Вчора окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти застосували проти захисників Маріуполя на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", - повідомив Андрющенко.

