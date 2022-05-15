Вчора окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби, - Андрющенко. ВIДЕО
Російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", - повідомив Андрющенко.
китай зробить висновки і буде собі застосовувати різну заборонену зброю
бо всім пофіг її використання
рускі всі однакові...
солдатам строковикам ніхто не наказував 2 неділі гвалтувати
директрису школи а потім розстріляти з крупнокаліберного кулемета
так що порірвало на шматки.
і ніхто не давав команду забороняти сельчанам поховати останки.
вони тиждень дивилися на те що залишилося від тіла.
і е були не контрактники а строковики, по 18-25 років.