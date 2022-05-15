УКР
Знищено випущені по Львівщині дві крилаті ракети ворога, - Повітряне командування "Захід"

Зранку, 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".

Як зазначається, запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів.

"Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів", - йдеться у повідомленні.

армія рф (18832) крилаті ракети (1096) обстріл (31050) ракети (4183) знищення (8318) Львівська область (2564)
Це орки так вітають нас, а особливо Захід України з перемогою на Євробаченні. Для них цей конкурс був культовим, а зараз дикунам залишається лише ракетами плюватися.

Слава ППО!!
15.05.2022 10:05 Відповісти
Македонський мля.., хоч би менталітет українців врахував.
15.05.2022 10:05 Відповісти
Люська ще в березні казала, що ракети ось ось у русні закінчаться. Де воно зараз?
15.05.2022 10:29 Відповісти
Нагадаєте після війни, поясню чому так сталось.
15.05.2022 09:59 Відповісти
Воно так завжди працює, сенс ставити ППО над полем чи лісом?
15.05.2022 09:56 Відповісти
Просто є різні ракети, частина дійсно більш точна, частина - літаючі дрова, там вже як повезе.
15.05.2022 10:02 Відповісти
поменьше строчи на открытом форуме.... А то следующий прилет будет более точный.
15.05.2022 10:04 Відповісти
ідинах..йбот
15.05.2022 10:50 Відповісти
Ракеты на НПЗ прошли мимо моего дома по долине реки и очень низко,могли наши и не заметить.
15.05.2022 10:02 Відповісти
ПВО должно быть у границ, или поближе к зоне боевых действий. Чтоб ракеты сбивались на подлете, до того как пересекут границы. В израеле так, да вот в польше Пэтриот вдоль границы.
15.05.2022 10:05 Відповісти
1. Польща (країна НАТО) - не кращий приклад, розгорнуті системи ппо США/НАТО
2. ми не знаємо про їх "щільність" та реальну ефективність у боротьбі з подібними масованими ударами "важкими" цілями
15.05.2022 10:33 Відповісти
3. ТУПО, концентрировать все ПВО только возле Киева и Львова. Даже русня, имея такое же совецкое ПВО, располагают его в приграничных областях.
15.05.2022 11:48 Відповісти
Спеціально навчені хлопці самі знають , де ставити ППО , враховуючи ттх ракет .За такий гавновисер срублями платять, чи то по недолугості накнопано...
15.05.2022 10:47 Відповісти
Спеціально навчені хлопці за день до вторжения намерено разминировали крымский перешеек.ю Знают, а потом "пр@*****".
15.05.2022 11:33 Відповісти
а у вас напевно біля самої хати ППО стоїть.ви з дивану збиваєте ракети
15.05.2022 09:58 Відповісти
не исключено, что он просто собирает информацию закрытого характера. Вдруг кто то что то сболтнет....
15.05.2022 10:02 Відповісти
у нас в Херсоне буки прямо возле жилых, только они не наши увы
15.05.2022 11:56 Відповісти
X-22 даже НАТО не всегда сможет сбить. X-32 сколько их штук сделано - тем более. Они не через всю страну летят, а на большой высоте и очень быстро. Как и искандеры, если их кто-то назовет крылатыми. У НАТО вообще нет такого ПВО в принципе, США оно не нужно, у нее все ПВО на кораблях и есть ПРО от ядерных боеголовок с ядерными ракетами для их уничтожения в том числе.

С подлодки сложно засечь запуск, а там есть мелкие подлодки.

Это же все советские ракеты. Мощное, работающее оружие.

