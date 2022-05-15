УКР
Ракетний удар по Львівщині: 4 ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, його повністю зруйновано, - Козицький (оновлено)

ракета

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Львівщині повністю зруйновано військовий об'єкт на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що підрозділи ПвК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

"Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався", - додає Козицький.

"Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований", - пізніше додав Козицький.

армія рф (18832) крилаті ракети (1096) Козицький Максим (127) Львівська область (2564)
Топ коментарі
+78
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена Москва.
показати весь коментар
15.05.2022 10:19 Відповісти
+55
Давно моцкву не палили.
Надо би повторіть...
І шуфрича теж віддубасити
показати весь коментар
15.05.2022 10:21 Відповісти
+39
Наш шлях на захід, до ЕС і НАТО. Ніяких третіх "особых путей", ніяких "посмотреть в глаза".

Тільки так ми зможемо зберегти свій суверенітет, та нарешті почати будувати передову державу.

Слава Україні!
показати весь коментар
15.05.2022 10:32 Відповісти
відкрию тобі таємницю, щоб знищити полігон, ядерної ракети не треба, достатньо по казамах стрільнути
показати весь коментар
15.05.2022 12:38 Відповісти
Знищення казарм аж ніяк не призведе до знищення полігону. Відкривай свої "теємниці" бабусям у дворі
показати весь коментар
15.05.2022 19:05 Відповісти
Так що за об'єкт вражено?
показати весь коментар
15.05.2022 11:05 Відповісти
А в ЯКІЙ "об'єкт військової інфраструктури"?!

p.s.: і не розказуйте мені казочки, що рашисти не знають у якій об'єкт цілили.
показати весь коментар
15.05.2022 11:07 Відповісти
Тепер типу шифрують)
Трохи раніше наводчик Подоляк злив фото в мережу з Яворівського полігона і наводчики з Г+Г показали сюжет про танковий ремонтний, а після їх точково робомбили орки і загинули десятки людей. СБУ звичайно цього якось не помітили, от каналу Г+Г орки в телеграм подякували за цінну інформацію. Такі покидьки помагають оркам , але вони у нас "герої".
показати весь коментар
15.05.2022 11:44 Відповісти
"Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає." Щось дуже схоже на брехню - чотири ракети запустили без розвiдки, або "допомоги" навiдникiв?
показати весь коментар
15.05.2022 11:08 Відповісти
КБ Луч, сделай нам ракеты для ответки по мацкве
показати весь коментар
15.05.2022 11:09 Відповісти
Якось би дістатись нарешті й до тих підводних човнів. Надводний кацапський флот уже частково тулиться поближче до їхніх кацапських кордонів. В турне на Зміїний ідуть неохоче, ідуть під примусом.
показати весь коментар
15.05.2022 11:21 Відповісти
Купити у когось або попросити дрони-торпеди та й усе
показати весь коментар
15.05.2022 11:28 Відповісти
Дякую депутатам кто подписывал Харьковские соглашения.
Они наверное с своим выводком сейчас в Европе.
показати весь коментар
15.05.2022 11:39 Відповісти
Основная масса в падмасковье
показати весь коментар
15.05.2022 12:44 Відповісти
Летить ракета через всю країну. Кожна область, де є ппо, дивиться на неї і каже 'а, та то не в нас стріляли' і пропускає далі. Так виходить? Чи ми настільки сліпі, що ні ракет не бачимо, не місце їх запуску?
показати весь коментар
15.05.2022 11:49 Відповісти
ми настількі сліпі що не бачимо кого вибираємо в презеденти! а ви про якісь ракети
показати весь коментар
15.05.2022 12:45 Відповісти
Теска, це так на 1000%
показати весь коментар
15.05.2022 13:39 Відповісти
Ну хотів я бачити у президентах Вячеслава Чорновола і жити по-європейськи. А толку? Я вже в жодні голосування не вірю, їх тупо підроблюють, бо хіба може бути стільки ідіотів і садомазохістів?
показати весь коментар
15.05.2022 14:35 Відповісти
Протиповірхнева оборона: нехай вороги вражать все що можливо, аби не столицю.
показати весь коментар
15.05.2022 14:22 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
15.05.2022 12:24 Відповісти
Б'ють туди,бо думають,що там склади імпортної зброї.Хоча в цьому є хороша новина.Так звані мітки для ракет можуть наші малювати,хоч в порожніх кар'єрах ,хоч на об'єктак покинутих,котрі й так підлягали зносу.В підсумку й ракет потратять даремно,й допоможуть економіці України.
показати весь коментар
15.05.2022 12:48 Відповісти
Молодцы, наконец-то начали давать "правильную информацию" без картинок - все ракеты попали в цель, объект полностью зруйнований. При этом, на объекте может макеты гаубиц и танков стояли.
показати весь коментар
15.05.2022 12:50 Відповісти
Ответить по Севастополю, в котором базируется основная часть ЧМ РФ, нечем, потому что одному президенту дороги были важнее армии, а на Пасху он собирался шашлыки все страной жарить.
Итог:
1 - закупок вооружений 2,5 года не было
2 - ракетные программы свернуты
4 - жалование в армии не увеличивалось
4 - очень много военослужащих уволилось
5 - материальное обеспечение переведено на минимум
6 - боевые генералы были под следствием
7 - дорог нет, а те которые построили уже сыпятся
показати весь коментар
15.05.2022 13:47 Відповісти
Презедент той як бажало більшість населення України…
показати весь коментар
15.05.2022 14:11 Відповісти
Кримській міст і Севастополь… принаймі повині бути знищені , щоб по Павлові ….,рефлекс рашистів усвідомив , що таке погано .а що добре..с
показати весь коментар
15.05.2022 14:18 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА БЕЗДАРНОЮ ТРАТУ ДЕНЕГ !!!
показати весь коментар
16.05.2022 01:44 Відповісти
