное, работающее оружие.
А НАТО не даёт радары в том числе и из своих соображений. Они боятся слива их характеристик даже не столько кацапам, сколько Китаю за деньги. Боятся неэффективности их работы вместе с ПВО и дискредитации своих вооружений.И еще они в голове держат один сценарий: что Украина завоюет всю Россию целиком, не обязательно военным способом, а просто присоединившись в гражданской войне к одной из сторон. И будет мощное, сильное государство в Европе. Да еще и со всеми НАТОвскими радарами. Откуда они знают, может через 10 лет тут будет новый политик, а власть здесь далеко не разделена на независимые 4-5 отделений, нету дуополитической ситуации в принципе для того, чтобы иметь противовес. Они боятся, что Украина будущая может по силе раздавить всю Германию, войдя в союз с Польшей, например.
- маршрут основний/висота кожної крилатки
- загальна кількість у залпу, скільки/де перехоплено
- дії кацапів по протидії нашим засобам РТ (чим ближче до фронту (моря) тим сильніше "вплив")
- обмані маневри крилаток по маршруту (які/де)
і т.п.
Які ви мрійники. А центр керівництва польотами теж готують ?
Взагалі для перехоплення, якщо не брати моделі типу 5-го покоління, краще ф-15 у останніх версіях винищувача/перехоплювача по всіх ттх
Слава ППО!!
После Кравчука Кучмы Януковича, думал только волы у поле остались.
Те что соль везли с мультика.
не патякайте лишнього !
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250