А НАТО не даёт радары в том числе и из своих соображений. Они боятся слива их характеристик даже не столько кацапам, сколько Китаю за деньги. Боятся неэффективности их работы вместе с ПВО и дискредитации своих вооружений.И еще они в голове держат один сценарий: что Украина завоюет всю Россию целиком, не обязательно военным способом, а просто присоединившись в гражданской войне к одной из сторон. И будет мощное, сильное государство в Европе. Да еще и со всеми НАТОвскими радарами. Откуда они знают, может через 10 лет тут будет новый политик, а власть здесь далеко не разделена на независимые 4-5 отделений, нету дуополитической ситуации в принципе для того, чтобы иметь противовес. Они боятся, что Украина будущая может по силе раздавить всю Германию, войдя в союз с Польшей, например.
15.05.2022 10:03 Відповісти
Македонський мля.., хоч би менталітет українців врахував.
15.05.2022 10:05 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери, хрюсский
15.05.2022 10:26 Відповісти
маячня сивого мерина
15.05.2022 10:28 Відповісти
Обирайте зебілів далі.
15.05.2022 10:19 Відповісти
а я, наприклад, не знаю:
- маршрут основний/висота кожної крилатки
- загальна кількість у залпу, скільки/де перехоплено
- дії кацапів по протидії нашим засобам РТ (чим ближче до фронту (моря) тим сильніше "вплив")
- обмані маневри крилаток по маршруту (які/де)
і т.п.
15.05.2022 10:20 Відповісти
Низьколетячі цілі важко пеленгуються
15.05.2022 10:27 Відповісти
Російські окупанти бояться загинути на війні в Україні та все частіше намагаються знайти спосіб повернення додому. У лікарні тимчасово окупованого Мелітополя зараз перебувають окупанти з діагнозом "затискання хребта". Росіяни стверджують, що така проблема у них виникла через важкі бронежилети. І тепер вони просять, щоб їх звільнили від участі у бойових діях.
15.05.2022 09:57 Відповісти
прям середньовічні рицарі в залізних обладунках.
15.05.2022 10:10 Відповісти
Самый быстрый вариант это получить по ленд-лизу полсотни истребителей F-16 которые в радиусе 230 км могут сбивать крылатые ракеты,потому что с "Петриот" история будет долгая еще,а у нас есть уже обученные летчики.
15.05.2022 09:58 Відповісти
Звідки у нас 50 пілотів для Ф-16?
15.05.2022 10:01 Відповісти
От так все сразу тебе и скажи Любопытство - не порок, но большое свинство... А вообще, с какой целью интересуетесь
15.05.2022 10:10 Відповісти
наши военные проходят обучение чтоб освоить западную технику, амеры обучают
15.05.2022 10:11 Відповісти
Прям за місяць навчаться...
Які ви мрійники. А центр керівництва польотами теж готують ?
15.05.2022 10:23 Відповісти
там автоматика все делает сама, это вы зебобики необучаемые, поставь вместо вас обезьяну ничего не изменится.
15.05.2022 11:58 Відповісти
Еге ж. Автоматика в бою. Керування силою думки і жестовою мовою.
15.05.2022 12:16 Відповісти
да, научились байрактарами управлять, легко и довольно ловко. F16 проще чем совецкая рухлядь
15.05.2022 13:21 Відповісти
Ви погано собі уявляєте авіацію.
15.05.2022 13:36 Відповісти
1500 уже за кордоном для підготовки, знаєте для якої
15.05.2022 10:16 Відповісти
Пане Буков, як варіант трохи смуглі гуцули з Франківщини Тут пішла коса на камінь, Захід теж *********. Все може бути
15.05.2022 10:59 Відповісти
Звідки така любов до "16-го"
Взагалі для перехоплення, якщо не брати моделі типу 5-го покоління, краще ф-15 у останніх версіях винищувача/перехоплювача по всіх ттх
15.05.2022 10:12 Відповісти
15.05.2022 10:05 Відповісти
Вот смотрите, у нас полномасштабная война, а нам дают только оборонные средства, ни самолетов, ни томагавков, ни хищников...преуспели конечно немцы, у них все завтра...а знаете почему? А ответ прост - если все дать, то так же и победить быстро можно, а это кое-кому не нужно...
15.05.2022 10:10 Відповісти
Тому що треба було самим виробляти, а не дороги будувати
15.05.2022 10:30 Відповісти
Хорошо что хоть чтото есть чем сбивать.
После Кравчука Кучмы Януковича, думал только волы у поле остались.
Те что соль везли с мультика.
15.05.2022 10:24 Відповісти
Хороши было если бы Зебуины не довели страну до войны бедности и разрухи.
15.05.2022 12:02 Відповісти
Дякуємо, хлопці!
15.05.2022 10:27 Відповісти
Люська ще в березні казала, що ракети ось ось у русні закінчаться. Де воно зараз?
15.05.2022 10:29 Відповісти
Воно торгівельні марки реєструє! Аж десять штук!
15.05.2022 10:40 Відповісти
будьте пильні. тут багато ботів, які полюють на інформацію про влучання! (накшталт сергей владимирович).
не патякайте лишнього !
15.05.2022 10:49 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:19 Відповісти
 
 