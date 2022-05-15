Ракетний удар по Львівщині: 4 ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, його повністю зруйновано, - Козицький (оновлено)

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Львівщині повністю зруйновано військовий об'єкт на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що підрозділи ПвК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

"Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався", - додає Козицький.

"Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований", - пізніше додав Козицький.