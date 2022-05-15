УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8953 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 958 18

Вчора окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", - повідомив Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує штурм "Азовсталі", скидаючи авіабомби та задіюючи важку артилерію і танки, - "Азов"

Автор: 

армія рф (18832) Маріуполь (3268) Азов (820) Азовсталь (450) 36 окрема бригада морської піхоти (214) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Перемогти,переграти, вижити. Тримайтесь, допомога в дорозі. Азов окупанту не вклониться
показати весь коментар
15.05.2022 10:50 Відповісти
+6
Назвал бы рашистов фашистами но рашисты это хуже фашистов. Вот так выглядит рузкий мир.
показати весь коментар
15.05.2022 11:03 Відповісти
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2022 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перемогти,переграти, вижити. Тримайтесь, допомога в дорозі. Азов окупанту не вклониться
показати весь коментар
15.05.2022 10:50 Відповісти
take your 14.99 fubles for comment and go fuck yourself
показати весь коментар
15.05.2022 11:17 Відповісти
You even can't translate to Polish correctly, Vanya. There's no vodka for you, return to your shithole already
показати весь коментар
15.05.2022 11:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2022 10:59 Відповісти
Назвал бы рашистов фашистами но рашисты это хуже фашистов. Вот так выглядит рузкий мир.
показати весь коментар
15.05.2022 11:03 Відповісти
Extraction
https://youtu.be/cn9sD-VVe_s
показати весь коментар
15.05.2022 11:18 Відповісти
Цинічно, але питання само напрошується....'Ну і що? '. Що нам дає ця інформація?
показати весь коментар
15.05.2022 11:53 Відповісти
Може на одного нарешті зменшиться бажання заглянути садисту-маньяку в "глаз"?
показати весь коментар
15.05.2022 13:32 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕГОВОРИ?
показати весь коментар
15.05.2022 12:11 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
15.05.2022 12:15 Відповісти
вже постійно орки стріляють фосфором а європі пофіг,
китай зробить висновки і буде собі застосовувати різну заборонену зброю
бо всім пофіг її використання
показати весь коментар
15.05.2022 12:59 Відповісти
Надо , выяснить поимённо, кто о даёт, эти преступные приказы
показати весь коментар
15.05.2022 13:23 Відповісти
а різниці немає, хто наказував, хто на верху прийняв рішення.
рускі всі однакові...
солдатам строковикам ніхто не наказував 2 неділі гвалтувати
директрису школи а потім розстріляти з крупнокаліберного кулемета
так що порірвало на шматки.
і ніхто не давав команду забороняти сельчанам поховати останки.
вони тиждень дивилися на те що залишилося від тіла.
і е були не контрактники а строковики, по 18-25 років.
показати весь коментар
15.05.2022 13:46 Відповісти
Прикольно , шо отец римский , предлагает применение, т.е . Он не предлагает осудить расию , а примириться, создаётся впечатление, что в Ватикане Сатан поселился .
показати весь коментар
15.05.2022 13:28 Відповісти
Про застосування Рашкою забороненної зброї нашій владі потрібно голосити на весь світ! А не просто тупо констатувати кожен раз.
показати весь коментар
15.05.2022 19:01 Відповісти
 
 