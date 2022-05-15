Ракетний удар по Львівщині: 4 ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, його повністю зруйновано, - Козицький (оновлено)
Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Львівщині повністю зруйновано військовий об'єкт на Львівщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що підрозділи ПвК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.
"Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався", - додає Козицький.
"Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований", - пізніше додав Козицький.
p.s.: і не розказуйте мені казочки, що рашисти не знають у якій об'єкт цілили.
Трохи раніше наводчик Подоляк злив фото в мережу з Яворівського полігона і наводчики з Г+Г показали сюжет про танковий ремонтний, а після їх точково робомбили орки і загинули десятки людей. СБУ звичайно цього якось не помітили, от каналу Г+Г орки в телеграм подякували за цінну інформацію. Такі покидьки помагають оркам , але вони у нас "герої".
Они наверное с своим выводком сейчас в Европе.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Итог:
1 - закупок вооружений 2,5 года не было
2 - ракетные программы свернуты
4 - жалование в армии не увеличивалось
4 - очень много военослужащих уволилось
5 - материальное обеспечение переведено на минимум
6 - боевые генералы были под следствием
7 - дорог нет, а те которые построили уже сыпятся